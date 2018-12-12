Полицейские и пожарные проверяют общежития Бердска

За прошедшую неделю произошло три пожара в Бердске. Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел заброшенный сарай, в результате короткого замыкания электрооборудования — моторный отсек автомобиля, из-за неисправного устройства дымохода— частный дом на ул. Деньгина (повреждена крыша дома на площади 4 кв. м, пострадавших нет), сообщил на совещании чиновников 10 декабря начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева



Сотрудники отделов надзорной деятельности, энергетики и ЖКХ и МВД провели рейд по многоквартирным домам, бывшим общежитиям. По поручению главы Бердска Евгения Шестернина. Данные рейды направлены на профилактику пожарной безопасности. В первую очередь, в неблагополучных семьях.

— Проверено четыре здания, обучены 110 человек. Выявлены недостатки, требующие особого внимания. Пока работаем в рамках профилактических мероприятий, — рассказал Николай Степоненков.

Во время зимних каникул сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних будут проводить рейды по неблагополучным семьям. В поле их зрения попадет около 20 бердских семей.

Евгений Шестернин поручил составить точный список неблагополучных семей и работать с ними пошагово.