Уволят выгнавшего из-за 5 рублей 10-летнего мальчика на мороз водителя маршрутки в Бердске

Мэр Бердска возмущен поступком водителя
В пятницу, 7 декабря, водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд.
Однако на сегодняшний день, 11 декабря, водитель маршрутки так и не найдет. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» недоумевают — зачем тогда нужна спутниковая система ГЛОНАСС, если с ее помощью невозможно отследить общественный транспорт.
Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской администрации Надежда Нятина сообщила сегодня, 11 декабря, «Курьер. Среда. Бердск», что система ГЛОНАСС позволяет в реальном времени отследить тот или иной маршрут.
— Благодаря этой системе мы видим как двигается весь пассажирский транспорт в Бердске. Но в истории с мальчиком, которого высадили из маршрутки, время указано «в районе 5 часов вечера». В это время порядка 22 маршруток проходит в том направлении. Маршрут № 17 каждые три минуты движется в одну сторону. Мы водителя ищем, но пока безуспешно, — констатировала Нятина.
Руководитель бердского некоммерческого партнерства «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, что водитель, высадивший ребенка в мороз так и не найден.
-Никто из перевозчиков не нашел водителя. Весь водительский состав утверждает, что такого не было, предполагают, что ребенок вышел сам. Кроме того, не установлено, водитель какого перевозчика управлял маршруткой в это время. Безусловно, ситуация недопустимая! Директор нашего предприятия сказал, что водитель, который высадил ребенка однозначно будет уволен, со всеми из этого вытекающими, — рассказал Виктор Глушков. — Все водители с которыми мы разговаривали уверяют, что они возят всех детишек бесплатно, если у них нет денег. У нас такой водительский состав, который работает уже лет 10. Костяк, можно сказать. Все держатся за свое рабочее место. Безусловно, и на старуху бывает проруха, но так, чтобы выгнать ребенка — такого не может быть. Я так предполагаю: наши водители себе такого не позволяют.
Напомним, что по словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте Бердска и взял с собой на дорогу — туда и обратно — только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек.
Начальник отдела транспорта администрации Надежда Нятина называла поступок водителя бездушным. Но по ее словам, водитель маршрутки не нарушил закон, высадив 10-летнего мальчика на мороз из-за 5 рублей.
-Ситуация неоднозначная — естественно, поступок водителя, по меньшей мере, бездушный. Мы еще раз проговорим со всем водительским составом, чтобы таких ситуаций не возникало, ведь на улице зима. С другой стороны, водитель закон здесь никакой не нарушил. Стоимость проезда установлена и нужно понимать, что не рассчитавшись, пассажир считается безбилетным, в том числе и ребенок. В любом случае мы организуем встречу с мамой и водителем маршрутки. Так себя вести нельзя, — резюмировала Надежда Нятина.
Она посоветовала родителям быть внимательнее и следить за тем, чтобы у их чад всегда были деньги на проезд.
На последнем совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин возмущался поступком водителя маршрутки, дав указание собрать в горадминистрации всех собственников маршруток и еще раз проинструктировать на подобный случай. Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства он поручил присутствовать на всех предприятиях, где будут проводить собрания с водителями.
-У нас получается так: то в каникулы предоставляют бесплатный проезд, то из-за 5 рублей возникают какие-то вопросы. Это недопустимо. Периодически такие вещи повторяются везде. То там высадили, то здесь. Чтобы подобные случаи не повторялись, нужно все рассказать, объяснить и предъявить наши требования. Однозначно, такие водители работать не должны. Просто не должны работать с таким подходом. Это не из-за того, что это ребенок. Любой человек может оказаться в сложной ситуации, и не будет у него денег. Ну и что? Зима. Сибирь. Если водители этого не понимают, то это проблема. Они не должны работать с людьми, пусть занимаются другими перевозками, — акцентировал Евгений Шестернин.
В администрации Бердска пообещали. что водителя найдут, а 20 рублей, оплаченные за проезд мальчиком, вернут в семью.
«…который из-за 20 рублей выгнал ребенка на улицу.» Писали же, что из-за 5 руб. «Ставки» растут?
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Это правильное решение.
По сибирски понятиям и по человеческим. А так же — правильно с точки зрения корпоративного этикета, если угодно.
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С таким человеком, как этот водитель за руку не стоит здороваться.
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«Ну и что? Зима. Сибирь. » ©
-20С ?
мдэ, не тот нынче сибиряк пошёл… слабый.
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Сейчас люди одеваются гораздо легче, чем раньше. Слишком тепло нельзя одеться, то что транспорт, магазины и т.д. и т.п. Будешь мокрый. А легко, даже в мембрану, так это бегать постоянно надо, а вдруг придётся ждать тех же 20-30минут, тогда вам и -20 не комфортно будет…
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тут кстати Якутию вспоминают с -55, а ни чего, что там влажность гораздо меньше, и мороз переносится легче?!
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Если я планирую доехать, я оденусь так, чтобы не сопреть в той же маршрутке или на работе, в магазине. Потому что одеться тепло, вспотеть, а потом идти мокрым для здоровья тоже не полезно.
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т.е. при одной и той же температуре, вы принципиально по-разному одеваетесь?
ой ли?
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Дело не в сибиряке, дело в отношении к наименее защищённой категории — детям — во-первых. Отношении к клиентам — во-вторых. И в социальной ответственности бизнеса- в -третьих.
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я лично не одобряю идею высаживать детей из-за 5 рублей. Сам бы не высадил.
Но… изначально не понимаю КАК можно было высадить «не там», если расчёт на выходе. Мне с самого начала история кажется не очень правдоподобной.
но! вот представил себя в детстве. Если б меня высадили(даже не на своей остановке), то в -20С я бы явно не помер. пройти пару остановок- так, вообще, смех. Да и одеваться привык по погоде а не «по маршрутке»(тем более в них тоже не жара часто).
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Во время вашего детства отсутствовали такие понятия, как «репутационные риски и потери».
Которые , вполне себе, могут учитываться сейчас при заключении договорных отношений Перевозчика со своими партнёрами.
Но, к примеру, в моём детстве, если БЫ, вдруг, водитель высадил пацана зимой из-за недостатка оплаты, то такому водителю было бы ОЧЕНЬ трудно работать. Изгой-водитель на зимней трассе — это серьёзное наказание, чреватое самыми тяжёлыми последствиями. И дело не в пацанах — каждый мужик был отцом и примерял ситуацию на своего сына. Ухи покрутить могли, подзатыльник дать — тоже, если заслужишь, но выгнать из автобуса — не представляю себе такого.
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«зимняя трасса».. прям перед глазами промелькнула глухая тайга и лесовозы, где не берёт сотовая и сибишка бесполезна. Где встретить машину можно не чаще раза в сутки. И, сидишь такой дожигаешь последнюю покрышку…
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Невнимательно читаете — минус вам в карму.
«..к примеру, в моём детстве…»
Моё детство пришлось на конец шестидесятых — начало семидесятых, Красноярский край и Иркутская область.
Там до сих пор с сотовой связью не везде зашибись, а во многих местах её просто и нет.
Это вам не бердский закрытый заповедник с дорожкой до Новосиба, я в детский садик по зимнику ездил с матерью за 20 километров на ЗИЛе 157-м, в понедельник уехал — в пятницу забрали
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ник забыли поменять.
Ну, да- как-то не подумал что вы про глушь в красноярском крае писали.
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Люди по-разному рассчитываются, кто на выходе, кто на входе, а кто посреди поездки деньги передаёт. Водитель никогда не откажется принять оплату. Но есть в Бердске один такой упёртый водила, который просто требует расчёт сразу. Даже в пути постоянно трындит — «рассчитайтесь за проезд». Боится бедный, что проскочат паразиты.. А по-моему, самый логичный расчёт именно на выходе.
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«они возят всех детишек бесплатно, если у них нет денег».
Нет, ребята, ну давайте уж правде в глаза смотреть:
1. без денег детишек не возим.
2. если мама, едущая с ребенком увидела, что в маршрутке много народа, и взяла своего ребенка на руки, чтобы кому-то уступить место, всё равно требуем с неё плату за ребенка, причем по-хамски так. и с той тети, которую удалось вместо ребенка посадить — тоже плату берём)))).
Не все разумеется, но делаем же, так?
А теперь этот герой, совершивший поступок, скажем так, «с резонансом», спрятал свою героическую корму в кусты.
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Так у нас же на выходе рассчитываются в маршрутках, т.е. водитель мальчика на нужной остановке высадил
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не факт. увидев табличку про 25 рублей, пацан сообразил, что у него только 20, и сразу же сказал об этом водителю.
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Да уж ребята я в шоке. Как — 20 в такой же одежде гулять по горкам и снегу они не маленькие и все в порядке а как пройти 2 остановки так все конец света. Вы хоть раз видели что эти дети творят после школы? У меня у самой дочь 10 лет, так постоянно приходит вся в снегу, мама а мы катались и в снежки играли. Вы говорите что водитель плохой, а когда женщина с утра в маршрутку лезет с 1000 и проезжает бесплатно потому что ей не смогли сдачу дать, так это хорошо. Лично несколько раз меняла таким вот любителем кататься. И знаете не раз в ответ слышала такие оскорбления что уши сворачиваются в трубочку. А про детей не раз писала, они тратят деньги в магазинах. Уж извините но каждый день вижу как они на пиццу деньги тратят и едят её так как будто никогда раньше не ели. А потом пешком идут до дому. Уволить родителя, а пассажиров нашли которые были в маршрутке в тот момент? А был ли мальчик вообще в маршрутке? Что же за люди дали вам новость а вы сразу начинаете казнить человека без всяких разбирательств. Забываете как нынче дети умеют врать и хорошо манипулировать родителями.
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Да чего увольнять — то, в тюрьму его за жестокое обращение с детьми.
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Сейчас под эту лавочку у большинства не будет денег на проезд. Щадерживать их водитель тоже не имеет права, полицию вызвать, а как если удерживать нельзя. Такие популистские решения не доя наших людей. Согласна случаи разные бывают, но у нас народ очень хорошо может пользоваться ситуацией.
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Вся эта история «высосана из пальца» со слов ребёнка, который рассказал об этом маме. Всё правильно, в Бердске оплачивают проезд при выходе(абсолютное большинство), поэтому ребёнок наверняка доехал до своей остановки. Может быть и водитель поворчал и даже поругал его, о чём ребёнок и рассказал маме, вероятно слегка приукрасив, и какая мать не вступится за свою «кровиночку» , при этом добавив своих, «придуманных» подробностей. Я хорошо знаю водителей и специфику 17 маршрута, им некогда ругаться, некогда пересчитывать рублишки, чаще всего они «прощают» недостачу, нежели терять время на подобные прения. Потому и не могут найти водителя и свидетелей «происшествия» , потому как было всё совсем не так…
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Согласен, а у нас получается, что люди истерят, а перевозчики крайние. Столько комментариев всегда, когда касается транспорта. А сколько людей «якобы падают в транспорте». Свидетелей нет, а им плати. Я знаю, что даже есть профессия » пассажир» , так люди себе на жизнь зарабатывают.
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Вроде бы, знаете.. так-то логично — не хватает — иди пешком. Но это ребенок, улица, темнота, холод…
Откуда ты знаешь, что с ним произошло после того, как ты его высадил…. нафиг лишнего греха на душу брать…
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