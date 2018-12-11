День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Пикет против ухудшения условий существования российского народа проведут 12 декабря, в День конституции, коммунисты Бердска.

Как сообщил руководитель бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, 12 декабря — традиционный общероссийский День протестных действий, и посвящается он итогам 2018 года, которые только ухудшат положение граждан РФ (по инициативе правительства). Это и повышение пенсионного возраста, и рост тарифов на коммунальные услуги, и рост цен на бензин, и увеличение НДС, и возможное увеличение акцизов на колбасу.

Бердские коммунисты в ходе пикета, рассчитанного на час, будут собирать подписи за общенародный референдум и раздавать листовки и газеты.

Пикет состоится 12 декабря в 12.00 на площадке Городского дома культуры возле памятника Ленину.