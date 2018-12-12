АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

03.12.2018 обнародовано постановление администрации города Бердска от 03.12.2018 №3566 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:32:010053:13, адрес: Новосибирская область, город Бердск, улица О.Кошевого, дом 7».

Жители города Бердска могут ознакомиться с данным постановлением в следующих общедоступных местах:

— МБУ «Централизованная библиотечная система»:

— центральная библиотека, ул. Ленина, 13/1;

— центральная детская библиотека, ул. Свердлова, 1;

— библиотека-филиал № 1, ул. Свердлова, 1;

— библиотека-филиал № 2, ул. Парижской Коммуны, 15;

— библиотека-филиал № 3, ул. Лунная, 22а;

— библиотека-филиал № 4, ДК «Родина», Микрорайон, № 48б;

— библиотека-филиал № 5, ул. К. Маркса, 62;

— отдел архивной службы, ул. Герцена, 17;

— административное здание ЖСК «Юго-Восточный», ул. Весенняя, 21».

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г.