Где можно найти актуальное расписание автобуса №2?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалГде можно найти актуальное расписание автобуса №2? Ранше было на сайте администрации berdskadm.ru Сейчас новый сайт berdsk.nso.ru, там расписание не стали вывешивать. Единственный выход — поймать автобус случайным образом и сфотографировать расписание в салоне?