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Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске

После публикации новости на «Курьер. Среда. Бердск» на место выезжали специалисты отдела энергетики и ЖКХ.

12.12.2018 Автор: Галина Панчева Один комментарий
 
Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске

На крыше над аркой скопилось лишь небольшое количество снега

Глыба снега не угрожает пешеходам, проходящим под аркой между домами №83 по ул. Ленина и №5 по ул. Горького в Бердске. Ее попросту там нет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жительница дома №83 по ул. Ленина просила власть обратить внимание на опасную крышу между ее домом и соседним №5 по ул. Горького. Эти два дома соединены аркой. Несколько лет назад плоскую крышу поменяли на скатную. И скапливающийся снег начал падать вниз на головы прохожих. Бердчанка уверяла, что снега опять скопилось много. И он в любое время может упасть. Пенсионерка привела пример: однажды лавина чуть не придавила девушку, в другой раз под снег попал мальчишка.

Глыбу снега не нашли на доме №83 по ул. Ленина в Бердске

На крыше над аркой скопилось лишь небольшое количество снега

Начальник АТИ Павел Дятлов пояснил, что жалоб к ним от жителей данного дома не поступало. Но ситуацию они возьмут на контроль.

Как сообщили в пресс-центре мэрии 12 декабря «Курьер. Среда. Бердск», после выхода новости на место отправились специалисты отдела энергетики и ЖКХ. Глыбы снега над аркой они не обнаружили. Визуальный осмотр подтвердили фотофактами.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    прикольно.
    интересно было бы услышать оправдание автора той новости, а то чем некрасиво вышло…..

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