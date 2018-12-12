Керченский пролив: Командир одного из кораблей Украины не признал вины

Командир одного из задержанных в Черном море украинских кораблей отказался от показаний
Речь идет о Денисе Гриценко.
Командир одного из кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение прохождения границы, не признает вину и отказывается от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил адвокат арестованного украинского военнослужащего Дениса Гриценко Николай Полозов.
«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», — сказал адвокат.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Корабли были задержаны. Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января.
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