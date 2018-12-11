КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к квартиру
Продам 3к квартиру
Продам 1ку БДО 40м 89130110664 1750.00
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Тариф на воду, стоки и тепло подорожает на 4,9 % в 2019 году в Бердске

25 млн рублей на дренаж улиц в Микрорайоне получит Бердск в 2019 году

ДНР: Киев идет с блицкригом на Донбасс

Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!

Из-за кабана расстрелял храм РПЦ пьяный охотник в Мордовии

День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Уголовное дело обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ и его пособников поступило в суд Бердска

Макрон ввел чрезвычайное положение во Франции

Последние комментарии



Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

У староверки есть спутниковый телефон. Раньше ей помогал Аман Тулеев. Сейчас про нее все забыли.

11.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

Агафья Лыкова передала сигнал SOS: у отшельницы в тайге кончаются припасы

Красноярский документалист и краевед Андрей Гришаков рассказал «360» о тревожном звонке от знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой из Сибири. Женщина просит о помощи — у нее заканчиваются продукты.
У отшельницы есть спутниковый телефон. Его передали женщине три года назад тележурналисты из Красноярска через алтайских друзей. Просили не звонить по-пустому, когда «для коз пропитание заканчивается». «Она раньше МЧСовцам набирала по тревожной линии, и до того замучила спасателей, что „они отключили Агафью из своей жизни“», — пояснил Андрей Гришаков.

Сегодня Агафья позвонила документалисту и сказала: «Есть просьба, Андрей, кончается все, кончаются продукты». Но связь внезапно оборвалась.

«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», — рассказал тележурналист.

Раньше Агафье Лыковой активно помогал глава Кузбасса, но с его уходом с должности ситуация изменилась и про отшельницу все забыли.

«В 1980–1990 годах вертолеты как мухи летали, жужжали над ней. И пожарохрана, и лесоохрана, и из Красноярска ребята просто так к ней летали, а тут резко кончился у всех бензин», — отметил Гришаков.

Агафья Лыкова является единственным представителем российского старообрядчества, которая может на нашем языке рассказать о средневековой России. «Мы ее приручили и приучили, поэтому теперь наш долг ей помогать. Мне кажется, таких людей, тем более Агафью Лыкову саму, нужно окружить тройным кольцом и охранять. Она кладезь знаний, хранитель традиций российских, она знаток средневековья российского, которого уже никто не знает», — уверен киножурналист из Красноярска.

Отшельница Агафья Лыкова осталась единственной в живых из семьи староверов, обнаруженной геологами в Западных Саянах в 1978 году. Семья жила в тайге, в полной изоляции, с 1937 года.

Источник: krasnoyarsk.360tv.ru


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Стали реже жаловаться на ОСАГО жители Бердска Защитят от вандалов ёлки в Бердске Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

(1) Комментарий

  1. Вадим

    Какая там Лыкова…
    Тут на Дерипаску да на Мадуру денег не хватает, а тут на топливо для вертолетов тратиться….
    >:o

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика