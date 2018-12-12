Намыли золота на 274 млн рублей в природном заказнике «старатели» в Новосибирской области

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области при оперативном сопровождении УФСБ России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче золота и древесины на территории региона.

В ходе предварительного следствия установлено, что промышленной компанией осуществлялась добыча россыпного золота в Маслянинском и Тогучинском районах Новосибирской области, в том числе – в природном заказнике, на территории которого добыча полезных ископаемых запрещена. В нарушении установленных законом запретов на участке осуществлялась незаконная вырубка деревьев, снятие почвы и работы по добыче золота.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области установлено, что в 2014-2015 годах фигуранты организовали на территории заказника незаконную вырубку более 3,7 тыс. кубометров лесных насаждений, часть из которых была реализована, что повлекло причинение ущерба в размере 97,8 млн руб., а также осуществили добычу 199 кг золота, его незаконное хранение и перевозку. Впоследствии добытое золото было реализовано с получением выручки в размере 274 млн руб., что является особо крупным размером. Ущерб от уничтожения почв на территории заказника составил 139 млн руб.

В обеспечение исполнения приговора и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 75 миллионов рублей, а также на реализованную ими коммерческой организации партию золота стоимостью более 274 млн руб.

Руководителям промышленной компании предъявлено обвинение в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, незаконной рубке лесных насаждений, незаконном обороте драгоценных металлов, присвоении или растрате, а также в легализации (отмывании) имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Источник: ГУ МВД по НСО