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Мэр Бердска: В морозы на окраины отправляйте исправные автобусы!

Особенно, когда маршруту нет альтернативы. На прошлой неделе из-за низких температур с линий сходили автобусы и маршрутки.

12.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: В морозы на окраины отправляйте исправные автобусы!

На городские маршруты ежедневно выходят 22 муниципальных автобуса

В морозы выходил из строя общественный транспорт в Бердске. Как частные маршрутки, так и муниципальные автобусы. От количества запланированных рейсов на прошлой неделе было выполнено 96%, доложила на совещании чиновников начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Были ли сходы общественного транспорта в отдаленные районы города, поинтересовался мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Все рейсы автобусов в отдаленные районы были выполнены, — ответила Нятина.

— Прошу обратить внимание на эту тему и перевозчиков: если они обслуживают отдаленные районы и нет альтернативного транспорта маршруту, то транспорт должен быть на особом контроле, его техническое состояние должно быть высокого уровня, — подчеркнул Шестернин.


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