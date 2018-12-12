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Угнал Lexus и врезался в забор житель Бердска

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали на 10 суток за то, что он не имел права управлять автомобилем и отказался от медицинского освидетельствования.

12.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Сергея Матвеева /academ.info Нет комментариев
 
Угнал Lexus и врезался в забор житель Бердска

В салоне внедорожника пассажиров не было

Бдительные читатели «Курьер. Среда. Бердск» обратились в редакцию и рассказали историю, похожую на сюжет голливудского фильма — на дороге перевернулся и загорелся внедорожник, в салоне находились трое — мужчина и женщина с ребенком. Последних госпитализировали, а мужчину арестовали на месте происшествия.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» сообщили — водитель врезался в забор, пассажиров с ним не было, но виновник происшествия действительно арестован.

— 10 декабря в 21.3 с автомойки фитнес-комплекса, расположенного на улице Ушакова, неизвестный совершил угон автомобиля «Лексус LX 470», принадлежащего жителю Бердска. Обнаружив пропажу автомобиля, его владелец обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, — сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские установили личность угонщика и задержали подозреваемого в совершении указанного преступления — 31-летнего ранее не судимого жителя Бердска. Он успел на похищенном автомобиле стать участником дорожной аварии — врезался в забор на улице Маяковского. По данному факту еще проводится расследование.

— Когда его задержали, на него оформили административный протокол по линии ГИБДД по статье 12. 26 часть 2 — водитель не имел право управления автотранспортным средством и отказался от медицинского освидетельствования. Его подвергли административному аресту на 10 суток, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в главном управлении МВД по новосибирской области.


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