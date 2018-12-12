Инструкция: что гарантирует Конституция РФ детям и родителям

С момента рождения у детей появляются права, которые закреплены Конституцией и Семейным кодексом РФ. Ребенок имеет право на имя, отчество, фамилию и их изменение, жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками, на защиту, выражать свое мнение, а также имеет имущественные права. У родителей с рождением сына или дочери появляется право на выплаты, пособия и льготы.

Пособия и выплаты при рождении ребенка и уходе за ним

Пособия

Основание: федеральный закон от 19 мая 1995 года 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», назначаются и выплачиваются следующие пособия при рождении ребенка:

1. Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту жительства (по месту пребывания), если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского образования.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Если брак между родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается родителю, с которым ребенок совместно проживает, в случае если родитель не работает.

Размер пособия в 2018 году составляет 20 110,91 рубля.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет назначается и выплачивается неработающим родителям (опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком, студентам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, не застрахованным в Фонде соцстрахования, а также матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в связи с ликвидацией организации.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения ими пособия по безработице. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Размер пособия в 2018 году составляет:

— на первого ребенка – 3770,79 рубля;

— на второго ребенка и последующих детей – 7541,58 рубля;

— матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в связи с ликвидацией организации, 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 месяцев, предшествующих отпуску по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам). При этом минимальный размер пособия не должен быть меньше 3770,79 рубля по уходу за первым ребенком и 7541,58 рубля по уходу за вторым ребенком и последующими, при этом максимальный размер пособия по уходу не может превышать за полный календарный месяц 14 715,31 рубля.

3. Дополнительное пособие молодой семье назначается и выплачивается одному из супругов (или единственному родителю в неполной семье) при наличии гражданства РФ, проживающих на территории Новосибирской области в случае, если возраст одного из них на момент рождения ребенка не достиг 30 лет. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Размер пособия в 2018 году составляет:

• 6 000 рублей — на 1 ребенка,

• 12 000 рублей — на 2 ребенка,

• 18 000 рублей — на 3 и последующих детей.

С пакетом документов, необходимых для получения вышеуказанных пособий, вы можете ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области – hhhp:www.mtsr.nso.ru или в отделе пособий и социальных выплат по месту жительства. По вопросам предоставления указанных выплат обращайтесь в МФЦ по адресу: Бердск, микрорайон Радужный, 7/1 или в отдел пособий и соцвыплат по адресу: ул. Кирова, 2/1 в приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Ежемесячные выплаты

Основание: федеральный закон от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Ежемесячная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, (в определенных законом случаях – отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка) при следующих условиях:

— гражданство РФ;

— постоянное проживание на территории РФ;

— ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2018 года и является гражданином РФ;

— размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года (в Новосибирской области в 2018 году размер составил 17 781 рубль).

Ежемесячная выплата предоставляется отделом пособий и социальных выплат по месту жительства заявителя. Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения (усыновления) ребенка. В случае, если заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка подано не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении года гражданин подает новое заявление о назначении выплаты до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а также представляет документы, необходимые для ее назначения.

Документы необходимые для назначения ежемесячной выплаты:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

-документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;

— сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного постановлением губернатора Новосибирской области за второй квартал года (в Новосибирской области сумма выплаты в 2018 году составила 11 545 рублей).

Заявку на предоставление госуслуги по назначению ежемесячного пособия по уходу за ребенком может быть направлена в отдел в форме электронного документа через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Пройти регистрацию на портале или подтвердить доступ к личному кабинету на ЕПГУ можно в отделе пособий и соцвыплат по месту жительства.

Материнский капитал

Право на материнский семейный капитал (МСК) возникает один раз в жизни:

1) у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка с 1 января 2007 года.

2) у женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее она не воспользовалась правом на дополнительные меры господдержки.

3) у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала может быть подано в любое время по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Исключение – использование средств материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа); на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату образовательных услуг дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по 4 основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования детьми, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и формирование накопительной части пенсии мамы. Есть новое направление для малообеспеченных семей – ежемесячная денежная выплата. Данная выплата назначается из средств МСК нуждающимся семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок и размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума (17 781 рублей для Новосибирской области).

Обратиться с заявлением в Пенсионный фонд о выдаче сертификата можно в любое время после рождения ребенка. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Кто получит областной семейный капитал

Основание: закон Новосибирской области от 30 сентября 2011 года №125-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области».

Право на областной семейный капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего российское гражданство, у следующих граждан РФ, проживающих на территории Новосибирской области (в том числе приемных семей) не менее трех лет на момент обращения за сертификатом на областной семейный капитал:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 января 2012 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки, предусмотренные данным законом;

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу после 1 января 2012 года.

При возникновении права на областной семейный капитал у лиц, указанных выше, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Право на распоряжение семейным капиталом наступает не ранее чем по истечении 1,5 лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого наступило это право.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами областного семейного капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий

• на приобретение (строительство) жилого помещения посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физлицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору ипотеки, договору займа) денежные средства на указанные цели;

• на строительство, реконструкцию индивидуального дома, находящегося в собственности или занимаемого по договору соцнайма, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию), в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат;

• на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого по договору социального найма, осуществляемого гражданами без привлечения организации, осуществляющей капитальный и (или) текущий ремонт жилого помещения;

• средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты возникновения права на дополнительные меры поддержки;

• приобретаемое с использованием средств (части средств) областного семейного капитала жилое помещение оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих) с определением размера долей по соглашению и должно находиться на территории Новосибирской области.

2) получение образования ребенком (детьми)

на оплату образовательных услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями или негосударственными, получившими соответствующую лицензию в установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию;

на оплату иных связанных с получением образования расходов, перечень которых устанавливается правительством Новосибирской области;

средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств) областного семейного капитала, на дату начала обучения не должен превышать 23 года.

3) формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

4) приобретение автотранспорта

Средства (часть средств) областного семейного капитала могут быть направлены на приобретение транспортного средства путем безналичного перечисления средств на счет организации, осуществляющей отчуждение транспортного средства, либо на счет физлица, продающего транспортное средство (за исключением супруга, детей лица, обратившегося с заявлением о распоряжении), либо на счет организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

5) социальная адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – введено постановлением правительства Новосибирской области от 15 марта 2017 года №90-п.

6) приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства.

Обращаться — в отдел пособий и социальный выплат с заявлением и пакетом документов:

удостоверяющих личность лица, обратившегося за получением сертификата, принадлежность его к гражданству РФ и факт его проживания на территории Новосибирской области не менее трех лет;

удостоверяющих личность, место жительства и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

подтверждающих рождение (усыновление) всех детей;

подтверждающих принадлежность к гражданству РФ ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры гос-поддержки.

Размер областного семейного капитала — 100 000 рублей.

Лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата принимается отделом пособий и соцвыплат в месячный срок с даты приема заявления.

Как получить место в детском саду

Родители могут встать в очередь на получение места в детском саду сразу после получения свидетельства о рождении ребенка. Для постановки на учет необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий льготу, если таковая имеется. Нужно помнить, что права на льготы имеют несколько категорий, возможно, вы в их числе. Cписок есть на сайте госуслуг.

При формировании групп на 2018-2019 учебный год в муниципальные дошкольные учреждения направлялись дети, достигшие на 1 сентября 2018 года возраста 2 года.

Обмен местами в детсадах возможен только при наличии свободных мест или вариантов обмена. Информацию о наличии вакантных мест в детских садах Бердска законные представители ребенка могут получить у специалиста управления образования в часы приема.

Для постановки в очередь на получение места в муниципальном детсаду прописка в Бердске не обязательна. Но на момент поступления в дошкольное учреждение необходимо иметь документ, подтверждающий факт проживания на территории Бердска. Направление в детсад аннулируется, если ребенок не поступил в садик без уважительной причины в течение 10 дней с момента получения путевки.

Встать в очередь можно тремя способами:

— через личный кабинет федерального портала «Госуслуги»;

— в многофункциональном центре «Мои документы» по адресу: микрорайон Радужный, 7 (рядом с ТРЦ «Астор»). График работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14 00;

— у специалистов управления образования по адресу: ул. Горького, 7, каб. 3. Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00.

Поддержка многодетных

Основание: Закон Новосибирской области от 6 октября 2010 года №533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области».

Для многодетных семей предусмотрены меры социальной поддержки:

1) денежная компенсация в размере 30% (имеющим пять и более детей — 50%) расходов на оплату коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электро- и газоснабжению, отоплению ( в том числе поставкам твердого топлива при наличии печного отопления) от размеров регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ, установленного губернатором Новосибирской области, приходящегося на каждого члена многодетной семьи;

2) ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для школьников в размере 2000 рублей на каждого (заявление предоставляется с 1 июля до 31 декабря соответствующего года);

3) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в 1-й класс на территории Новосибирской области в размере 5000 рублей (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в школу);

4) ежегодная денежная выплата в размере 300 рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи;

5) единовременная денежная выплата при поступлении ребенка (в том числе и совершеннолетнего, но не старше 23 лет) из многодетной семьи в вуз в размере 10 000 рублей (заявление предоставляется до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в вуз);

6) поощрение студентов вузов из многодетных семей с 5 и более детьми (при успешном обучении) в виде ежемесячной стипендии 1000 рублей;

7) ежемесячная денежная выплата для детей в размере прожиточного минимума, установленного на территории Новосибирской области при рождении третьего и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход семьи не выше среднедушевого дохода населения Новосибирской области, который установлен на 2018 год в размере 10 913 рублей.

Правила предоставления выплаты многодетным семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет определены постановлением правительства Новосибирской области от 21 января 2013 года №12-п.

единовременная денежная выплата многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, на ремонт, строительство и приобретение жилья в размере 100 000 рублей;

9) приобретение автомобиля для многодетных семей, воспитывающих 7 и более несовершеннолетних детей.

Основанием предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям является удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе), выданное отделом пособий и соцвыплат по месту жительства.

Многодетным семьям, имеющим право на получение аналогичных мер социальной поддержки по иным основаниям, они предоставляются только по одному из оснований по их выбору (в отношении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг).

Обращаться:

Филиал МФЦ в Бердске: микрорайон Радужный, 7/1, понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00, вторник и четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00.

Отдел пособий и социальных выплат Бердска: ул. Кирова, 2/1, приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Компенсация за детсад

Основание: порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих детсад, утвержден постановлением правительства Новосибирской области от 30 сентября 2013 года №422-п.

Компенсация предусмотрена в размере:

• 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в

государственных и муниципальных детсадах Новосибирской области на первого ребенка;

• 50% размера такой платы на второго ребенка;

• 70% размера такой платы на третьего и последующих детей.

Средний размер родительской оплаты в дошкольных организациях Бердска в 2018 году составляет 2394 рубля.

Компенсация части родительской платы за детский сад выплачивается родителям (законным представителям) ежеквартально при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи заявителя не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующей в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация. Она предоставляется в заявительном порядке одному из родителей (законных представителей) ребенка при наличии заключенного договора с образовательной организацией.

К заявлению прилагаются следующие документы:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

— свидетельство(а) о рождении ребенка (детей);

— договор между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка;

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

— документы о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в отдел пособий и социальных выплат, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа ПФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи), которые представляются заявителями по собственной инициативе);

— документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за 1 месяц до дня обращения с заявлением о назначении компенсации;

— документ, удостоверяющий полномочия законного представителя ребенка.

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителем представляются и их подлинники. В случае если для предоставления госуслуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными выше, представляется согласие на обработку персональных данных.

Компенсация предоставляется с месяца, в котором подано заявление о ее предоставлении, но не ранее месяца начала действия договора между детсадом и родителями (законными представителями) ребенка. Компенсация назначается на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями), но не более чем на 1 год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий период в отдел в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о продлении компенсации. К заявлению прилагаются документы, указанные выше.

Заявитель обязан в письменной форме извещать отдел о наступлении обстоятельств, влекущих изменение (ФИО, счет в кредитной организации) или прекращение права на получение компенсации, не позднее 30 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

ЦИФРЫ

14 муниципальных общеобразовательных организаций: 11 школ и 3 лицея функционируют в Бердске

1479 детей были зачислены в первые классы бердских школ в 2018 году

12 910 получают образование в бердских школах

21 муниципальный детский сад работает в Бердске

6170 детей посещают бердские детсады

3331 ребенок стоит в очереди на получение места в бердских садах, из них 1468 – дети льготной категории

7190 сертификатов на получение материнского капитала выдано с 1 января 2007 года в Бердске

3764 бердские семьи в полном объеме распорядились средствами маткапитала.

453 026 рублей составляет размер материнского капитала в этом году.

Бесплатное детское питание

Основание: постановление правительства Новосибирской области от 20 апреля 2015 года №147-п «Об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, проживающих на территории Новосибирской области».

Бесплатным питанием обеспечиваются:

1) дети первого и второго года жизни из малоимущей семьи, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленной в Новосибирской области, и признанной малоимущей в порядке, установленном действующим законодательством.

2) дети-инвалиды первого и второго года жизни.

3) дети первого и второго года жизни, находящиеся под опекой.

4) дети первого и второго года жизни из многодетных и приемных семей.

5) дети первого и второго года жизни из семей, состоящих из одного родителя.

6) дети первого и второго года жизни, рожденные от ВИЧ-положительных матерей.

7) дети третьего года жизни по медицинским показаниям: анемия при уровне гемоглобина ниже 110 г/л (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль/л, гипертрофия при дефиците массы тела от 10% и выше, масса тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.

Рецепты на полноценное питание выписывает врач-педиатр после осмотра ребенка. Представитель ребенка обязательно должен представить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС ребенка, а также один из следующих документов: справку соцзащиты о признании законного представителя ребенка малоимущим; справку, подтверждающую факт установления инвалидности ребенку; копию приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенную руководителем организации, — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; удостоверение многодетной семьи; выписку из медицинской документации матери и ребенка, подтверждающую наличие факта перинатального контакта по ВИЧ-инфекции; заключение врача о наличии анемии при уровне гемоглобина ниже 110 г/моль и (или) сывороточного железа ниже 10 мкмоль, гипотрофии при дефиците массы тела от 10% и выше, массы тела ниже на одно стандартное отклонение и более от возрастной нормы.

Для получения детского питания законные представители детей обращаются с рецептом в раздаточные пункты бердской ЦГБ. Ассортимент детского питания состоит из сухих адаптированных смесей детям первого года жизни, сухих молочных каш, сухого молочного напитка детям старше года.

Бесплатные лекарства до 3 лет

Основание: Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области.

Право на льготы имеют:

1) дети до 3 лет,

2) дети до 6 лет из многодетных семей;

3) дети-инвалиды до 18 лет;

4) приемные дети в возрасте до 10 лет, если семья имеет не менее 3 детей, включая родных и приемных;

5) дети с определенными заболеваниями (бронхиальная астма, ДЦП, преждевременное половое развитие, эпилепсия, ревматоидный артрит, ревматизм, диабет, гипофизарный нанизм и другие).

В перечень лекарственных средств входят следующие группы препаратов: анальгетики, нестероидные противовоспалительные, средства для лечения аллергических заболеваний, противосудорожные средства, средства, влияющие на центральную нервную систему, антибиотики, синтетические антибактериальные средства, противовирусные, противогрибковые, противопаразитарные средства, средства, влияющие на кроветворную систему, гепатопротекторы, ферменты, средства для восстановления микрофлоры, гормоны, средства для лечения диабета, средства, влияющие на органы дыхания, витамины.

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых бесплатно, размещен на информационных стендах для пациентов в детских поликлиниках и у заведующей детской поликлиникой.

Жилищные программы для молодых семей

Выплата на приобретение жилья для молодых семей

Основание: подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Целью подпрограммы является предоставление в порядке очередности господдержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная (состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей), соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой — для молодых семей, не имеющих детей; 35% — для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей с детьми.

Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в основном мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ст. 51 Жилищного кодекса РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилье.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилья учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Субсидия на жилье для многодетных

Основание: подпрограмма «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Целью программы является предоставление субсидий из областного бюджета муниципалитетам на обеспечение жильем по договорам социального найма семьей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, являющихся нуждающимися в жилых помещениях, признанных в установленном порядке малоимущими и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями осуществляется в рамках лимита финансирования, выделяемого бюджету муниципалитета на соответствующий финансовый год, в порядке очередности среди семей, имеющих 5 или более несовершеннолетних детей, которая ведется по Новосибирской области.

Нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане, не являющиеся нанимателями либо собственниками жилых помещений; наниматели либо члены семьи нанимателей, собственники либо члены семьи собственников, обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; граждане, проживающие в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания. На территории Бердска учетная норма площади жилого помещения установлена в размере 12 кв. метров на человека. Малоимущими признаются граждане с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению путем расчета потребности в средствах на приобретение жилья.

Служебное жилье

Работники учреждений и муниципальных предприятий Бердска в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обслуживания населения, ЖКХ имеют право на служебное жилое помещение, которое предоставляется по мере освобождения на период трудовых отношений.

Обращаться: отдел по жилищным вопросам администрации Бердска (ул. Островского, 55, каб. 5 в приемное время: вторник с 9.00 до 12.00, четверг с 13.00 до 16.00), телефон 3-18-82.

Первый раз в первый класс!

Прием заявлений в 1-й класс проживающих на закрепленной территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 31 августа текущего года. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1-й класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

Заявление можно подать в электронном виде через сайт госуслуг, но в случае неправильного оформления (например, при неполном прикреплении документов) заявление считается недействительным. Механизм подачи заявления является нововведением и полностью еще не отлажен. Для полной уверенности в том, что заявление принято, родителю (законному представителю) нужно лично обратиться в школу и получить письменный ответ о зачислении ребенка.

Найти информацию, к какой школе прикреплен ребенок, можно в постановлении администрации Бердска «Об утверждении границ территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города Бердска», на официальном сайте управления образования (http://bskuo.ru/docs/), на сайтах школ. Также узнать информацию можно по телефону 3-10-63.

Если вы выбираете школу не по прописке, то необходимо лично подать письменное заявление в выбранную для обучения своего ребенка общеобразовательную организацию. Руководитель при наличии свободных мест зачисляет ребенка в школу.

Получение начального общего образования в школах начинается по достижении детьми возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) администрация вправе разрешить прием детей в школу на обучение по программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. Таким образом родитель вправе выбрать для своего ребенка форму семейного образования.

Родители (законные представители) детей, которые выбрали форму семейного образования, информируют об этом выборе орган местного самоуправления, управление образования в письменном виде. Также они пишут заявление руководителю общеобразовательной организации, за которой закрепляется обучающийся ребенок для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. В случае не сдачи промежуточной аттестации ребенок переводится с семейной на очную форму обучения.

Общеобразовательная организация вправе устанавливать требования к одежде учеников. При поступлении в школу родитель (законный представитель) вправе ознакомиться с локальными нормативными актами, устанавливающими требования к внешнему виду учащихся, исполнение которых обязательно всеми участниками образовательного процесса в учреждении.