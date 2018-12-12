Распахнув двери в салон «Цветочная Фантазия», вы окунетесь в сказку!

Обожаю свою работу, постоянно возникают мысли по креативному оформлению. Все всегда продумываю заранее, сейчас уже складываю картинку, как будет оформлен салон ко Дню влюбленных.



К сказочному зимнему оформлению начали готовиться уже осенью. Выезжали с девчатами в лес, собирали веточки, шишки, коряги, чтобы потом применить в оформлении. Мои помощницы помогают создавать красоту и уют в салоне. Плетеная елочка из веточек краснотала с добавлением березы - фишка в новогоднем оформлении. В октябре она была уже готова и ждала своего «звездного часа». Два ящика апельсинов резали и сушили, три мешка шишек и коряг красили целыми днями. Проделана очень большая работа.