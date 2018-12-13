«Боярышник» запретили продавать дешевле алкоголя

Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основы.

Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Ну и завершая тему здоровья, еще один документ, который я подписал. Он касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции», — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Медведев напомнил, что с этим было связано множество проблем и отравлений.

«Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности», — сообщил премьер.

Он добавил, что под запрет подпадает также продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. «То есть, она не может продаваться как пищевая продукция», — заключил Медведев, выразив надежду, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями.

Согласно справке к постановлению, подписанному 10 декабря 2018 года и опубликованному на сайте правительства, «устанавливается запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, установленной для розничной продажи водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции».

Установленные запреты не будут распространяться на стеклоомывающие жидкости, нежидкую непищевую спиртосодержащую продукцию, непищевую спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление, уточняется в документе.

Соответствующий поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя внес Минпромторг.

Минимальная цена на водку в настоящее время составляет 205 рублей за 0,5 литра.

Источник: Интерфакс