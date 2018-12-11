Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

Красноярский документалист и краевед Андрей Гришаков рассказал «360» о тревожном звонке от знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой из Сибири. Женщина просит о помощи — у нее заканчиваются продукты.

У отшельницы есть спутниковый телефон. Его передали женщине три года назад тележурналисты из Красноярска через алтайских друзей. Просили не звонить по-пустому, когда «для коз пропитание заканчивается». «Она раньше МЧСовцам набирала по тревожной линии, и до того замучила спасателей, что „они отключили Агафью из своей жизни“», — пояснил Андрей Гришаков.

Сегодня Агафья позвонила документалисту и сказала: «Есть просьба, Андрей, кончается все, кончаются продукты». Но связь внезапно оборвалась.

«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», — рассказал тележурналист.

Раньше Агафье Лыковой активно помогал глава Кузбасса, но с его уходом с должности ситуация изменилась и про отшельницу все забыли.

«В 1980–1990 годах вертолеты как мухи летали, жужжали над ней. И пожарохрана, и лесоохрана, и из Красноярска ребята просто так к ней летали, а тут резко кончился у всех бензин», — отметил Гришаков.

Агафья Лыкова является единственным представителем российского старообрядчества, которая может на нашем языке рассказать о средневековой России. «Мы ее приручили и приучили, поэтому теперь наш долг ей помогать. Мне кажется, таких людей, тем более Агафью Лыкову саму, нужно окружить тройным кольцом и охранять. Она кладезь знаний, хранитель традиций российских, она знаток средневековья российского, которого уже никто не знает», — уверен киножурналист из Красноярска.

Отшельница Агафья Лыкова осталась единственной в живых из семьи староверов, обнаруженной геологами в Западных Саянах в 1978 году. Семья жила в тайге, в полной изоляции, с 1937 года.

Источник: krasnoyarsk.360tv.ru