14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске

Российским работодателям придется пересмотреть зарплаты своих работников с приходом нового года. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда по России составляет 11 163 рубля в месяц, а для жителей Новосибирской области, с учетом коэффициента, — 13 953 рубля 75 копеек. С 1 января 2019 года федеральный МРОТ будет равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения по России за второй квартал предыдущего года, другими словами — 11 280 рублей. Соответственно минимальный размер оплаты труда для жителей Новосибирской области составит 14 100 рублей.

Напомним, что в конце декабря прошлого года был подписан федеральный закон о поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно этому документу, с 1 января 2019 года и далее с 1 января каждого последующего года «минималка» будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Помимо федерального МРОТ, который обязателен для всех, во многих субъектах установлены свои региональные надбавки. Это связано с тем, что климатические условия на всей территории страны далеко неодинаковы и закон обязывает учитывать негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых и сложных условиях.

На территории Новосибирской области действует коэффициент в размере 25 процентов. Таким образом, итоговая сумма минимального размера оплаты труда в Новосибирской области с 1 января 2019 года составит 14 100 рублей.

Размер минимальной оплаты труда влияет на минимальные оклады, социальные пособия, а также на другие выплаты, которые напрямую зависят от МРОТ. В случае если заработная плата работника будет ниже, чем установленная законом «минималка», работодателю грозит ответственность в виде штрафа.

Источник: ЦЗНИ