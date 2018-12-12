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Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!

Запах ели и мандаринов подарит ощущение счастья и волшебства.

12.12.2018 Нет комментариев


Распахнув двери
в салон «Цветочная Фантазия»,
вы окунетесь в сказку!
Запах ели и мандаринов подарит ощущение
счастья и волшебства

Распахнув двери
в салон «Цветочная Фантазия»,
вы окунетесь в сказку!
Запах ели и мандаринов подарит ощущение
счастья и волшебства
Попадая в цветочный салон, ощущаешь, что здесь территория красоты и творчества, вдохновения и любви
Мы дарим цветы на всевозможные события, рождение детей, просто так, в знак внимания. Зимой будут оригинально смотреться букеты и композиции с дополнением веточек голубой ели и березы, хлопка, сушеных апельсинов, корицы.

Получить цветы будет рада любая представительница прекрасного пола! Ориентируясь на личные вкусы и пожелания, флористы салонов «Цветочная Фантазия» помогут с выбором цветов, создадут для вас неповторимые авторские работы, от которых у получателя будет захватывать дух.
Согласитесь, сложно представить нашу жизнь без цветов!
Мы дарим цветы на всевозможные события, рождение детей, просто так, в знак внимания. Зимой будут оригинально смотреться букеты и композиции с дополнением веточек голубой ели и березы, хлопка, сушеных апельсинов, корицы.

Получить цветы будет рада любая представительница прекрасного пола! Ориентируясь на личные вкусы и пожелания, флористы салонов «Цветочная Фантазия» помогут с выбором цветов, создадут для вас неповторимые авторские работы, от которых у получателя будет захватывать дух.
Согласитесь, сложно представить нашу жизнь без цветов!
Букеты и композиции от салонов «Цветочная Фантазия» доставят массу положительных эмоций и останутся приятным воспоминанием!
- Главное - это любовь к своему делу! Когда вы любите то, чем занимаетесь, все будет получаться. Плоды вашего труда будут радовать вас и ваших клиентов, и это самое ценное! Очень важно в профессии флорист любить цветы, иметь огромное трудолюбие и «фанатизм», помешанность на своем деле, ну и, конечно же, творческий потенциал. Флорист должен иметь хороший вкус и богатую фантазию. Единственный способ делать свою работу превосходно - это любить ее. Мы с девчонками работаем на одном дыхании!
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
Как считает директор цветочных
салонов «Цветочная Фантазия»
Вера Зенина, без профессионализма и креатива флористам не обойтись:
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
Вы можете быть уверены, что ваш букет станет неповторимым и уникальным. В нем будут воплощены все ваши задумки и пожелания.
К нашим работам нельзя остаться равнодушным, ведь мы вкладываем в них свою душу, частичку любви, заряжаем их особой энергетикой,
приносящей только положительные эмоции
Обожаю свою работу, постоянно возникают мысли по креативному оформлению. Все всегда продумываю заранее, сейчас уже складываю картинку, как будет оформлен салон ко Дню влюбленных.

К сказочному зимнему оформлению начали готовиться уже осенью. Выезжали с девчатами в лес, собирали веточки, шишки, коряги, чтобы потом применить в оформлении. Мои помощницы помогают создавать красоту и уют в салоне. Плетеная елочка из веточек краснотала с добавлением березы - фишка в новогоднем оформлении. В октябре она была уже готова и ждала своего «звездного часа». Два ящика апельсинов резали и сушили, три мешка шишек и коряг красили целыми днями. Проделана очень большая работа.
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
А еще мое призвание - быть мамой. Порой бывает сложно совмещать работу и семью. Но результат компенсирует мне трудности. Когда я вижу, что у нас с моими «прекрасными пчелками» все получилось, вся картинка сложилась, которая была в моей голове, происходит взрыв эмоций, я становлюсь очень счастливой и мне это придает сил двигаться дальше!
Пусть всегда с вами будут ваши родные
и друзья, а ваших домах царят
благополучие, любовь и процветание!
Хочу поздравить бердчан
с наступающим Новым годом
и пожелать крепкого
здоровья, уверенности
в своих силах и оптимизма.
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
• Свежесрезанные цветы
• Букеты и композиции
• Свадебные букеты
• Комнатные растения
• Большой ассортимент мягких игрушек
• Букетики из мягких мишек
• Открытки
• Интерьерные композиции
• Доставка цветов 24 часа
• Наличный и безналичный расчет
Мы гарантируем клиенту
качество цветов, всегда свежий
и большой ассортимент:
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ:
СКИДКА 15% на готовые букеты
по вторникам и средам
Доставка 24 часа
Огромный ассортимент нашего салона «Цветочная Фантазия» представлен на наших страничках:
Ждем Вас:
ул. Ленина, 35. ост. павильон «Семь ветров»
тел. 8 (383-41) 2-26-21
WhatsApp: 8 913 780 64 51
Нал./безнал. расчет
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!
ИП Зенина В.В. ИНН 544550009733. ОГРН 315547600088641. На правах рекламы.

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