Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Адвокат главы Росгвардии отметил, что он и его доверитель надеются на подробный рассказ оппозиционера об основаниях его высказываний.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова, отметив, что в случае присуждения судом денег они будут направлены в один из детских домов.
«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — сказал он.
Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — пояснил Горгадзе.
Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. «Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов», — сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.
Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.
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