КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к квартиру
Продам 3к квартиру
Продам 1ку БДО 40м 89130110664 1750.00
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Тариф на воду, стоки и тепло подорожает на 4,9 % в 2019 году в Бердске

25 млн рублей на дренаж улиц в Микрорайоне получит Бердск в 2019 году

ДНР: Киев идет с блицкригом на Донбасс

Мэр Бердска: не водите детей в скученные места!

Из-за кабана расстрелял храм РПЦ пьяный охотник в Мордовии

День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Уголовное дело обвиняемого в «хищении воды» на 190 млн рублей экс-директора КБУ и его пособников поступило в суд Бердска

Макрон ввел чрезвычайное положение во Франции

Последние комментарии



День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Возле памятника Ленину будут собирать подписи за проведение общенародного референдума.

11.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
День конституции встретят пикетом против пенсионной реформы коммунисты Бердска

Бердские коммунисты уже несколько раз организовывали пикеты, где высказывали свое отношение к решениям правительства

Пикет против ухудшения условий существования российского народа проведут 12 декабря, в День конституции, коммунисты Бердска.

Как сообщил руководитель бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, 12 декабря — традиционный общероссийский День протестных действий, и посвящается он итогам 2018 года, которые только ухудшат положение граждан РФ (по инициативе правительства). Это и повышение пенсионного возраста, и рост тарифов на коммунальные услуги, и рост цен на бензин, и увеличение НДС, и возможное увеличение акцизов на колбасу.

Бердские коммунисты в ходе пикета, рассчитанного на час, будут собирать подписи за общенародный референдум и раздавать листовки и газеты.

Пикет состоится 12 декабря в 12.00 на площадке Городского дома культуры возле памятника Ленину.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Стали реже жаловаться на ОСАГО жители Бердска Защитят от вандалов ёлки в Бердске Отшельница Агафья Лыкова бьет тревогу: в тайге кончаются припасы

(2) Комментариев

  1. Вадим

    Кто-нибудь знает почему праздничный День Конституции был упразднен Путиным вскоре после прихода к власти?
    ;)

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Аноним

    Надо сделать в России еще один праздник — День нарушения Конституции РФ

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика