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Грозит упасть на головы прохожих глыба снега с крыши дома в центре Бердска

Под аркой между домами №83 по ул. Ленина и №5 по ул. Горького ходит много людей, в том числе и школьники. Опасная глыба нависла именно над этим участком.

12.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Грозит упасть на головы прохожих глыба снега с крыши дома в центре Бердска

За снежные навесы несет ответственность либо управляющая компания, либо собственники жилья

Обратить внимание на опасную крышу просит власть жительница дома №83 по ул. Ленина в Бердске. Несколько лет назад на доме сделали скатную крышу и с нее постоянно слетает накопившийся снег.

Бердчанка Лидия Алексеевна заявляет о том, что в любой момент под глыбой снега может оказаться прохожий. Ведь снег падает рядом с аркой между ее домом и домом №5 по ул. Горького, где постоянно ходят люди. И к тому же, очень много школьников. Домом управляет ТСЖ.

— В 2016 году на ребенка уже падал снег. Хорошо, что его не покалечило. Только испугался. Был случай, когда девушка стояла испуганная вся в снегу. Упала гора снега и ее только краем задело. Если бы она сделал еще хоть один шаг, то ее полностью накрыло бы сугробом. Мы обращались в АТИ, они вписывали какое-то предписание. Но время идет и ничего не меняется. Неужели все ждут когда произойдет ЧП? — негодовала бердчанка.

Падение с крыши снега — область ответственности управляющей компании либо собственников многоквартирного дома, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов.

— Снег должны сбрасывать с крыши своевременно. Если по их вине на кого-то упадет снег, то они будут нести ответственность, — подчеркнул Дятлов.

Когда была оттепель, специалисты АТИ проводили рейды, в ходе которых уделяли пристальное внимание сосулькам и снежным «шапкам» на крышах. Были нарушения, и они почти все были устранены. Максимально сбили крупные сосульки, сбросили снежные навесы, отметил Павел Викторович.

Ситуацию по дому №83 по ул. Ленина специалисты АТИ берут на контроль. Если факт подтвердится, то они обратятся либо к председателю ТСЖ, либо в управляющую компанию и выпишут уведомление об устранении нарушений. И будут контролировать исполнение.

— В этом году от жителей дома №83 по ул. Ленина не поступало жалоб. Как-то поступало обращение по образованию льда под аркой. Но после выдачи уведомления нарушение устранили. Собственники дома №5 по ул. Горького и №83 по ул. Ленина без проблем идут на контакт. При работе с ними не доходило дело до составления административного протокола, — рассказал Павел Викторович.

Падение снега с крыш многоэтажных домов — не такая уж редкость в Бердске. Жители, к счастью, в последнее время под снежные лавины не попадали. А вот автомобилям периодически «достается».


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