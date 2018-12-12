Мэр Бердска: наказы избирателей мы защищали перед правительством Новосибирской области
Порошенко: Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война
Самоуничтожилась: ракета С-350 взорвалась на полигоне Капустин Яр
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске
Угнал Lexus и врезался в забор житель Бердска
Турчак: это выходит за рамки морального понимания! Мэр повышает себе зарплату на 40%
Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска
Роскомнадзор: оштрафовать Google на 500 тыс. рублей!
Новый год: Искусственную елку и городок откроют 28 декабря в Бердска
как уже» воротит» от этих новостей про Украину,Америку,санкции и т.д. дайте достойно прожить нам и нашим детям ,а эти новости можете путину читать-пусть его тошнит!
Скоро Новый год!Давайте больше позитива!
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вообще то про Россию новость — с ней Порошенко воевать собирается.
Или вы не из России, и потому вас не касается?
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Если это уже столько времени «война», то почему до сих пор торгуете с Россией?
Зачем требуете продолжать транзит газа через Украину, почему боитесь строительства «Северного потока-2» ?
Сплошное лицемерие, да еще нагло потакаемое странами-недоброжелателями России.
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Зайдите в любой магазин стройматериалов — везде обои из Украины..
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в леруа ОЧЕНЬ много украинских товаров.
А вот в Колорлоне, Строймастере и так далее — не более 5%.
Поэтому предпочитаю в наши ездить
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт России на Украину составил 3,629 миллиарда долларов (рост на 30,3%), импорт в Россию с Украины — 2,209 миллиарда долларов (рост на 26,3%).
Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.
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Не выберут тебя, Петя, больше президентом, не выберут! Вот ты и устраиваешь провокации.
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а разве украина не воюет уже 4 года?????
Порошенко с самого 2014 в грудь себя бьет что воюет….врал?
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Кому воевать, а кому торговать.
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Порошенко из тех людей, которым нравится бросаться на бот, если они заранее знают, что там не стоит пулемет!
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Порошенко из тех людишек, которые любят бросаться на ДОТ, если заранее знают, что там не стоит пулемет!
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Именно на бот, а не на ДОТ ! Добре сказано.
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Как тот самый мальчик… «Волки! Волки! Волки!»
Или он имеет ввиду — «волкер, волкер, волкер»??!
Как дети, чес-слово!
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Это палка Лизы Бричкиной???
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