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На 5% за месяц выросла цена на дизельное топливо в Новосибирской области

На 1 ноября газовое топливо стоило за литр — 25,50 руб., бензин А92 — 40,32 руб., бензин А95 — 43,29 руб., бензин АИ 98 — 47,97 руб.

11.12.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
 

На 5% за месяц выросла цена на дизельное топливо в Новосибирской области

По сравнению с октябрем 2018 года оно стало дороже на 5,2% (с начала года – на 16,7%)

В Новосибирской области в ноябре 2018 года повысились цены на дизельное топливо. По сравнению с октябрем 2018 года оно стало дороже на 5,2% (с начала года – на 16,7%). При этом цены на автомобильный бензин изменились незначительно, а цена на газовое моторное топливо осталась на прежнем уровне.

Повышение цены дизельного топлива произошло во всех регионах Сибирского федерального округа. Лидером по доступности дизельного топлива является Республика Алтай, а самое дорогое дизельное топливо зарегистрировано в Республике Тыва.

Средние потребительские цены на моторное топливо
по регионам Сибирского федерального округа[1] в ноябре 2018 года

(на конец месяца рублей за литр)

Территория Газовое

моторное

топливо

 Автомобильный бензин Дизельное топливо
АИ-92 АИ-95 АИ-98
Республика Алтай 26,35 41,87 44,45 48,67 46,38
Республика Тыва 33,00 43,99 46,64 49,91 55,39
Республика Хакасия 25,74 41,10 43,57 47,65 48,44
Алтайский край 25,63 40,75 42,61 47,41 46,62
Красноярский край 27,44 42,22 44,76 49,29 49,62
Иркутская область 26,42 42,29 44,69 48,29 48,54
Кемеровская область 26,33 40,42 43,12 48,34 46,62
Новосибирская область 25,50 40,32 43,29 47,97 48,49
Омская область 23,08 40,31 42,73 48,43 47,30
Томская область 22,92 40,35 42,40 47,34 48,41

 

Справочно: индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года составил 100,5%.

[1] За исключением Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849».

Источник: Новосибирскстат


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