КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / 950 000руб/ 89134819144
продам 1-ю квартиру РОГАЧЕВА,18А!!!СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
продам 1-Ю 37кв.м.-РЯДОМ С ТЦ"ГЕРМЕС"/89134819144
Продам большую 1 комнатную квартиру
продам
Продам 3к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом

Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Наняла друзей убить маму, бабушку и брата малолетка из Новосибирска

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

С крупами, фруктами, сеном, комбикормом для коз вылетел губернатор Цивилев к Агафье Лыковой

На 117 рублей вырастет МРОТ с 1 января 2019 года

На 5% за месяц выросла цена на дизельное топливо в Новосибирской области

Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Последние комментарии



В «мертвой пробке» из-за ДТП стоят центральные улицы Бердска

Очевидцы выслали фото длинной пробки.

11.12.2018 Фото: Очевидца Нет комментариев
 
В мертвой пробке из за ДТП стоят центральные улицы Бердска

ДТП парализовало в час пик центр Бердска

11 декабря после 18.00 из-за ДТП встала в пробке ул.Ленина и ул.Горького в Бердске. Очевидцы выслали фото длинной пробки.

В мертвой пробке из за ДТП стоят центральные улицы Бердска В мертвой пробке из за ДТП стоят центральные улицы Бердска

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Госавтонадзор требует устранить транспортный хаос у ж/д-вокзала в Бердске Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом Взыскивали неоплаченные штрафы прямо на дорогах судебные приставы Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика