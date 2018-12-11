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Внутренние светодиодные светильники: преимущества, виды, применение

Традиционные лампочки накаливания все реже используются при организации внутреннего освещения.

11.12.2018 Нет комментариев
 
Внутренние светодиодные светильники: преимущества, виды, применение

На смену им приходят светодиодные светильники. Эти устройства обладают множеством неоспоримых преимуществ, выпускаются в разнообразных формах и видах.

Почему выгодно использовать светодиодные светильники

В отличие от ламп накаливания и люминесцентных источников света представленные устройства наделены такими положительными характеристиками, как:

  • экономичное потребление энергии;
  • эргономичное исполнение;
  • высокие прочностные показатели;
  • наличие в конструкции элементов защиты, препятствующих негативному воздействию влаги, пыли и других опасных факторов;
  • экологическая безопасность, сохраняемая даже при повреждении корпуса;
  • стойкость к вибрациям;
  • длительный срок службы.
  • Подходят представленные устройства для оснащения не только жилых помещений. Они успешно используются в интерьерах промышленных комплексов, офисных зданий, торговых центров, административных объектов, учебных учреждений и т. д. Это достигается благодаря большому ассортименту моделей, различающихся мощностью.

Подходят представленные устройства для оснащения не только жилых помещений. Они успешно используются в интерьерах промышленных комплексов, офисных зданий, торговых центров, административных объектов, учебных учреждений и т. д. Это достигается благодаря большому ассортименту моделей, различающихся мощностью.

Популярные виды светодиодных светильников

Выпускаются светильники внутреннего освещения в виде прожекторов, линейных устройств, накладных и точечных приборов. Они могут оснащаться оптическими поворотными системами, рассеивателями, автоматическими элементами управления. Познакомиться с популярными вариантами исполнения данного оборудования можно, посетив сайт компании «XLight».

Не только форма, мощность и конструкция являются отличительными характеристиками светодиодных источников света. Различаются они цветом свечения, который может быть холодным белым или теплым желтым. Некоторые модели конструируются с использованием цветных светодиодов. Они предназначены для создания декоративной подсветки.

При грамотном выборе светодиодные устройства вписываются в любой интерьер независимо от стиля и переназначения. С их помощью можно выставлять акценты, обеспечивать локальную подсветку, заливающее освещение. Качественные приборы будут гарантированно иметь продолжительный срок службы, достигающий нескольких лет. Для получения таковых необходимо отдавать предпочтение продукции проверенных производителей. Не стоит экономить на покупке, так как дешевые устройства не способны полностью раскрыть потенциал технологии.

По материалам сайта http://www.xlight.ru/


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