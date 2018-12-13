Аванс январской пенсии выплатят в декабре

Вице-премьер также порекомендовала «изжить недружественное отношение» к тем, кто обращается в фонд.

Пенсионный фонд России (ПФР) должен досрочно выплатить январские пенсии уже в декабре, заявила во вторник в ходе расширенного заседания правления ПФР вице-премьер Татьяна Голикова.

«В связи с индексацией пенсий с 1 января 2019 года хотела бы обратить внимание на необходимость осуществить досрочное авансирование выплаты пенсий в декабре за выходные и праздничные дни января 2019 года, чтобы граждане могли получить эти деньги, а также обеспечить своевременную доставку сумм пенсий в новых размерах», — сказала она.

«То авансирование, индексация пенсий на 1 января финансово обеспечены. Я хотел сказать, что необходимые деньги у нас есть. Авансирование будет произведено в двадцатых числах декабря», — подчеркнул в свою очередь глава ПФР Антон Дроздов.

Голикова также отметила, что нужно стараться изжить «недружественное отношение» к гражданам, обращающимся в ПФР. «Важно проявлять внимательное и уважительное отношение к нашим гражданам. Да, бывают разные вопросы, бывают вопросы от незнания… Вы должны проявлять максимальное внимание», — сказала вице-премьер.

С 1 января 2019 года среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составит 1 тыс. рублей. Индексация предусмотрена на уровне 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 году и 2021 году соответственно.

В настоящее время средний размер пенсии в России составляет 14,1 тыс. рублей. На индексацию пенсии могут рассчитывать только неработающие пенсионеры. По данным ПФР, их насчитывается около 40 млн человек. Для примерно 9 млн работающих пенсионеров такая индексация не предусмотрена.

Источник: ТАСС