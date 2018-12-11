С сексуальным насилием сталкиваются 24% россиянок

Проблема насилия в отношении женщин важна для большинства россиян (73%), а 49% уверены, что чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками, такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По мнению половины участников опроса (49%), чаще всего женщинам в России приходится сталкиваться с неприличными комментариями, ремарками и грубыми шутками (64% среди 18-24-летних). Еще 47% респондентов утверждают, что женщины часто имеют дело с оскорбительным отношением по отношению к себе (61% среди 18-24-летних и 55% среди женщин)», — говорится в результатах исследования ВЦИОМ, поступивших в РИА Новости.

Согласно опросу, 36% россиян считают частыми случаи ущемления прав женщин.

«Среди опрошенных женщин эта доля составляет 43%, тогда как среди мужчин – 27%. Треть респондентов (32%) утверждают, что женщины в нашей стране нередко сталкиваются с физическим насилием (не сексуального характера). Сами опрошенные женщины (38%) говорят об этом чаще мужчин (25%)», — сообщает ВЦИОМ.

«С нежелательными попытками склонить к сексуальным отношениям и с насилием сексуального характера женщины в России сталкиваются реже, чем с вышеперечисленными проблемами (24% и 25% соответственно)», — говорится в материалах.

При этом каждый второй опрошенный (49%) утверждает, что опасность стать жертвой насилия или попыток насилия для женщин выше в малолюдных, тихих местах. Угрозу стать жертвой насилия в семье видят 38% респондентов, при этом среди женщин эта доля достигает 49%. Каждый пятый (21%) считает, что риск попасть в подобную ситуацию выше в интернете. Еще 11% респондентов полагают, что стать жертвой насилия для женщин опасность выше на работе, а 8% назвали место учебы.

«Проблема насилия в отношении женщин для большинства россиян (73%) является важной. Женщины (79%) и молодые люди от 18 до 24 лет (83%) чаще остальных говорят о значимости этого вопроса. Обратного мнения придерживаются 18% опрошенных, чаще мужчины (24%) и 45-59-летние (22%)», — отмечается в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился четвертого декабря. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости