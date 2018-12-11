На 117 рублей вырастет МРОТ с 1 января 2019 года

Минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей.

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей. Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

В частности, с 1 января 2019 года МРОТ устанавливается «в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года», говорится в сопроводительных материалах. Повышение МРОТ по отношению к планке, установленной с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц), составит 117 рублей. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. Таким образом, принятый во вторник закон носит преимущественно технический характер.

«Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос», — сказала на заседании зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова («Единая Россия»). «Мы всегда хотели бы, чтобы доходы и благосостояние наших людей было выше. Но повышение даже на такой размер МРОТ коснется 3,7 млн человек, поэтому как мы можем сегодня не соглашаться с данным законопроектом?» — ответила она на прозвучавшую критику со стороны оппозиции.

Источник: ТАСС