Под санкции ЕС попали лидеры ДНР и ЛНР

Совет ЕС расширил санкционные списки по Украине, добавив в них еще девять физических лиц, причастных к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые прошли в начале ноября, говорится в решении Совета.

В список, в частности, включены избранный лидер ЛНР — Леонид Пасечник и главы избиркомов двух самопровозглашенных республик — председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова и глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Источник: Интерфакс