Уволят выгнавшего из-за 5 рублей 10-летнего мальчика на мороз водителя маршрутки в Бердске

В пятницу, 7 декабря, водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд.

Однако на сегодняшний день, 11 декабря, водитель маршрутки так и не найдет. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» недоумевают — зачем тогда нужна спутниковая система ГЛОНАСС, если с ее помощью невозможно отследить общественный транспорт.

Начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской администрации Надежда Нятина сообщила сегодня, 11 декабря, «Курьер. Среда. Бердск», что система ГЛОНАСС позволяет в реальном времени отследить тот или иной маршрут.

— Благодаря этой системе мы видим как двигается весь пассажирский транспорт в Бердске. Но в истории с мальчиком, которого высадили из маршрутки, время указано «в районе 5 часов вечера». В это время порядка 22 маршруток проходит в том направлении. Маршрут № 17 каждые три минуты движется в одну сторону. Мы водителя ищем, но пока безуспешно, — констатировала Нятина.

Руководитель бердского некоммерческого партнерства «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, что водитель, высадивший ребенка в мороз так и не найден.

-Никто из перевозчиков не нашел водителя. Весь водительский состав утверждает, что такого не было, предполагают, что ребенок вышел сам. Кроме того, не установлено, водитель какого перевозчика управлял маршруткой в это время. Безусловно, ситуация недопустимая! Директор нашего предприятия сказал, что водитель, который высадил ребенка однозначно будет уволен, со всеми из этого вытекающими, — рассказал Виктор Глушков. — Все водители с которыми мы разговаривали уверяют, что они возят всех детишек бесплатно, если у них нет денег. У нас такой водительский состав, который работает уже лет 10. Костяк, можно сказать. Все держатся за свое рабочее место. Безусловно, и на старуху бывает проруха, но так, чтобы выгнать ребенка — такого не может быть. Я так предполагаю: наши водители себе такого не позволяют.

Напомним, что по словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте Бердска и взял с собой на дорогу — туда и обратно — только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек.

Начальник отдела транспорта администрации Надежда Нятина называла поступок водителя бездушным. Но по ее словам, водитель маршрутки не нарушил закон, высадив 10-летнего мальчика на мороз из-за 5 рублей.

-Ситуация неоднозначная — естественно, поступок водителя, по меньшей мере, бездушный. Мы еще раз проговорим со всем водительским составом, чтобы таких ситуаций не возникало, ведь на улице зима. С другой стороны, водитель закон здесь никакой не нарушил. Стоимость проезда установлена и нужно понимать, что не рассчитавшись, пассажир считается безбилетным, в том числе и ребенок. В любом случае мы организуем встречу с мамой и водителем маршрутки. Так себя вести нельзя, — резюмировала Надежда Нятина.

Она посоветовала родителям быть внимательнее и следить за тем, чтобы у их чад всегда были деньги на проезд.

На последнем совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин возмущался поступком водителя маршрутки, дав указание собрать в горадминистрации всех собственников маршруток и еще раз проинструктировать на подобный случай. Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства он поручил присутствовать на всех предприятиях, где будут проводить собрания с водителями.

-У нас получается так: то в каникулы предоставляют бесплатный проезд, то из-за 5 рублей возникают какие-то вопросы. Это недопустимо. Периодически такие вещи повторяются везде. То там высадили, то здесь. Чтобы подобные случаи не повторялись, нужно все рассказать, объяснить и предъявить наши требования. Однозначно, такие водители работать не должны. Просто не должны работать с таким подходом. Это не из-за того, что это ребенок. Любой человек может оказаться в сложной ситуации, и не будет у него денег. Ну и что? Зима. Сибирь. Если водители этого не понимают, то это проблема. Они не должны работать с людьми, пусть занимаются другими перевозками, — акцентировал Евгений Шестернин.

В администрации Бердска пообещали. что водителя найдут, а 20 рублей, оплаченные за проезд мальчиком, вернут в семью.