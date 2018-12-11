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ДНР: Киев идет с блицкригом на Донбасс

Замначальника управления народной милиции провозглашенной республики Эдуард Басурин уточнил, что силовики запланировали попытку захвата на 14 декабря.

11.12.2018 Фото: © Валентин Спринчак/ТАСС Один комментарий
 
ДНР: Киев идет с блицкригом на Донбасс

Заместитель начальника управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

Замначальника управления народной милиции провозглашенной республики Эдуард Басурин уточнил, что силовики запланировали попытку захвата на 14 декабря.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 14 декабря готовят масштабное наступление на мариупольском направлении в Донбассе, у линии соприкосновения сосредоточенна крупная группировка силовиков и тяжелой техники. Об этом в понедельник сообщил заместитель начальника управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на мариупольском направлении. По замыслу украинского командования, утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенного пункта Гранитное — Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

По данным разведки ДНР, силовики планируют захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов республики и установить контроль над участком границы между республикой и Россией. Ударная наступательная группировка общей численностью свыше 12 тыс. человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь, добавил Басурин. Также фиксируется стягивание в регион более полусотни танков, 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 180 орудий и минометов. Кроме того, в район Володарского переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч», в резерв выведены порядка 500 человек.

Как пояснили в народной милиции, поводом для эскалации может стать подрыв украинскими военными хранилища с химикатами на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. «В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим [президента Украины Петра] Порошенко планирует возложить на ДНР. Призываю наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на военные приготовления ВСУ и остановить агрессию. Когда возобновятся боевые действия, вы не сможете сказать, что не знали о ее подготовке», — подытожил Басурин.

Ранее в ДНР неоднократно сообщали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ. Так, вначале декабря, в народной милиции рассказали о подготовке украинскими военными наступательных действий, в том числе авиационного удара. 5 декабря на заседании контактной группы в Минске глава МИД ДНР Наталья Никонорова также подняла вопрос о возможном применении силовиками в зоне конфликта химического оружия.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Славянск живет полной жизнью например. без русского мира.

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