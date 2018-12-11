Госцены: 36 лекарств внесли список жизненно важных

Премьер-министр утвердил обновленную версию списка наиболее важных лекарств, цены на которые регулируются государством. Общее число препаратов в списке выросло с 699 до 735.

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил новый список ​жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. В соответствии с распоряжением общее число препаратов в ежегодно обновляемом перечне увеличилось до 735.

«Когда я давал интервью СМИ по итогам года, как раз рассказывал о перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов, который у нас насчитывал 699 позиций, и сказал, что в ближайшее время мы его расширим. Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций», — сообщил Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, передает корреспондент РБК.

«Перечень дополнен 38 лекарственными препаратами и двумя новыми лекарственными формами для уже включенных в этот перечень лекарственных препаратов», — говорится в справке к документу, опубликованной на сайте правительства.

Пересмотр перечня ЖНЛВП происходит каждый год: в него добавляют новые препараты и убирают устаревшие. В 2016 году перечень не расширяли, так как тогда добавление новых препаратов в обязательном порядке требовало увеличения финансирования, которое правительство не предусмотрело. В список на 2019 год добавили, например, софосбувир, который необходим для эффективной терапии гепатита С.

Увеличение перечня не находится в прямой зависимости от объемов финансирования, заметил собеседник РБК в Минздраве. По его словам, расширение перечня дает возможность более адекватного подбора терапии, в том числе, если старые препараты перестают давать нужный эффект, появляются новые методы лечения, профилактики и диагностики.

Тем же распоряжением Медведева перечень лекарств, предназначенных для обеспечения отдельных категорий граждан, дополнен 27 препаратами и тремя новыми лекарственными формами. Список дорогостоящих лекарств для борьбы с некоторыми тяжелыми заболеваниями (гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз и т.д.) расширился на одну позицию, один противовирусный препарат добавили и в минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Источник: РБК