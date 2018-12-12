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Порошенко: Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война

Президент Украины заявил о начале «войны», комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.

12.12.2018 Фото: pixabay 14 коммент.
 
Порошенко: Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале «войны», комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News. Видео интервью Порошенко опубликовал на Facebook.
По словам украинского лидера, действия российских пограничников расцениваются как агрессия.
«Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил президент Украины.
Однако, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева не было.

Провокация в Керченском проливе
Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка.
Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины.
Москва расценивает произошедшее как провокацию со стороны Порошенко перед выборами.

Источник: РИА Новости


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(14) Комментариев

  1. ывапр

    как уже» воротит» от этих новостей про Украину,Америку,санкции и т.д. дайте достойно прожить нам и нашим детям ,а эти новости можете путину читать-пусть его тошнит!
    Скоро Новый год!Давайте больше позитива!

    Thumb up 10 Thumb down 8

    • Аноним

      вообще то про Россию новость — с ней Порошенко воевать собирается.
      Или вы не из России, и потому вас не касается?

      Thumb up 5 Thumb down 9

  2. Аноним

    Если это уже столько времени «война», то почему до сих пор торгуете с Россией? :-D
    Зачем требуете продолжать транзит газа через Украину, почему боитесь строительства «Северного потока-2» ?

    Сплошное лицемерие, да еще нагло потакаемое странами-недоброжелателями России.

    Thumb up 9 Thumb down 4

    • Аноним

      Зайдите в любой магазин стройматериалов — везде обои из Украины..

      Thumb up 7 Thumb down 2

      • Аноним

        в леруа ОЧЕНЬ много украинских товаров.
        А вот в Колорлоне, Строймастере и так далее — не более 5%.
        Поэтому предпочитаю в наши ездить ;)

        Thumb up 4 Thumb down 3

        • Аноним

          МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
          Экспорт России на Украину составил 3,629 миллиарда долларов (рост на 30,3%), импорт в Россию с Украины — 2,209 миллиарда долларов (рост на 26,3%).

          Доля Украины в общем обороте внешней торговли России выросла до 2,2% с 2,1% годом ранее.

          Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    Не выберут тебя, Петя, больше президентом, не выберут! Вот ты и устраиваешь провокации. :-!

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Аноним

    а разве украина не воюет уже 4 года?????
    Порошенко с самого 2014 в грудь себя бьет что воюет….врал?

    Thumb up 6 Thumb down 1

  5. Николай

    Порошенко из тех людей, которым нравится бросаться на бот, если они заранее знают, что там не стоит пулемет!

    Thumb up 6 Thumb down 2

  6. Николай

    Порошенко из тех людишек, которые любят бросаться на ДОТ, если заранее знают, что там не стоит пулемет!

    Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Гость

    Как тот самый мальчик… «Волки! Волки! Волки!» %) :P =-O
    Или он имеет ввиду — «волкер, волкер, волкер»??!
    Как дети, чес-слово! 8)

    Thumb up 4 Thumb down 4

  8. Аноним

    Это палка Лизы Бричкиной???

    Thumb up 0 Thumb down 0

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