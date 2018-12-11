Банк Акцепт стал партнером конкурса предпринимателей

Из 60 участников были определены 10 победителей в номинациях: «Стартап»,«Сделано в Новосибирске», «Инвестируй в Новосибирск»,«Молодой предприниматель Новосибирска», «Лидер сферы услуг»,«Инновации», «Лучший бренд», «Социальное предпринимательство»,«Деловая женщина» и «Импортозамещение». В числе победителей, в том числе, оказались компании, с которыми Банк Акцепт сотрудничает уже не один год – ООО «Дядя Дёнер», ООО «Альянстрансторг», НПО «Компас здоровья», ООО «Город» и др.

«Здесь собрались самые активные представители новосибирского предпринимательства, на которых нужно равняться.. Потому что только активная жизненная позиция ведет к успеху. Я уверена, что ваше дело и дальше будет развиваться, приносить доход, вносить свой вклад в развитие экономики всего региона» — с поздравительной речью обратилась к конкурсантам начальник управления корпоративного бизнеса Валентина Новикова.

Специалисты отдела продаж Банка Акцепт оказывали финансовые консультации всем интересующимся — большой интерес вызвали программы кредитования с государственной поддержкой по льготным ставкам. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, для гостей была организована живая музыка и праздничный фуршет.

