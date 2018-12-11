Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы
10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске
Тариф на воду, стоки и тепло подорожает на 4,9 % в 2019 году в Бердске
25 млн рублей на дренаж улиц в Микрорайоне получит Бердск в 2019 году
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Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!
Из-за кабана расстрелял храм РПЦ пьяный охотник в Мордовии
День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска
Уголовное дело обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ и его пособников поступило в суд Бердска