Белый медведь Ростик уехал в Китай из зоопарка Новосибирска

Отмечается, что вольер в зоологическом центре в городе Циндао по площади в несколько раз больше, чем тот, в котором жил медведь в Новосибирске.

Белый медведь по имени Ростик из Новосибирского зоопарка переехал в зоологический центр города Циндао на востоке Китая по программе сохранения видов в неволе и «улучшил свои жилищные условия», сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь зоопарка Евгений Пирожкова.

Медведь, которому недавно исполнилось три года, был любимцем посетителей Новосибирского зоопарка. Жители заметили его исчезновение из вольера и забеспокоились, однако зоопарк не сообщал о переезде до тех пор, пока Ростика не довезли до зоологического центра города Циндао.

«[Ростик] переехал по программе сохранения видов в неволе. Все животные, которые есть в зоопарках, в большинстве случаев находятся в этой программе, и их необходимо передавать в те или иные зоопарки», — сообщила Пирожкова на вопрос ТАСС о причинах переезда.

Зоологический центр в Циндао, по словам Пирожковой, был выбран по рекомендации специалистов. Подготовка к переезду и переговоры заняли около года, а перед отправкой животного сотрудники зоопарка посетили центр и ознакомились с условиями содержания. Как отметила Пирожкова, вольер в зоологическом центре по площади в несколько раз больше, чем тот, в котором жил медведь в Новосибирском зоопарке.

Сейчас Ростик адаптируется к новым погодным условиям — в Китае более влажный воздух и выше температура. «На данный момент чувствует себя хорошо после перенесенного перелета», — отметила пресс-секретарь.

Белый медведь является хищными млекопитающим, относится к краснокнижным животным. В зоопарках мира белые медведи являются одними из самых популярных животных.

Источник: ТАСС