Фекальный потоп: ветошь из канализации может стать «памятником» нерадивым жителям Бердска

Основной причиной подпоров канализации в домах №7 и №9 в Микрорайоне Бердска была ветошь. Об этом на совещании чиновников 10 декабря доложила технический директор КБУ Ирина Корниевская.

Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил в следующий раз, когда ликвидируют подпор, оставить предметы, ставшие его причиной, во дворе. Чтобы люди понимали, с чем связана проблема.

— Мы оставили во дворе, не успели сфотографировать, видимо, дворники убрали, — отметила Корниевская.

Фекальные стоки в данном районе две недели подряд вырывались на поверхность. Теперь эта авария ликвидирована. Но осталась другая проблема — на месте аварии образовались ледяные наросты. Евгений Шестернин обратился к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову помочь КБУ — пройти наросты грейдером.

Как только морозы пойдут на убыль, а 12 декабря синоптики обещают -8, участок в районе домов №7 и 9 в Микрорайоне промоют с помощью каналопромывочной машины. В том случае, если прогноз будет верным.