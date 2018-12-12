Турчак: это выходит за рамки морального понимания! Мэр повышает себе зарплату на 40%

В «Единой России» потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал отменить решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу.
«Завтра должна быть реакция регионального политсовета и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить?», — заявил Турчак на заседании президиума Генсовета во вторник.
Он поручил руководителю Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) партии, депутату Госдумы Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это указание было исполнено.
Как отметил Турчак, «ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату».
Говоря о решении Екатеринбургской гордумы, Турчак сказал: «Приведу цифры — это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей — и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным — на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей».
«Люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах, ждут от депутатов решения других задач — ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости», — подчеркнул он.
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