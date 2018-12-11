Из-за кабана расстрелял храм РПЦ пьяный охотник в Мордовии

В Мордовии стали известны подробности стрельбы в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Мордовские Парки Краснослободского района. Нетрезвый житель села Курташки Атюрьевского района (его данные в интересах следствия не разглашаются) пошел на охоту. В лесу он заметил следы кабана, которые и привели его к строящейся церкви. Мужчина разбил окно и залез внутрь здания. Зачем он это сделал, он пояснить не может.

Охотник забаррикадировался в церкви и начал стрелять. На место происшествия вызвали участкового. По требованию злоумышленника к церкви привезли его родителей и начальника полиции. Требований мужчина не выдвигал, но и покинуть помещение отказывался. После переговоров, которые длились более трех часов, он выбросил ружье через разбитое окно и сам хотел выпрыгнуть. Он взял с собой колющий предмет церковной утвари и при задержании ударил сотрудника полиции. Состояние пострадавшего стабильное.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

Источник: info-rm.com