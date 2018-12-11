Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом

На скользкие бугристые подходы к остановке общественного транспорта «Вокзал» жалуются жители Бердска.

На совещании чиновников 10 декабря мэр Евгений Шестернин отметил, что парковочную площадку должен привести в порядок Центр муниципальных услуг.

— Я понимаю, что подъезды к остановкам городского транспорта — это не наша территория, ФУАД убирает, дальше убирает вокзал. Вы должны выступить координаторами. Мне не интересно, чья это территория, она должна быть убрана. Чтобы люди могли свободно и без проблем выходить из транспорта и входить в него. Не опасаясь, что они себе причинят травму из-за состояния дорожного полотна, — обратился к подчиненным Шестернин.