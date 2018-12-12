Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

И.о. директора полигона ТБО отметил, что региональный оператор до сих пор не заключил договор на вывоз мусора с полигоном
Депутаты комитета по промышленности, предпринимательства, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Бердска выслушали доклад исполняющего обязанности директора бердского «Спецавтохозяйство» Константина Букреева сегодня, 11 декабря.
Народные избранники обсудили с Букреевым тему, волнующую многих бердчан — новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов населения. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что тариф еще не утвержден, но по словам начальника отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежды Климовой, чиновники соберутся 13 декабря, чтобы наконец-то согласовать мусорный тариф.
— С 1 января новый тариф должен быть применен, но у ООО «Экология-Новосибирск» даже договора не заключены с нами и перевозчиками, — рассказал Константин Букреев депутатам.
По его словам, ООО «Экология-Новосибирск» заявляла, что потратит порядка 200 миллионов рублей на покупку мусоровозов. Однако они пошли иным путем — объявили конкурс на перевозку ТКО. Конкурс по выбору перевозчиков состоялся. Все компании — в основном питерские и московские. Но местные «Эко-Сервис» будут работать с региональным перевозчиком на договоре подряда, а компания «Вербена» — на договоре субподряда.
-Раньше тариф на вывоз мусора для населения региональным оператором заявлялся в 180 рублей в месяц с человека. Теперь эта сумма колеблется в районе 100 рублей. С новым тарифом станет всем хуже и дороже, — констатировал Константин Букреев. — Система расчета и для нас не радужная. Сегодня мы работаем по предоплате, а теперь каждого 5 числа месяца мы с представителем ООО «Экология-Новосибирск» будем составлять акт выполненных работ, а после, в течение 5 дней, получать расчет за выполненную работу. Нам предлагали два месяца на расчет, но мы настояли на своем.
Букреев подчеркнул, что регоператор составит реестр перевозчиков. Мусор, собранный другими перевозчиками, на полигон приниматься не будет. Отходы населения, вываленные за территорией полигона, его работника будут обязаны собрать и утилизировать.
-У нас было совещание, на котором представители ООО «Экологии-Новосибирск» озвучили, что мусор, высыпанный в лесу или в поле, они будут собирать. Но после, счет за оказанную услугу, будет выставляться муниципалитету. На мой вопрос, как будет отслеживаться количество этого вывезенного мусора — никто ответить не смог, — констатировала депутат Елена Белова.
Кроме того, народные избранники отметили, что компания «Вербена» вывозит не только бердский мусор, но и обслуживает поселок Колывань и Советский район. Резонный вопрос задала депутат Белова исполняющему обязанности директора бердского полигона ТБО — могут ли привозить мусор из других районов в Бердск, если перевозчик числится в реестре регионального оператора.
-Может. При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет, — констатировал Константин Букреев.
Подробности — в ближайшее время.
Морды у питерских и московских компаний не треснут:по 100 рублей с человека каждый месяц?А если семья многодетная?А вы,депутаты,почему соглашаетесь с тем,что питерские и московские облагают данью наш регион?Вы же понимаете,что никуда они не будут здесь вкладывать деньги,а мы будет задыхаться от горящей свалки,наполненной мусором со всей области.
64 0
Вот депутат о «мусорной » реформе (вся правда)
https://www.youtube.com/watch?v=j4PljbgI6BE
0 0
очередной сбор денег, капремонт 2 какой то …
.и такие сумасшедшие тарифы
» господа», вы охренели , мягко говоря…
56 0
они просто о….ли от безнаказанности! Для Бердска с 100тыс населением это 10млн в месяц! Рожи не треснут? Или Франция ничему не учит?
32 2
А со всей страны 14млрд в месяц, если по 100 руб. с носа. Сейчас заказываем машину в Эко-Сервисе (частный сектор)обходится примерно в четыре раза меньше — 200р. за контейнер в месяц с восьми человек (это реальные расценки включая прибыль Эко-Сервиса), теперь будет 800р., то есть 200р. пойдёт реальному перевозчику, а 600р. москвичам, итого в масштабах страны 10млрд с хвостиком
23 1
С чего это они офигели! Это электорат офигел, выбирающий такую власть.
Пенсионную аферу электорат проглотил, проглотит и мусорную.
Только Москва, Ленинград и Севастополь освобождены от мусорной аферы. Им позволено загаживать другие регионы. Они же нищие.
С другой стороны, с холопов на драть три шкуры, чтобы не только офигели, но и осатанели.
13 0
При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет, — констатировал Константин Букреев.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/11/393206-musornyj-zakon-ezhemesyachno-100-rublej-s-nosa-zaplatyat-za-vyvoz-musora-zhiteli-berdska
Вот так.
А сначала говорили, что через 2-3 года закроют.
37 0
Это получается порядка 10 млн.руб. в месяц со всего города?
39 0
по 10 млн в месяц только с Бердска ) не считая другие города НСО …компания то одна ..
в общем, кто то себе за год спокойно купит виллу и яхту где нибудь на бездуховном западе ….мимоходом , среди прочих приобретений…
43 0
У меня в платежке вывоз и утилизация ТБО 98 руб. в месяц. Про какие 180 руб с человека в месяц говорят?
4 3
про те, которые будут в платежке с 01.01.2019
6 0
Бойтесь москвичей, дары приносящих..
27 0
Как говаривал Данилов: подождем-посмотрим.
И не дай бог тариф будет не 100 рублей «с носа»:
Константину Букрееву придется за базар ответ держать, а то ишь сколько народу разбудоражил….
12 1
Может. При грамотном хозяйствовании полигона его ресурсов хватит на 30 лет
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/11/393206-musornyj-zakon-ezhemesyachno-100-rublej-s-nosa-zaplatyat-za-vyvoz-musora-zhiteli-berdska
Что-то я совсем не верю. Живу на микрорайоне, свалку часто не вижу. А тут в кои то веки поехала в Колорлон и ужаснулась. Горы мусора с пятиэтажку. И вонь стоит неимоверная. Просто ужас. А они ещё со всех районов повезут. Да я готова еще 100 руб с носа отдать, лишь бы эту свалку ликвидировали и подальше от Бердска.
18 8
Вот так вот запросто — вынь и положь.
22 0
Депутаты вы с ума сошли, в деревнях у жителей нет денег, ещё за вывоз мусора по 100р.с человека, завалят всё мусором во круг, мы семья из 3 человек, прописано 4, мусор вывозим 2 раза в месяц, и будем вместо 400р. за всех отдавать 800, ну это наглость
23 0
100 руб. — это по нормативу за месяц, а не за один вывоз.
2 11
Понятно что за месяц.. Но у нас например так и получается — один вывоз в месяц, раз в 3 недели. И он обходится сейчас в 250 р., вот сегодня машина была..
7 0
Вам понятно, а Ирине -нет. Посчитала за вывоз. Два раза в месяц за 4 человек. 100*4*2=800
3 1
Ольга, так она и пишет, что за 2 раза в месяц отдавала 400, т.е. по 200р за 1 раз, а теперь придется отдавать 800. Читайте внимательнее!
5 0
Хотя нет, извиняюсь, вы правы, будет отдавать так же 400)
2 1
будет отдавать так же 400)
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8 чел * 100 р = 800 р.
4 2
Какие 8? Прописано 4 — за четырех и будет отдавать.
1 0
«завалят мусором все вокруг». Это вы думаете, что чтобы не платить и экономить?
Так платить то все равно придётся. смысл заваливать? Сэкономить то не получится.
7 0
как можно набрать два контейнера за месяц? 4-5 раз в год вывозим контейнер, у нас нет столько мусора!
4 4
Уважаемый гость, ну какая Вам разница как люди набирают два контейнера в месяц? Тема не об этом. Обыкновенно набирают. У моих знакомых вообще договор на 2 раза в месяц, им так проще, хоть наполнили хоть нет.
2 0
А чем мы хуже французов?
16 1
Чёт я не поняла.. У нас в частном секторе свой контейнер стоит. Мы в него собираем свой мусор.. Семья из 6 человек.. Раз в 3 недели вывозим контейнер этот, 250 р платим в Вербену. И ещё плюсом 600 р в месяц доплачивать что ли???? Или как?
9 1
Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/11/393119-ekologiya-novosibirsk-novyj-tarif-na-vyvoz-musora-v-berdske-obnaroduyut-13-dekabrya
Норматив — это в районе 100 руб за человека в месяц. Точную цифру озвучат позже.
К вам, частникам, как и в МКД мусоровоз будет подъезжать каждый день. Дополнительные заявки на вывоз мусора — только если крупногабарит.
3 6
Нет, всего 600р.
1 0
Ну это как сначала 63 года ,а потом 60 и уже легче
8 0
Жулики. Всё нажраться не могут. Депутатов, которые приняли этот НПА — надо отзывать.
11 0
совершенно непонятно мне, откуда у хорошего народа берутся плохие президенты и депутаты..
2 0
Тариф будет установлен не 100 с человека, а сколько-то с куба. Соответственно. при умножении тарифа на норматив (0,20м3 в месяц) и будет получаться размер платы с человека. Говорить пока что про 100 рублей, думаю, не стоит.
0 5
Ну, так наверняка уже и умножили, раз говорят, что «с человека». Куб, значит, 500 руб. стоить будет.
2 0
Голь на выдумку хитра. Скоро налог за дождь введут
7 0
И правильно! Надо еще ввести налог на выдыхаемый воздух. Нечего загаживать атмосферу.
Что поделаешь, электорат и в Африке электорат.
«Куда я беден, Боже мой!
Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети,
А там подушное, боярщина, оброк…
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек.
В таком унынии, на свой пеняя рок…»
————————————————————————-
Ну ничего в мире не изменилось!
Чего уж жаловаться и вдыхать, терпеть нам приказала
власть.
О да! Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны…
7 0
представители ООО «Экологии-Новосибирск» озвучили, что мусор, высыпанный в лесу или в поле, они будут собирать.
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да? ладно, хорошо
3 1
Что конкретно будет делать региональный оператор, кроме как жрать наши деньги? Я не вижу никакого улучшения по мусору. Вижу только нахлебника, который лезет в мой карман, чтоб купить очередную виллу-яхту.
Почему мы все молчим?
Предлагаю начать набирать покрышки!
Чем мы не Франция!
15 0
Я за. Мусор прихватим с собой, чисто символически, рассыпать.
9 0
А про сортировку и сжигание по стандартам ЕС вообще не говорят! Где бизнесмены которым мы должны быть благодарны по словам Чубайса ,есть ли очередь питерских-московских на переработку и есть ли у них технологии такие
6 0
Город курорт Бердск с единственной а кредитованной свалкой в черте города, которой хватит на 30 лет. Еще недавно после очередного пожара говорили что свалка переполнена и через год ее перенесут за лебедевку. Теперь решили сыпать выше, не с 5 этажку, а с 9 ти…… Деньги решают все….
8 1
Ради смеха посмотрите кто хозяин этой конторы истинный и все вопросы отпадут . Товарищ уволенный Юрченко после чего у Юрченко начались проблемы . Семейный подряд в действии дядя сказал многовато мусора и племянник хвать мешок и давай собирать .
1 2
Пишите, что знаете, зачем утаивать?
При чём здесь Юрченко?
Информация открытая:
1. ООО «Экология-Новосибирск»
Учредители:
ООО «Компания проектного финансирования»
+ 4 учредителя из Москвы
2. ООО «Компания проектного финансирования»
Учредитель:
ООО «Производственная фирма «ВИС»
3. ООО «Производственная фирма «ВИС»
Учредители:
АО Управляющая компания «ВИС»
Скрябин Евгений Владимирович
4. АО Управляющая компания «ВИС»
Учредители:
Снегуров Игорь Адольфович
Рябов Дмитрий Владиславович
А теперь о Хозяине:
Одним из учредителей УК «ВИС» указан, наряду с Игорем Снегуровым (49%), Дмитрий Рябов (51%), одновременно являющийся генеральным директором АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». А одним из членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества «ТК Мосэнерго» является Игорь Ротенберг, который, впрочем, ранее опроверг свою заинтересованность в Новосибирской области и причастность к мусорной концессии.
Есть хороший материал на регнуме
«Мусорная концессия в Новосибирске»
https://regnum.ru/news/2337061.html
1 0
свалки будут теперь везде……. Путь за такие деньги собирают сами с утра до вечера если мы раньше в контейнер аккуратно складывали что то сжигали это про частный сектор машину заказывали раз в месяц вывозили а…..а. теперь нет ..в мешок и на дорогу Бак наверное придется продать
3 0
ничего они собирать не будут.
Это один из очередных видов оброка.
6 0
Кому?
0 3
Кому?
=========================
бакланам
2 0
Ротенбергу. Выше же написано.
4 0
свалок не будет. не больше, чем сейчас. платить будут все. смысл валить, если все равно платишь.
1 1
А если трассу перекрыть, что будет,интересно
7 0
Хорошая идея. Поддерживаю.
3 0
И я опять таки за! Меня не забудьте! Правда, машины у меня нет, зато есть мусор. Рассыпем)
2 0
Не трассу тогда уж, а въезд на территорию полигона (свалки).
1 0
трассу перекрыть, что будет,
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вы не знаете, что будет? серьёзно? вы вот на днях в Россию вернулись?
Жители города Волоколамска Московской области провели акцию протеста на трассе возле полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».
Протестующие пытались перекрыть трассу и не пустить на свалку грузовики с отходами.
к 17:00 на место приехал ОМОН в шлемах и начал разгонять собравшихся.
Позднее участники акции сообщили, что полицейские задержали несколько человек. полиция вела себя грубо и применяла силу при задержании.
Активистам предложили подписать объяснительную, где они признаются в организации несанкционированного митинга.
http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/omon-razognal-zhiteley-volokolamska-protestuyushhih-protiv-svalki-video/
Временная площадка открылась в первой половине мая, это вызвало резкое недовольство местных жителей. Они опасаются, что свалка разрастется, станет постоянной и ухудшит экологическую ситуацию в районе. С 11 мая в Щелканово продолжаются протесты, которые неизменно заканчиваются для активистов в отделении полиции. На прошлой неделе сообщалось о жестких действиях ОМОНа и задержании 30 протестующих.
https://msk.newsru.com/article/04jun2018/decemb_close.html
В Коломне полицейские начали массово задерживать участников акции против мусорного полигона «Воловичи». Об этом сообщается в телеграм-каналах «Левый блок» и «Нет свалке в Коломне».
По информации телеграм-каналов, задержания проходят «массово и беспорядочно». Силовики требуют протестующих разойтись и каждые несколько минут забирают из толпы по пять-семь человек. Сейчас от места акции отъехал автобус, в котором находятся задержанные.
https://zona.media/news/2018/03/28/kolomna-omon
2 0
А вот и 90-ые года идут уверенной походкой по стране и начинается очередной передел собственности.
0 2