Тариф на воду, стоки и тепло подорожает на 4,9 % в 2019 году в Бердске

В ноябре 2018 года в правительстве РФ предложили проиндексировать плату за ЖКХ в 2019 году дважды. Плата за коммунальные услуги в 2019 году будет поднята в январе и июле следующего года. В правительстве отметили, что подъем тарифа в два этапа инициирован для того, чтобы плата за услуги не была резкой для жителей Новосибирской области.

В правительстве повышение тарифа объясняли ростом НДС. Но хоть и заявлялось, что общий рост платежей для россиян должен будет остаться в пределах, не превышающих целевую инфляцию — 4%, региональные власти приняли новые тарифы на отопление и холодную воду — их повысят на 4,9%.

На 4,9 % вырастит тариф на воду и стоки

На прошлой неделе, в департаменте по тарифам Новосибирской области приняли решение о повышении тарифов на холодную воду, стоки и отопление. Директор бердского Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук не смог прокомментировать «Курьер. Среда. Бердск» повышение тарифов, так как соответствующий приказ из департамента по тарифам Новосибирской области в Бердск не поступал.

Однако начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения департамента по тарифам Новосибирской области Елена Легастаева рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, как повысятся тарифы на холодную воду и стоки в Бердске.

Так, в Бердске с 1 января 2019 года стоимость кубометра холодной питьевой воды составит 19, 24 рубля, с 1 июля 2019 года — 19,85 рублей. Цена за кубометр водоотведения с 1 января 2019 года вырастит до 29,57 рублей, с июля 2019 года до 30,50 рублей.

-Тариф устанавливается по статьям затрат. У каждого предприятия своя система, свое количество километров сетей, подъемников, очистных сооружений, своя материальная характеристика. На каждую ресурсоснабжающую организацию тариф устанавливается индивидуально. Существует индекс платы граждан, который нам установлен правительством. С 1 января тариф увеличится только за счет увеличения НДС, а с июля собственно сам тариф повысится, — резюмировала Елена Легостаева.

Тепло подорожает

Начальник отдела регулирования тепло и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области Марина Лим сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 декабря, что тарифы на тепло утверждены, но соответствующий приказ не подписан руководителем департамента.

-Тариф на Гкал тепла поставщика Комбината бытовых услуг для населения вырастит в первом полугодии на 1,7 %, а затем на 3,2 %. По Бердску все приказы в работе, оформляются, но тарифы приняты. Официально известен тариф для «БЭМЗ-Энергосервис» — в первом полугодии тариф вырастит на 1,7 %, станет 1419,77 копеек за одну Гкал. Во втором полугодии на 0,4 % — 1424,86 рублей за одну Гкал, — рассказала «Курьер.Ссреда. Бердск» Марина Лим.

Стоит отметить, что сегодня в Бердске кубометр холодной воды для бюджетных и прочих организаций стоит 16,03 рубля, для населения — 18,92 рубля. Стоимость одного кубометра водоотведения для бюджетных и прочих организаций составляет 24,64 рубля, а для населения — 29, 08 рублей.

До нового года тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, составляет 1484,56 рублей за Гкал, а для населения — 1751,78 рублей за Гкал.

Таким образом тариф на тепло в случае отсутствия дифференциала тарифов по схеме подключения составит в первом полугодии 2019 года 1509,80 рублей, во втором 1558,1 рублей. С 2019 года бердчане будут платить за тепло 1781,56 рублей за Гкал, а с июля 2019 года- 1838,56 рублей за Гкал.

Стоит отметить, что последний подъем тарифов состоялся 1 июля 2018 года. Тогда согласно постановлению врио губернатора рост тарифов не превышал 3%. Холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожали как в областном центре, так и в Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово.

Один кубометр холодной воды для бердчан в начале 2018 года стоил 18,37 рубля, кубометр стоков — 28,24 рубля, а одна Гкал тепла стоила 1700,78 рублей.

Мусорная эпопея

С 1 января 2019 года Новосибирская область, в том числе и Бердск, переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняют схему работы с коммунальными отходами и выстраивают единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации ТКО.

Но все же ситуация с тарифом на ТКО остается неоднозначной — решение о повышении тарифа принято, а вот сам тариф на сбор и вывоз мусора еще не установлен.

-Тариф станет единым для каждого города Новосибирской области. 13 декабря состоится правление в департаменте, думаю, тогда тариф станет известен, — констатировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела регулирования ТКО и мониторинга департамента по тарифам Новосибирской области Надежда Климова.

Сегодня же, 11 декабря, в компании регионального оператора по сбору и вывозу мусора ООО «Экология-Новосибирск» рассказали, что до конца этой недели тарифы будут утверждены.

-Мы просчитали расходы по сбору и вывозу мусора по всему региону, а в департаменте по тарифам Новосибирской области выведут тариф на человека и тонну ТКО за услугу, — резюмировали в ООО «Экология-Новосибирск».

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что собственники жилья и сегодня несут затраты по вывозу ТКО, но эта строчка спрятана в содержании жилья. С 1 января эта плата будет выведена отдельно. Сообщалось, что в конце ноября департамент по тарифам выведет тариф для каждого жителя Новосибирской области и для юридических лиц в соответствии с категорией.

-Тарифы мы обязательно разместим на своем сайте, муниципальных образований, департамента по тарифам и министерства ЖКХ, — заверяла директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Напомним, с 1 января у бердчан появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.

— В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отмечала Лариса Александровна.

Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.

Социальный взрыв не за горами?

Председатели многоквартирных домов Бердска призвали депутатов Заксобрания Новосибирской области грамотно изучить «грабительский» закон об обращении с твердыми коммунальными отходами и принять соответствующее решение по принятию поправок 28 ноября.

По словам председателя общественной организации «Наш дом» председателей совета домов Татьяны Ощепко, тариф на вывоз мусора в месяц на одного человека будет составлять приблизительно от 110 до 150 рублей.

-У меня квартира 47,5 кв. м, я платила за вывоз мусора 45 рублей в месяц. Мы платили с квадратных метров. А теперь они ввели норматив 2,38 куб. м, это примерно 6 литров на человека в месяц. У нас зарегистрировано 4 человека, и теперь вместо 45 рублей, мне придется платить 400 рублей. Почти в 10 раз больше. Мы еще точно не знаем тарифа, а уже по домам носят бюллетени, где мы должны проголосовать за заключение прямого договора с региональным оператором. С чего вдруг ради? Идут сплошные нарушения, — рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Ощепко.

Она приводила в пример ситуацию в частном секторе. На три дома один контейнер. Вывоз мусора стоит 170 рублей. Каждый из домов по очереди платит за вывоз. В частном доме зачастую прописано по 5-6 человек. По новому закону за пустой контейнер они будут каждый месяц платить с человека по 150 рублей, это «золотой» контейнер, отмечала Ощепко.

— Люди возмущены до беспредела. Почему нас приравняли к отдаленным районам области, где мусор возят за 40 км? Для жителей Бердска ничего не поменялось. Наши перевозчики будут те же — «Экосервис» и «Вербена». Полигон тот же самый. Почему какому-то региональному оператору мы должны платит в 10 раз больше? Я не понимаю. И никто этого не понимает. И никто нам объяснить это не может, — недоумевала Татьяна Анатольевна.