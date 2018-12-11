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Наняла друзей убить маму, бабушку и брата малолетка из Новосибирска

Суд приговорил Петухова к 8 годам, а Левину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

11.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Наняла друзей убить маму, бабушку и брата малолетка из Новосибирска

Суд приговорил молодых людей к длительным срокам за вероломное разбойное нападение на семью

10 декабря Ленинский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор 18-летним Юлии Левиной и Кириллу Петухову.
Они признаны виновными в разбойном нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п.«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Петухов также признан виновным в покушении на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Левина – в пособничестве в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, путем предоставления орудий преступления, сокрытия орудия и следов преступления. (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30, п.п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В суде установлено, что Левина и Петухов по предложению последнего, совместно с лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности (13-летней девушки), договорились совершить разбойное нападение на семью несовершеннолетней подельницы. Они решили убить троих человек (мать, бабушку и 11-летнего брата злоумышленницы), после чего забрать из квартиры деньги, кредитную карту и ювелирные изделия.

31 октября 2016 года Левина и Петухов пришли в дом по ул. Забалуева, 51/5 г. Новосибирска и, получив от подельницы ключи от квартиры, незаконно проникли в жилище, где в присутствии 11-летнего Петухов битой нанес потерпевшей множественные удары в голову, отнес её на балкон. В то же самое время Левина нанесла ножом 11-летнему мальчику не менее трех ударов в грудь и по рукам.

После этого Петухов связал малолетнего, а Левина вставила в его рот носок, заклеила рот скотчем. Мальчика оставили лежать на кровати в комнате. Получив по телефону информацию о том, что в квартиру возвращается еще одна родственница, Петухов, дождавшись, когда та открыла входную дверь квартиры, напал на неё и нанёс топором не менее трех ударов в голову.

В связи с тем, что потерпевшая стала активно сопротивляться, звать на помощь, действия Левиной и Петухова были обнаружены соседями потерпевших.

Петухов с места преступления скрылся. Левина закрылась в квартире потерпевших, собрала вещи Петухова, орудия преступления (биту), и, пытаясь скрыться с места совершения преступления, приставила к горлу мальчика нож, удерживая потерпевшего, вышла из квартиры, требуя от присутствующих на лестничной площадке лиц её отпустить. Действия Левиной пресечены 41-летним соседом потерпевших, который задержал Левину.

В результате совершения преступлений потерпевшим в разной степени был причинен вред здоровью, в т.ч. по признаку опасности для жизни.

После задержания Петухов пояснил, что испытывал чувства к 13-летней подельнице и намеревался убежать с ней за пределы Новосибирской области, а чтобы ее не преследовали родственники и не искали ее, решил их убить.

В судебном заседании стороной обвинения представлены переписка через социальные сети «ВКонтакте» между Петуховым, Левиной и 13-летней, которая свидетельствует о предварительном сговоре на совершение убийства потерпевших и хищении из квартиры ценностей и денег. О наличии корыстного мотива для убийства и совершения разбойного нападения также свидетельствовали показания несовершеннолетней, которая поясняла, что после убийства родственников они намеревались забрать из квартиры банковские карты, ценности и деньги и уехать за пределы области.

Суд приговорил Петухова к 8 годам, а Левину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Прокуратура НСО


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