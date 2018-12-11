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Выездное казино для вечеринки: особенности аренды и разнообразие оборудования

Любую современную вечеринку можно превратить в увлекательное и запоминающееся действо.

11.12.2018 Нет комментариев
 
Выездное казино для вечеринки: особенности аренды и разнообразие оборудования

Для этого нужно правильно подготовить развлекательную программу, учитывая предпочтения, вкусы и возраст гостей. Существует универсальное решение, которое понравится серьезным бизнесменам, амбициозным студентам, домохозяйкам и карьеристкам. Это выездное казино с карточными столами, рулеткой и прочими атрибутами.

Общие характеристики услуги выездного казино

Азартные игры вызывают восторг и интерес у многих людей. Но их проведение на территории РФ запрещено законом. Выездное казино является отличной альтернативой настоящему игорному клубу. Единственным фактором различия, делающим его законным, является использование в процессе игры ненастоящих денег. Это могут быть полиграфические изделия, имитирующие одну из валют, либо фанты, созданные по индивидуальному запросу клиента.

Услуга является комплексной и включает в себя – транспортировку оборудования, его размещение на отведенной территории, обслуживание опытным крупье. Заказать профессиональное фан казино можно практически на любое мероприятие – день рождения, юбилей, свадьбу, корпоративную вечеринку, неформальную деловую встречу. Столы, рулетки и прочие его атрибуты имеют довольно большие размеры. Поэтому основным ограничением для их установки является площадь заведения или открытой площадки, где предполагается торжество.

Распространенные варианты оборудования от выездного казино

Под этой услугой подразумевается предоставление в аренду широкого спектра оборудования. Наиболее распространенными вариантами являются:

  • американская и мини-рулетка;
  • столы для покера, крепса, Блек-Джека;
  • денежная кабина;
  • колесо фортуны;
  • карточный стенд;
  • лототрон;
  • мебель для игры «Мафия»;
  • бильярдный стол;
  • электронный тир;
  • оборудование для тараканьих и мышиных бегов (включает в себя участников забегов).
  • Арендовать можно не только автоматы и столы, но и аксессуары. В их число входят фишки, столбики ограждения и прочие атрибуты. При выборе оборудования нужно учитывать временные ограничения. В связи с особенностями транспортировки и установки, многие «аттракционы» предоставляются в аренду на минимальный период от 2-х до 6-ти часов. Связавшись с менеджером арендной компании, можно узнать требования к условиям размещения подобного оборудования.

По материалам сайта http://casinofan.ru/


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