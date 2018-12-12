Самоуничтожилась: ракета С-350 взорвалась на полигоне Капустин Яр

Ракета ЗРК «Витязь» самоуничтожилась в ходе испытаний на Капустином Яре
Пострадавших в результате инцидента нет.
Одна из ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь» самоуничтожилась в ходе испытательных стрельб на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«7 декабря на полигоне Капустин Яр проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь». Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе», — сообщил собеседник агентства.
По данным другого источника ТАСС в «оборонке», в настоящее время комплекс проходит заводские испытания.
Неудачный пуск ЗРК не причинил ущерба на земле, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
«Ракета упала на территории полигона, за его пределы не улетела. Никто не пострадал, повреждений на земле нет. Возгорание, которое произошло после падения, быстро ликвидировали», — сказал источник.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
С-350 «Витязь» — зенитный ракетный комплекс средней дальности с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км, разработанный концерном ВКО «Алмаз-Антей». ЗРК предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
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