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Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом

Территория в районе вокзала входит в ведение самого вокзала, муниципалитета и ФУАДа. Евгений Шестернин поручил подчиненным скорректировать работу по уборке от льда и снега этого участка.

11.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из за снега на дороге рядом с вокзалом

Большинство бердских маршруток и автобусов следуют до железнодорожного вокзала

На скользкие бугристые подходы к остановке общественного транспорта «Вокзал» жалуются жители Бердска.

На совещании чиновников 10 декабря мэр Евгений Шестернин отметил, что парковочную площадку должен привести в порядок Центр муниципальных услуг.

— Я понимаю, что подъезды к остановкам городского транспорта — это не наша территория, ФУАД убирает, дальше убирает вокзал. Вы должны выступить координаторами. Мне не интересно, чья это территория, она должна быть убрана. Чтобы люди могли свободно и без проблем выходить из транспорта и входить в него. Не опасаясь, что они себе причинят травму из-за состояния дорожного полотна, — обратился к подчиненным Шестернин.


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