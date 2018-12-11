В «мертвой пробке» из-за ДТП стоят центральные улицы Бердска

Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом
Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Наняла друзей убить маму, бабушку и брата малолетка из Новосибирска
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
С крупами, фруктами, сеном, комбикормом для коз вылетел губернатор Цивилев к Агафье Лыковой
На 117 рублей вырастет МРОТ с 1 января 2019 года
На 5% за месяц выросла цена на дизельное топливо в Новосибирской области
Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов
Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»