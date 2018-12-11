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Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу отправила Россия

Сергей Шойгу: перелеты авиации ВКС на венесуэльские аэродромы продолжатся, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой южноамериканской республики.

11.12.2018 Фото: ru.wikipedia.org 4 коммент.
 
Два стратегических бомбардировщика Ту 160 в Венесуэлу отправила Россия

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу отправила Россия

Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия.
Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. На некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16.
В Минобороны России подчеркнули, что перелет проходит в полном соответствии с международным правом.
В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.
Сотрудничество России и Венесуэлы
Министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе выразил надежду, что перелеты авиации ВКС на венесуэльские аэродромы продолжатся, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой южноамериканской республики.
«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил Шойгу на встрече с Лопесом.
По словам российского министра, военнослужащие получают возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов и поддерживать технику в хорошем боевом состоянии.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Надеюсь туалетной бумаги с собой в Руслан положили побольше. :-D В Венесуэле с ней плохо. :-D
    Что ж нас так тянет к всяким мировым изгоям и диктаторам?

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    • Поросёнок Пётр

      Подобное притягивает подобное *PARDON*
      Это даже взаимовыгодным сотрудничеством нельзя назвать, ибо все понимают, что выданные кредиты убитой в край Венесуэле не помогут от слова совсем и никак и ни кто их возвращать при этом не будет, да и Мадуро в итоге скинут и расстреляют.

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  2. Аноним

    Жест угрожающий, однако вряд ли пугающий: и так понятно, что практического применения боевых возможностей этих самолетов не предвидится.
    Организовать патрулирование Восточного побережья США в качестве системной угрозы Россия не в состоянии, одиночные полеты будут скорее раздражать, чем пугать. В отличие от США, которые способны системно организовать патрулирование Черного моря, неукоснительно соблюдая при этом конвенцию Монтрё. )
    Когда у вас 200 «стратегов» могут в любой момент подняться в воздух, а из-под воды всплыть десяток атомных крейсеров со всем положенным штатным комплектом — это серьезно. Но в том и дело, что когда у вас это все есть, и оно рабочее, вам совершенно не нужны детские жесты. А вот когда нет — то кремлевским приходится рвать на груди рубаху с криком «Держите меня, я психический». Вдруг напугаются. )))

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