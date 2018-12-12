Тариф на воду, стоки и тепло подорожает на 4,9 % в 2019 году в Бердске

В правительстве предлагали отказаться от минимального увеличения тарифов на тепло и электричество
В ноябре 2018 года в правительстве РФ предложили проиндексировать плату за ЖКХ в 2019 году дважды. Плата за коммунальные услуги в 2019 году будет поднята в январе и июле следующего года. В правительстве отметили, что подъем тарифа в два этапа инициирован для того, чтобы плата за услуги не была резкой для жителей Новосибирской области.
В правительстве повышение тарифа объясняли ростом НДС. Но хоть и заявлялось, что общий рост платежей для россиян должен будет остаться в пределах, не превышающих целевую инфляцию — 4%, региональные власти приняли новые тарифы на отопление и холодную воду — их повысят на 4,9%.
На 4,9 % вырастет тариф на воду и стоки
На прошлой неделе, в департаменте по тарифам Новосибирской области приняли решение о повышении тарифов на холодную воду, стоки и отопление. Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук не смог прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» повышение тарифов, так как соответствующий приказ из департамента по тарифам Новосибирской области в Бердск не поступал.
Однако начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения департамента по тарифам Новосибирской области Елена Легастаева рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, как повысятся тарифы на холодную воду и стоки в Бердске.
Так, в Бердске с 1 января 2019 года стоимость кубометра холодной питьевой воды составит 19, 24 рубля, с 1 июля 2019 года — 19,85 рублей. Цена за кубометр водоотведения с 1 января 2019 года вырастет до 29,57 рублей, с июля 2019 года до 30,50 рублей.
-Тариф устанавливается по статьям затрат. У каждого предприятия своя система, свое количество километров сетей, подъемников, очистных сооружений, своя материальная характеристика. На каждую ресурсоснабжающую организацию тариф устанавливается индивидуально. Существует индекс платы граждан, который нам установлен правительством. С 1 января тариф увеличится только за счет увеличения НДС, а с июля собственно сам тариф повысится, — резюмировала Елена Легостаева.
Тепло подорожает
Начальник отдела регулирования тепло и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области Марина Лим сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, что тарифы на тепло утверждены, но соответствующий приказ не подписан руководителем департамента.
-Тариф на Гкал тепла поставщика Комбината бытовых услуг для населения вырастет в первом полугодии на 1,7 %, а затем на 3,2 %. По Бердску все приказы в работе, оформляются, но тарифы приняты. Официально известен тариф для «БЭМЗ-Энергосервис» — в первом полугодии тариф вырастет на 1,7 %, станет 1419,77 копеек за одну Гкал. Во втором полугодии на 0,4 % — 1424,86 рублей за одну Гкал, — рассказала «Курьер.Ссреда. Бердск» Марина Лим.
Стоит отметить, что сегодня в Бердске кубометр холодной воды для бюджетных и прочих организаций стоит 16,03 рубля, для населения — 18,92 рубля. Стоимость одного кубометра водоотведения для бюджетных и прочих организаций составляет 24,64 рубля, а для населения — 29, 08 рублей.
До нового года тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, составляет 1484,56 рублей за Гкал, а для населения — 1751,78 рублей за Гкал.
Таким образом тариф на тепло в случае отсутствия дифференциала тарифов по схеме подключения составит в первом полугодии 2019 года 1509,80 рублей, во втором 1558,1 рублей. С 2019 года бердчане будут платить за тепло 1781,56 рублей за Гкал, а с июля 2019 года- 1838,56 рублей за Гкал.
Стоит отметить, что последний подъем тарифов состоялся 1 июля 2018 года. Тогда согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превышал 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожали как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово.
Один кубометр холодной воды для бердчан в начале 2018 года стоил 18,37 рубля, кубометр стоков — 28,24 рубля, а одна Гкал тепла стоила 1700,78 рублей.
Мусорная эпопея
С 1 января 2019 года Новосибирская область, в том числе и Бердск, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняют схему работы с коммунальными отходами и выстраивают единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации ТКО.
Но все же ситуация с тарифом на ТКО остается неоднозначной — решение о повышении тарифа принято, а вот сам тариф на сбор и вывоз мусора еще не установлен.
-Тариф станет единым для каждого города Новосибирской области. 13 декабря состоится правление в департаменте, думаю, тогда тариф станет известен, — констатировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежда Климова.
Сегодня же, 11 декабря, в компании регионального оператора по сбору и вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» рассказали, что до конца этой недели тарифы будут утверждены.
-Мы просчитали расходы по сбору и вывозу мусора по всему региону, а в департаменте по тарифам Новосибирской области выведут тариф на человека и тонну ТКО за услугу, — резюмировали в ООО «Экология-Новосибирск».
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО, но эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. Сообщалось, что в конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя Новосибирской области и для юридических лиц в соответствии с категорией.
-Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — заверяла директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Напомним, с 1 января у бердчан появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.
— В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отмечала Лариса Александровна.
Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.
Социальный взрыв не за горами?
Председатели многоквартирных домов Бердска призвали депутатов Заксобрания Новосибирской области грамотно изучить «грабительский» закон об обращении с твердыми коммунальными отходами и принять соответствующее решение по принятию поправок 28 ноября.
По словам председателя общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяны Ощепко, тариф на вывоз мусора в месяц на одного человека будет составлять приблизительно от 110 до 150 рублей.
-У меня квартира 47,5 кв. м, я платила за вывоз мусора 45 рублей в месяц. Мы платили с квадратных метров. А теперь они ввели норматив 2,38 куб. м, это примерно 6 литров на человека в месяц. У нас зарегистрировано 4 человека, и теперь вместо 45 рублей, мне придется платить 400 рублей. Почти в 10 раз больше. Мы еще точно не знаем тарифа, а уже по домам носят бюллетени, где мы должны проголосовать за заключение прямого договора с региональным оператором. С чего вдруг ради? Идут сплошные нарушения, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Ощепко.
Она приводила в пример ситуацию в частном секторе. На три дома один контейнер. Вывоз мусора стоит 170 рублей. Каждый из домов по очереди платит за вывоз. В частном доме зачастую прописано по 5-6 человек. По новому закону за пустой контейнер они будут каждый месяц платить с человека по 150 рублей, это «золотой» контейнер, отмечала Ощепко.
— Люди возмущены до беспредела. Почему нас приравняли к отдаленным районам области, где мусор возят за 40 км? Для жителей Бердска ничего не поменялось. Наши перевозчики будут те же — «Экосервис» и «Вербена». Полигон тот же самый. Почему какому-то региональному оператору мы должны платит в 10 раз больше? Я не понимаю. И никто этого не понимает. И никто нам объяснить это не может, — недоумевала Татьяна Анатольевна.
Только вчера слушала по ТВ как в Новосибирске народ возмущается новым ценам! И это при том, что 1 ГКал там после повышения будет на уровне 1320 руб., стоки на уровне 13,5 руб. за куб. А что тогда делать жителям Бердска? Выходить на акции протеста? И это еще не считая новых платежей за вывоз мусора. А ничего, что в Бердске средняя заработная плата на много ниже чем в Новосибирске? Нас просто вынуждают либо не платить вообще, либо выходить на улицы с акциями протеста за такое ценообразование, а там глядишь и до верхних эшелонов власти дойдет.
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Они наврали! В очередной 457-й раз! Будем терпеть, как обычно. Главное — чтобы не было войны.
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Сейчас фактически хотят сделать преюдицию и грабить граждан, у которых есть квартиры (пусть даже единственное жилье, на которое зарабатывали всю жизнь), машины, бизнес, деньги независимо от того, являются они госслужащими или нет.
Доказывать ничего не нужно, не нужно возбуждать уголовные дела, достаточно, чтобы сотрудник ФСБ написал справку на своем компьютере, что это имущество госслужащего, подать прокурору иск по гражданскому делу, и все…
Граждане РФ еще не осознают, что они все, их имущество будут конфисковываться под разными предлогами по гражданским делам по аналогии с моим делом. Все надеются, что это их не коснется, но, поверьте, более 30 человек, которые пострадали по решению суда, тоже так не думали. Большинство из них не были моими близкими лицами, некоторых я даже никогда не видел.
https://www.mk.ru/social/2018/12/10/polkovnikmilliarder-zakharchenko-gromko-zayavil-o-grabezhe-grazhdan-intervyu-sidelca.html
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Да, с нового 2019 цены будут скакать беспредельно.
На всё. «Спасибо»нашим российским макронам — Путину с правительством..
между тем стали известны имена чиновников, которые выводят деньги в офшоры
https://www.youtube.com/watch?v=p7RHkUIxkCo
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных российским гражданам, в том числе высокопоставленным чиновникам, депутатам и губернаторам. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России (а также США) — Британские Виргинские острова, на них приходится более 50% юрлиц-офшоров. За ними следуют Панама и Багамы. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке. Спустя год ее выводы были засекречены, но кое-что стало известно.
Деньги есть , но не для народа…
10 1
Вначале пусть услуги предоставляют нормального качества-третий год подряд топят как попало, температура в квартире не выше +20, УК валит на КБУ, а КБУ на температуру за окном. Полгорода жалуется на низкую температуру горячей воды, мусорные площадки в ужасном состоянии, скоро крыс по городу расплодят… И при этом всем платить втридорога за такие услуги? Да надо всем городом вообще не платить, вот тогда пусть задуматься. Такого бардак, как в Бердске нигде нет, зато мэр хороший, где только взяли на нашу голову.
11 2
Согласна, что за вывоз мусора нужно платить с человека, а не с площади квартиры. Если в однокомнатной квартире прописано 5человек, а в трехкомнатной — 1,то как вы думаете мусора у кого больше будет? Поэтому и возмущаться нечего. Привязка должна быть к количеству проживающих, а не к площади квартиры.
10 2
Сейчас и так привязка к количеству прописанных человек, только стоить мусор теперь будет не 20руб. а 100руб.
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А как вы хотели, подключится «региональный оператор», а им же тоже нужно на что-то жить.
0 0
Ну кто там хлопал в ладошки, что пенсию поднимут с 1января???
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Кто-то ещё хлопал в ладошки, что теперь и с частного сектора будут за мусор драть.
0 1
Люди возмущены до беспредела.
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вы што, хотите как на украине??!
у нас же ведь стабильность, и не стреляют. и крым наш – забыли? – спасибо путину
14 4
«…сегодня в Бердске кубометр холодной воды для бюджетных и прочих организаций стоит 16,03 рубля, для населения — 18,92 рубля»
Почему-то в счетах у бюджетных организаций 18,92р
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Татьяна Анатольевна:
«Люди возмущены до беспредела»
Русский язык бы подучить, а то не полагается чиновнице такие вот ляпы делать……
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