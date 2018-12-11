С крупами, фруктами, сеном, комбикормом для коз вылетел губернатор Цивилев к Агафье Лыковой

Женщине доставят продукты питания, в том числе крупы и фрукты, а также сено, комбикорм для коз и кур.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылетел на вертолете на заимку к таежной отшельнице Агафье Лыковой в Хакасии. Ей доставят продукты питания, в том числе крупы и фрукты, а также сено, комбикорм для коз и кур, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона во вторник.

Агафья Лыкова много лет живет в тайге в полной изоляции от внешней среды. Накануне она обратилась по спутниковому телефону к члену Русского географического общества, красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи, сообщив, что заканчиваются припасы, также нечем кормить коз. В понедельник в администрации Кемеровской области сообщали, что во вторник на таежную заимку на вертолете вылетит губернатор Сергей Цивилев.

«Вертолет вылетел в 12:00 (8:00 мск). На борту 10 тюков сена (300 кг), комбикорм для коз (350 кг), комбикорм для куриц (140 кг), мука (100 кг), перловая и ячневая крупа (50 кг), рис, гречка, пшено, горох (по 10 кг). Капуста, лук, фрукты (гранаты, виноград), 20 штук батареек, простой трехлитровый чайник и ковшик», — сказал собеседник агентства.

По его словам, как и планировалось, к отшельнице полетел губернатор, также на борту глава Таштагольского района Владимир Макута.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафья живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники, чтобы управляться с хозяйством.

Источник: ТАСС