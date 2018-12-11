Где можно найти актуальное расписание автобуса №2?

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http://www.berdskadm.ru/upload/iblock/a10/002_2018_01_s.pdf
Расписание и схема движения автобуса №2 на старом сайте.
http://www.berdskadm.ru/enterprise/transport/timetable/
Расписания и схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок города Бердска.
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Расписания автобусов требуются иногда. Здесь на сайте обзор графиков пригодится.
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