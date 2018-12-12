Продукция АО «Искитимцемент» вошла в перечень 100 лучших товаров России

Финалистов национального рейтинга чествовали 30 ноября в малом зале Правительства Новосибирской области. Заслуженные награды получили предприятия малого, среднего и крупного бизнеса региона.

Следует отметить, что товары и услуги, представленные на суд жюри конкурса, прошли серьезный отбор. В рамках ежегодной программы действует трехступенчатая система экспертизы в целях повышения объективности оценки качества, безопасности и в целом конкурентоспособности продукции и сервиса. На первом этапе проводятся внутренние испытания в пределах предприятий, затем товары и услуги оценивают экспертные группы под руководством региональной конкурсной комиссии, после чего свое заключение дают специалисты дирекции программы, члены Академии проблем качества и Росстандарта. Конкурсная комиссия в первую очередь обращает внимание на технические характеристики товаров и услуг, на их функциональность, новизну и доступность, а также на соответствие стандартам. Также на итоги федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» значительное влияние оказывает наличие у товаропроизводителей утвержденной высшим руководством политики в области качества и сертифицированных систем менеджмента качества.

АО «Искитимцемент» представило на суд экспертов портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Цемент данной марки широко используется для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ. Конкурсная комиссия по достоинству оценила преимущества стройматериала производства АО «Искитимцемент», признав его лауреатом Всероссийского конкурса. Таким образом, предприятие получило право в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях. При этом в соответствии с подписанной Декларацией качества завод обязан обеспечивать стабильность качественных показателей и поддерживать достигнутый высокий уровень потребительских свойств продукции.

На торжественном мероприятии сотрудников завода удостоили персональных наград. Так, почетный знак «Отличник качества» получил директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин. Начальник отдела менеджмента качества Ирина Чубенко отмечена благодарственным письмом за своевременность, оперативность и ответственность в работе с региональной конкурсной комиссией.

«В этом соревновании мы участвуем пятый год подряд. В 2014, 2016 и 2017 годах завод становился дипломантом конкурса, в 2015-м добился звания лауреата — и теперь снова вернул себе этот престижный статус, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Такая победа накладывает на предприятие большую ответственность. Мы берем на себя обязательство выпускать продукцию только высокого качества — и выполняем его. Наши специалисты строго отслеживают характеристики цемента на каждом этапе производства с использованием сверхточного современного лабораторного оборудования. А высокий уровень квалификации персонала и степень оснащенности подразделений завода подтверждают итоги межлабораторных сравнительных испытаний, в которых мы всегда активно участвуем. Таким образом, «Искитимцемент» гарантирует высокое качество каждой партии строительных материалов, применяемых для возведения объектов различной сложности».