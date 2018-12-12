Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

Депутаты комитета по промышленности, предпринимательства, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Бердска выслушали доклад исполняющего обязанности директора бердского «Спецавтохозяйство» Константина Букреева сегодня, 11 декабря.

Народные избранники обсудили с Букреевым тему, волнующую многих бердчан — новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов населения. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что тариф еще не утвержден, но по словам начальника отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежды Климовой, чиновники соберутся 13 декабря, чтобы наконец-то согласовать мусорный тариф.

— С 1 января новый тариф должен быть применен, но у ООО «Экология-Новосибирск» даже договора не заключены с нами и перевозчиками, — рассказал Константин Букреев депутатам.

По его словам, ООО «Экология-Новосибирск» заявляла, что потратит порядка 200 миллионов рублей на покупку мусоровозов. Однако они пошли иным путем — объявили конкурс на перевозку ТКО. Конкурс по выбору перевозчиков состоялся. Все компании — в основном питерские и московские. Но местные «Эко-Сервис» будут работать с региональным перевозчиком на договоре подряда, а компания «Вербена» — на договоре субподряда.

-Раньше тариф на вывоз мусора для населения региональным оператором заявлялся в 180 рублей в месяц с человека. Теперь эта сумма колеблется в районе 100 рублей. С новым тарифом станет всем хуже и дороже, — констатировал Константин Букреев. — Система расчета и для нас не радужная. Сегодня мы работаем по предоплате, а теперь каждого 5 числа месяца мы с представителем ООО «Экология-Новосибирск» будем составлять акт выполненных работ, а после, в течение 5 дней, получать расчет за выполненную работу. Нам предлагали два месяца на расчет, но мы настояли на своем.

Букреев подчеркнул, что регоператор составит реестр перевозчиков. Мусор, собранный другими перевозчиками, на полигон приниматься не будет. Отходы населения, вываленные за территорией полигона, его работника будут обязаны собрать и утилизировать.

-У нас было совещание, на котором представители ООО «Экологии-Новосибирск» озвучили, что мусор, высыпанный в лесу или в поле, они будут собирать. Но после, счет за оказанную услугу, будет выставляться муниципалитету. На мой вопрос, как будет отслеживаться количество этого вывезенного мусора — никто ответить не смог, — констатировала депутат Елена Белова.

Кроме того, народные избранники отметили, что компания «Вербена» вывозит не только бердский мусор, но и обслуживает поселок Колывань и Советский район. Резонный вопрос задала депутат Белова исполняющему обязанности директора бердского полигона ТБО — могут ли привозить мусор из других районов в Бердск, если перевозчик числится в реестре регионального оператора.

-Может. При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет, — констатировал Константин Букреев.

Подробности — в ближайшее время.