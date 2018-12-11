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25 млн рублей на дренаж улиц в Микрорайоне получит Бердск в 2019 году

После завершения работ из зоны подтопления будет выведено 754 объекта жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы.

11.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
25 млн рублей на дренаж улиц в Микрорайоне получит Бердск в 2019 году

Работу по дренажу начали в 2018 году

За счет увеличения областного финансирования на 25 млн рублей в Бердске продолжатся работы по инженерной защите отдельных территорий города от подтопления. Соответствующие изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды» на 2015 — 2020 годы были одобрены на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Андрей Травников 10 декабря.
Как рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, увеличение финансирования стало возможным за счет перераспределения средств внутри госпрограммы и связано с ее приведением в соответствие с областным законом о бюджете. Кроме того, перераспределение средств необходимо для решения задачи госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области», которая предусматривает мероприятия, в том числе, по защите населения от вредного воздействия вод.

Таким образом, за счет средств областного бюджета на 2018 год увеличено финансирование в размере 25 миллионов рублей. На эти средства до конца года запланировано провести работы по инженерной защите от подтопления районов города Бердска в границах улиц Рогачёва, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь. После завершения работ из зоны подтопления будет выведено 754 объекта жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы.

Кроме того, для проведения работ по инженерной защите территорий города от подтопления предусмотрено софинансирование местного бюджета в объеме 1 млн рублей.

Источник: nso.ru


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(1) Комментарий

  1. Житель Бердска

    Интересно, а от уже построенных двух колодцев ситуация улучшилась? Воды грунтовые понизились? Какова дальнейшая перспектива борьбы с водой?
    По детству помню, в районе улиц Рогачева, Красноармейской, Космической находилось не высыхающее озерцо в зарослях кустарников по берегам. На плотах там плавали. Так понимаю, это и был выход грунтовых вод на поверхность.
    Вопрос — куда все это делось с застройкой многоэтажками?
    В глубину земли затолкали? А сейчас выходит на поверхность.
    Надо вообще-то провести сначала полномасштабные гидрологические изыскания для понимания объемов и динамики грунтовых вод, а только потом что-то куда-то закапывать.
    А то может оказаться, что придется вечно качать объем воды, сравнимый со средней рекой?

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