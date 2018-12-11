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Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов

В иске Золотов просит признать распространенные оппозиционером сведения порочащими его и несоответствующими действительности, в частности, речь идет о сведениях о недвижимости.

11.12.2018 Нет комментариев
 
Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов

Адвокат главы Росгвардии отметил, что он и его доверитель надеются на подробный рассказ оппозиционера об основаниях его высказываний.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к  Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова, отметив, что в случае присуждения судом денег они будут направлены в один из детских домов.
«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — сказал он.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — пояснил Горгадзе.

Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. «Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов», — сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.

Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.

Источник: ТАСС


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