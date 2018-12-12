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Утонула 8-месячная девочка в ванной в Ростовской области

Женщина посадила в одну ванну грудного ребенка и трехлетнего мальчика и ушла.

12.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Утонула 8 месячная девочка в ванной в Ростовской области

Следователи в рамках возбужденного уголовного дела выясняют обстоятельства смерти 8-месячной девочки

Зерноградского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Кагальницкого района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 7 декабря 2018 года подозреваемая, осуществляя присмотр за 8-месячной девочкой и трехлетним мальчиком, поместила их для купания в ванну наполненную водой, после чего, действуя легкомысленно и самонадеянно, покинула ванную комнату на некоторое время. По возращению она обнаружила восьмимесячную девочку без признаков жизни.

В соответствии с проведенной судебно-медицинской экспертизой смерть ребенка наступила в результате утопления в воде.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: Следком


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