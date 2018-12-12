2019: «оливье» дороже «сельди под шубой»

Из двух традиционных и любимых в России салатов на новогоднем столе более экономичной оказалась «сельдь под шубой». За год к началу декабря это блюдо подорожало на два процента, тогда как его конкурент — «оливье» — примерно на три процента.

Если условно взять все основные ингредиенты «сельди» — картофель, морковь, куриные яйца, лук, соленую сельдь и сметану для заправки (кстати, намного полезнее, чем майонез) в равных пропорциях, то килограмм салата в этом году обойдется примерно в 79 рублей. Из всех составляющих салата больше всего подорожал репчатый лук — на 17,3 процента, следует из данных Росстата.

Зато самый дорогой ингредиент салата — сельдь, за год подешевела на 5,6 процента до 190 рублей за килограмм. Килограмм «оливье» стоит дороже — около 103 рублей, если для его приготовления использовать курицу, свежие огурцы, морковь, зеленый горошек, картофель, куриные яйца и сметану для заправки. Из этого набора больше всего за год подорожали куры — на 17 процентов, сейчас они стоят почти 150 рублей за килограмм. Зато свежие огурцы подешевели на 14 процентов и стоят примерно 102 рублей за килограмм, по данным Росстата.

Из других закусок сырокопченая колбаса подорожала на 4 процента и сейчас в среднем стоит по 965 рублей за килограмм. Сыр подорожал на те же 4 процента, но стоит дешевле, в среднем 500 рублей за килограмм. Правда в этом случае статистика считает вместе и мягкие, и твердые сыры, хотя цены на них существенно различаются.

Из алкогольных напитков виноградное сухое вино подорожало на 1,3 процента до 398 рублей за литр. Игристые отечественные вина обойдутся дешевле — в среднем по 333 рубля за литр. Хотя за год они подорожали на 3,7 процента. Цена на водку за год практически не изменилась. В этом году литр крепкого спиртного в среднем стоит 604 рубля.

Из десертов выгоднее всего будет выбрать апельсины и яблоки. За год цитрусовые подешевели на один процент и сейчас стоят в среднем 96 рублей за килограмм, а яблоки — подешевели на 4 процента и стоят в среднем 83 рубля за килограмм. Бананы хоть и дешевле яблок (в среднем 68 рублей за килограмм), но за год подорожали на 5,2 процента. Груши подорожали на 4 процента (138 рублей за килограмм в среднем). Самый дорогой виноград — 147 рублей за килограмм, за год он и подорожал больше всего — на 4,4 процента.

На сладкое из соображений экономии стоит взять шоколадные конфеты. За год они почти не подорожали и стоят в среднем 592 рубля за килограмм. А вот торты выросли в цене на 4 процента и сейчас продаются в среднем по 454 рубля за килограмм, свидетельствуют данные Росстата.

Средний чек по приобретаемым продуктам за год уменьшился, так как меняется потребительское поведение, говорит директор по развитию бизнеса «Ромир» Инна Афанасенко.

«Увеличивается частота походов в торговые точки, при этом за один раз покупают меньше. Падение среднего чека также обусловлено увеличением доли промо-акций по многим категориям товаров», — поясняет она.

Вместе с тем, траты на продукты, безусловно, выросли. Сказывается инфляция.

«Но при этом, по сравнению с прошлым годом значительного увеличения трат на приобретение продуктов для новогоднего стола не предвидится», — говорит эксперт.

Покупатели стремятся перераспределить траты внутри своей товарной корзины на так называемые «подарки для себя», то есть купить смартфоны, бытовую технику до подорожания этих товаров, уточняет Инна Афанасенко.

Источник:РГ