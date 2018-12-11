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Под санкции ЕС попали лидеры ДНР и ЛНР

ЕС расширил санкционные списки по Украине, добавив в них еще девять физических лиц, причастных к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках

11.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Под санкции ЕС попали лидеры ДНР и ЛНР

ЕС добавил в санкционные списки по Украине девять человек из-за выборов в ДНР и ЛНР

Совет ЕС расширил санкционные списки по Украине, добавив в них еще девять физических лиц, причастных к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые прошли в начале ноября, говорится в решении Совета.

В список, в частности, включены избранный лидер ЛНР — Леонид Пасечник и главы избиркомов двух самопровозглашенных республик — председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова и глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Источник: Интерфакс


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