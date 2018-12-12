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Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

Официальный тариф на вывоз ТКО пока еще не обнародован, но по словам и.о. директора бердского «Спецавтохозяйства» он составит порядка 100 рублей. На бердский полигон ТБО могут привезти мусор из других районов.

12.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 56 коммент.
 
Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

И.о. директора полигона ТБО отметил, что региональный оператор до сих пор не заключил договор на вывоз мусора с полигоном

Депутаты комитета по промышленности, предпринимательства, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Бердска выслушали доклад исполняющего обязанности директора бердского «Спецавтохозяйство» Константина Букреева сегодня, 11 декабря.

Народные избранники обсудили с Букреевым тему, волнующую многих бердчан — новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов населения. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что тариф еще не утвержден, но по словам начальника отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежды Климовой, чиновники соберутся 13 декабря, чтобы наконец-то согласовать мусорный тариф.

— С 1 января новый тариф должен быть применен, но у ООО «Экология-Новосибирск» даже договора не заключены с нами и перевозчиками, — рассказал Константин Букреев депутатам.

По его словам, ООО «Экология-Новосибирск» заявляла, что потратит порядка 200 миллионов рублей на покупку мусоровозов. Однако они пошли иным путем — объявили конкурс на перевозку ТКО. Конкурс по выбору перевозчиков состоялся. Все компании — в основном питерские и московские. Но местные «Эко-Сервис» будут работать с региональным перевозчиком на договоре подряда, а компания «Вербена» — на договоре субподряда.

-Раньше тариф на вывоз мусора для населения региональным оператором заявлялся в 180 рублей в месяц с человека. Теперь эта сумма колеблется в районе 100 рублей. С новым тарифом станет всем хуже и дороже, — констатировал Константин Букреев. — Система расчета и для нас не радужная. Сегодня мы работаем по предоплате, а теперь каждого 5 числа месяца мы с представителем ООО «Экология-Новосибирск» будем составлять акт выполненных работ, а после, в течение 5 дней, получать расчет за выполненную работу. Нам предлагали два месяца на расчет, но мы настояли на своем.

Букреев подчеркнул, что регоператор составит реестр перевозчиков. Мусор, собранный другими перевозчиками, на полигон приниматься не будет. Отходы населения, вываленные за территорией полигона, его работника будут обязаны собрать и утилизировать.

-У нас было совещание, на котором представители ООО «Экологии-Новосибирск» озвучили, что мусор, высыпанный в лесу или в поле, они будут собирать. Но после, счет за оказанную услугу, будет выставляться муниципалитету. На мой вопрос, как будет отслеживаться количество этого вывезенного мусора — никто ответить не смог, — констатировала депутат Елена Белова.

Кроме того, народные избранники отметили, что компания «Вербена» вывозит не только бердский мусор, но и обслуживает поселок Колывань и Советский район. Резонный вопрос задала депутат Белова исполняющему обязанности директора бердского полигона ТБО — могут ли привозить мусор из других районов в Бердск, если перевозчик числится в реестре регионального оператора.

-Может. При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет, — констатировал Константин Букреев.

Подробности — в ближайшее время.


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(56) Комментариев

  1. Аноним

    Морды у питерских и московских компаний не треснут:по 100 рублей с человека каждый месяц?А если семья многодетная?А вы,депутаты,почему соглашаетесь с тем,что питерские и московские облагают данью наш регион?Вы же понимаете,что никуда они не будут здесь вкладывать деньги,а мы будет задыхаться от горящей свалки,наполненной мусором со всей области.

    Thumb up 64 Thumb down 0

  2. Аноним

    очередной сбор денег, капремонт 2 какой то …
    .и такие сумасшедшие тарифы *CRAZY*
    » господа», вы охренели , мягко говоря…

    Thumb up 56 Thumb down 0

    • Аноним

      они просто о….ли от безнаказанности! Для Бердска с 100тыс населением это 10млн в месяц! Рожи не треснут? Или Франция ничему не учит? :-|

      Thumb up 32 Thumb down 2

      • Аноним

        А со всей страны 14млрд в месяц, если по 100 руб. с носа. Сейчас заказываем машину в Эко-Сервисе (частный сектор)обходится примерно в четыре раза меньше — 200р. за контейнер в месяц с восьми человек (это реальные расценки включая прибыль Эко-Сервиса), теперь будет 800р., то есть 200р. пойдёт реальному перевозчику, а 600р. москвичам, итого в масштабах страны 10млрд с хвостиком

        Thumb up 23 Thumb down 1

    • ФАГ

      С чего это они офигели! Это электорат офигел, выбирающий такую власть.
      Пенсионную аферу электорат проглотил, проглотит и мусорную.
      Только Москва, Ленинград и Севастополь освобождены от мусорной аферы. Им позволено загаживать другие регионы. Они же нищие.
      С другой стороны, с холопов на драть три шкуры, чтобы не только офигели, но и осатанели.

      Thumb up 13 Thumb down 0

  3. Аноним

    При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет, — констатировал Константин Букреев.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/11/393206-musornyj-zakon-ezhemesyachno-100-rublej-s-nosa-zaplatyat-za-vyvoz-musora-zhiteli-berdska

    Вот так. :-!
    А сначала говорили, что через 2-3 года закроют. :-!

    Thumb up 37 Thumb down 0

  4. Последний барак на фрегане

    Это получается порядка 10 млн.руб. в месяц со всего города? =-O =-O =-O

    Thumb up 39 Thumb down 0

  5. Аноним

    по 10 млн в месяц только с Бердска ) не считая другие города НСО …компания то одна ..
    в общем, кто то себе за год спокойно купит виллу и яхту где нибудь на бездуховном западе ….мимоходом , среди прочих приобретений…

    Thumb up 43 Thumb down 0

  6. Аноним

    У меня в платежке вывоз и утилизация ТБО 98 руб. в месяц. Про какие 180 руб с человека в месяц говорят?

    Thumb up 4 Thumb down 3

  7. Вит.

    Бойтесь москвичей, дары приносящих.. *PARDON*

    Thumb up 27 Thumb down 0

  8. Аноним

    Как говаривал Данилов: подождем-посмотрим.
    И не дай бог тариф будет не 100 рублей «с носа»:
    Константину Букрееву придется за базар ответ держать, а то ишь сколько народу разбудоражил….

    Thumb up 12 Thumb down 1

  9. Ольга

    Может. При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/11/393206-musornyj-zakon-ezhemesyachno-100-rublej-s-nosa-zaplatyat-za-vyvoz-musora-zhiteli-berdska
    Что-то я совсем не верю. Живу на микрорайоне, свалку часто не вижу. А тут в кои то веки поехала в Колорлон и ужаснулась. Горы мусора с пятиэтажку. И вонь стоит неимоверная. Просто ужас. А они ещё со всех районов повезут. Да я готова еще 100 руб с носа отдать, лишь бы эту свалку ликвидировали и подальше от Бердска.

    Thumb up 18 Thumb down 8

  10. Аноним

    Вот так вот запросто — вынь и положь.

    Thumb up 22 Thumb down 0

  11. Ирина

    Депутаты вы с ума сошли, в деревнях у жителей нет денег, ещё за вывоз мусора по 100р.с человека, завалят всё мусором во круг, мы семья из 3 человек, прописано 4, мусор вывозим 2 раза в месяц, и будем вместо 400р. за всех отдавать 800, ну это наглость

    Thumb up 23 Thumb down 0

  12. Новый мэр

    А чем мы хуже французов?

    Thumb up 16 Thumb down 1

  13. Yaya

    Чёт я не поняла.. У нас в частном секторе свой контейнер стоит. Мы в него собираем свой мусор.. Семья из 6 человек.. Раз в 3 недели вывозим контейнер этот, 250 р платим в Вербену. И ещё плюсом 600 р в месяц доплачивать что ли???? Или как?

    Thumb up 9 Thumb down 1

  14. Гость

    Жулики. Всё нажраться не могут. Депутатов, которые приняли этот НПА — надо отзывать.

    Thumb up 11 Thumb down 0

  15. Гость Очередной

    Тариф будет установлен не 100 с человека, а сколько-то с куба. Соответственно. при умножении тарифа на норматив (0,20м3 в месяц) и будет получаться размер платы с человека. Говорить пока что про 100 рублей, думаю, не стоит.

    Thumb up 0 Thumb down 5

  16. Аноним

    Голь на выдумку хитра. Скоро налог за дождь введут

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • ФАГ

      И правильно! Надо еще ввести налог на выдыхаемый воздух. Нечего загаживать атмосферу.
      Что поделаешь, электорат и в Африке электорат.
      «Куда я беден, Боже мой!
      Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети,
      А там подушное, боярщина, оброк…
      И выдался ль когда на свете
      Хотя один мне радостный денек.
      В таком унынии, на свой пеняя рок…»
      ————————————————————————-
      Ну ничего в мире не изменилось!
      Чего уж жаловаться и вдыхать, терпеть нам приказала
      власть.
      О да! Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны…

      Thumb up 7 Thumb down 0

  17. zizou

    представители ООО «Экологии-Новосибирск» озвучили, что мусор, высыпанный в лесу или в поле, они будут собирать.
    ===============================
    да? ладно, хорошо 8)

    Thumb up 3 Thumb down 1

  18. Зима

    Что конкретно будет делать региональный оператор, кроме как жрать наши деньги? Я не вижу никакого улучшения по мусору. Вижу только нахлебника, который лезет в мой карман, чтоб купить очередную виллу-яхту.
    Почему мы все молчим?
    Предлагаю начать набирать покрышки!
    Чем мы не Франция!

    Thumb up 15 Thumb down 0

  19. Аноним

    А про сортировку и сжигание по стандартам ЕС вообще не говорят! Где бизнесмены которым мы должны быть благодарны по словам Чубайса ,есть ли очередь питерских-московских на переработку и есть ли у них технологии такие

    Thumb up 6 Thumb down 0

  20. иван

    Город курорт Бердск с единственной а кредитованной свалкой в черте города, которой хватит на 30 лет. Еще недавно после очередного пожара говорили что свалка переполнена и через год ее перенесут за лебедевку. Теперь решили сыпать выше, не с 5 этажку, а с 9 ти…… Деньги решают все….

    Thumb up 8 Thumb down 1

  21. Аноним

    Ради смеха посмотрите кто хозяин этой конторы истинный и все вопросы отпадут . Товарищ уволенный Юрченко после чего у Юрченко начались проблемы . Семейный подряд в действии дядя сказал многовато мусора и племянник хвать мешок и давай собирать .

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Владимир Ильич

      Пишите, что знаете, зачем утаивать?
      При чём здесь Юрченко?

      Информация открытая:

      1. ООО «Экология-Новосибирск»
      Учредители:
      ООО «Компания проектного финансирования»
      + 4 учредителя из Москвы

      2. ООО «Компания проектного финансирования»
      Учредитель:
      ООО «Производственная фирма «ВИС»

      3. ООО «Производственная фирма «ВИС»
      Учредители:
      АО Управляющая компания «ВИС»
      Скрябин Евгений Владимирович

      4. АО Управляющая компания «ВИС»
      Учредители:
      Снегуров Игорь Адольфович
      Рябов Дмитрий Владиславович

      А теперь о Хозяине:
      Одним из учредителей УК «ВИС» указан, наряду с Игорем Снегуровым (49%), Дмитрий Рябов (51%), одновременно являющийся генеральным директором АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». А одним из членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества «ТК Мосэнерго» является Игорь Ротенберг, который, впрочем, ранее опроверг свою заинтересованность в Новосибирской области и причастность к мусорной концессии.

      Есть хороший материал на регнуме
      «Мусорная концессия в Новосибирске»
      https://regnum.ru/news/2337061.html

      Thumb up 1 Thumb down 0

  22. Аноним

    свалки будут теперь везде……. Путь за такие деньги собирают сами с утра до вечера если мы раньше в контейнер аккуратно складывали что то сжигали это про частный сектор машину заказывали раз в месяц вывозили а…..а. теперь нет ..в мешок и на дорогу Бак наверное придется продать

    Thumb up 3 Thumb down 0

  23. Аноним

    А если трассу перекрыть, что будет,интересно

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • Зима

      Хорошая идея. Поддерживаю.

      Thumb up 3 Thumb down 0

    • Владимир Ильич

      Не трассу тогда уж, а въезд на территорию полигона (свалки).

      Thumb up 1 Thumb down 0

    • zizou

      трассу перекрыть, что будет,
      =============================
      вы не знаете, что будет? серьёзно? вы вот на днях в Россию вернулись? *CRAZY*

      Жители города Волоколамска Московской области провели акцию протеста на трассе возле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».
      Протестующие пытались перекрыть трассу и не пустить на свалку грузовики с отходами.
      к 17:00 на место приехал ОМОН в шлемах и начал разгонять собравшихся.
      Позднее участники акции сообщили, что полицейские задержали несколько человек. полиция вела себя грубо и применяла силу при задержании.
      Активистам предложили подписать объяснительную, где они признаются в организации несанкционированного митинга.
      http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/omon-razognal-zhiteley-volokolamska-protestuyushhih-protiv-svalki-video/

      Временная площадка открылась в первой половине мая, это вызвало резкое недовольство местных жителей. Они опасаются, что свалка разрастется, станет постоянной и ухудшит экологическую ситуацию в районе. С 11 мая в Щелканово продолжаются протесты, которые неизменно заканчиваются для активистов в отделении полиции. На прошлой неделе сообщалось о жестких действиях ОМОНа и задержании 30 протестующих.
      https://msk.newsru.com/article/04jun2018/decemb_close.html

      В Коломне полицейские начали массово задерживать участников акции против мусорного полигона «Воловичи». Об этом сообщается в телеграм-каналах «Левый блок» и «Нет свалке в Коломне».
      По информации телеграм-каналов, задержания проходят «массово и беспорядочно». Силовики требуют протестующих разойтись и каждые несколько минут забирают из толпы по пять-семь человек. Сейчас от места акции отъехал автобус, в котором находятся задержанные.
      https://zona.media/news/2018/03/28/kolomna-omon

      Thumb up 2 Thumb down 0

  24. Ника

    А вот и 90-ые года идут уверенной походкой по стране и начинается очередной передел собственности.

    Thumb up 0 Thumb down 2

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