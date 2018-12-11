Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу отправила Россия

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Надеюсь туалетной бумаги с собой в Руслан положили побольше. В Венесуэле с ней плохо.
Что ж нас так тянет к всяким мировым изгоям и диктаторам?
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Подобное притягивает подобное
Это даже взаимовыгодным сотрудничеством нельзя назвать, ибо все понимают, что выданные кредиты убитой в край Венесуэле не помогут от слова совсем и никак и ни кто их возвращать при этом не будет, да и Мадуро в итоге скинут и расстреляют.
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Жест угрожающий, однако вряд ли пугающий: и так понятно, что практического применения боевых возможностей этих самолетов не предвидится.
Организовать патрулирование Восточного побережья США в качестве системной угрозы Россия не в состоянии, одиночные полеты будут скорее раздражать, чем пугать. В отличие от США, которые способны системно организовать патрулирование Черного моря, неукоснительно соблюдая при этом конвенцию Монтрё. )
Когда у вас 200 «стратегов» могут в любой момент подняться в воздух, а из-под воды всплыть десяток атомных крейсеров со всем положенным штатным комплектом — это серьезно. Но в том и дело, что когда у вас это все есть, и оно рабочее, вам совершенно не нужны детские жесты. А вот когда нет — то кремлевским приходится рвать на груди рубаху с криком «Держите меня, я психический». Вдруг напугаются. )))
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Всего лишь тренировочный полет по маршруту,
схожему с возможным боевым. Не надо нервничать.
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