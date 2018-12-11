Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу отправила Россия

Два Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили трансатлантический перелет и приземлились в международном аэропорту Майкетия.

Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. На некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16.

В Минобороны России подчеркнули, что перелет проходит в полном соответствии с международным правом.

В церемонии встречи экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства.

Сотрудничество России и Венесуэлы

Министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе выразил надежду, что перелеты авиации ВКС на венесуэльские аэродромы продолжатся, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой южноамериканской республики.

«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил Шойгу на встрече с Лопесом.

По словам российского министра, военнослужащие получают возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов и поддерживать технику в хорошем боевом состоянии.

Источник: РИА Новости