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Полицейские и пожарные проверяют общежития Бердска

Особое внимание уделяют неблагополучным семьям. Мэр поручил составить их точный список и работать пошагово. (ВИДЕО)

12.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Полицейские и пожарные проверяют общежития Бердска

По словам начальника ОНД Николая Степоненкова, пока в общежитиях проводят только профилактические мероприятия

За прошедшую неделю произошло три пожара в Бердске. Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горел заброшенный сарай, в результате короткого замыкания электрооборудования — моторный отсек автомобиля, из-за неисправного устройства дымохода— частный дом на ул. Деньгина (повреждена крыша дома на площади 4 кв. м, пострадавших нет), сообщил на совещании чиновников 10 декабря начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева

Сотрудники отделов надзорной деятельности, энергетики и ЖКХ и МВД провели рейд по многоквартирным домам, бывшим общежитиям. По поручению главы Бердска Евгения Шестернина. Данные рейды направлены на профилактику пожарной безопасности. В первую очередь, в неблагополучных семьях.

— Проверено четыре здания, обучены 110 человек. Выявлены недостатки, требующие особого внимания. Пока работаем в рамках профилактических мероприятий, — рассказал Николай Степоненков.

Во время зимних каникул сотрудники полиции и комиссии по делам несовершеннолетних будут проводить рейды по неблагополучным семьям. В поле их зрения попадет около 20 бердских семей.

Евгений Шестернин поручил составить точный список неблагополучных семей и работать с ними пошагово.


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