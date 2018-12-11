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Где можно найти актуальное расписание автобуса №2?

Единственный выход — поймать автобус случайным образом и сфотографировать расписание в салоне?

11.12.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал RRR:
Где можно найти актуальное расписание автобуса №2? Ранше было на сайте администрации berdskadm.ru Сейчас новый сайт berdsk.nso.ru, там расписание не стали вывешивать. Единственный выход — поймать автобус случайным образом и сфотографировать расписание в салоне?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    http://www.berdskadm.ru/upload/iblock/a10/002_2018_01_s.pdf
    Расписание и схема движения автобуса №2 на старом сайте.

    http://www.berdskadm.ru/enterprise/transport/timetable/
    Расписания и схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок города Бердска.

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  2. Аноним

    Расписания автобусов требуются иногда. Здесь на сайте обзор графиков пригодится.

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