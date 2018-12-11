Во Владивосток из Хабаровска переносят столицу ДФО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства одобрил предложение врио губернатора Приморского края о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

10 декабря 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства одобрил предложение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это решение будет оформлено отдельным поручением российского президента.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об административных центрах федеральных округов и процедуре их переноса.

Центр федерального округа — населенный пункт, в котором размещается полномочный представитель главы государства, его аппарат, различные координирующие органы. Кроме того, в столицах федеральных округов могут создаваться управления федеральных министерств и ведомств. Решения об их учреждении принимают сами госструктуры.

Как менялись границы федеральных округов и расположение их центров

Федеральные округа были учреждены в РФ 13 мая 2000 года указом главы государства Владимира Путина «О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе». Изначально было образовано семь федеральных округов с центрами в крупных городах: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск).

21 июня того же года Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, при этом центр округа остался в Ростове-на-Дону. 19 января 2010 года из состава Южного округа был выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в городе Пятигорск Ставропольского края. 21 марта 2014 года в связи с образованием новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя — был создан Крымский федеральный округ с центром в Симферополе. 28 июля 2016 года указом главы государства Крымский округ был ликвидирован, входящие ранее в него субъекты РФ переданы в состав Южного федерального округа. 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край были выведены из Сибирского округа и включены в состав Дальневосточного.

В настоящее время в России существует восемь федеральных округов. Почти все их центры располагаются в столицах субъектов Федерации или городах федерального значения. Исключение составляет Северо-Кавказский федеральный округ, центр которого находится в Пятигорске.

Дальневосточный округ и инициативы по переносу его столицы

Центром Дальневосточного федерального округа является Хабаровск, столица Хабаровского края. В городе располагается аппарат полномочного представителя главы государства, а также ряд территориальных органов федеральных органов власти по Дальневосточному федеральному округу: управления Министерства культуры, Государственной фельдъегерской службы, Пенсионного фонда РФ, департамент Росприроднадзора, Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, Дальневосточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации, Дальневосточное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и другие. Ранее в Хабаровске действовали также Региональное пограничное управление ФСБ России по ДФО, Главное управление МВД по округу, федеральное управление Министерства юстиции РФ по ДФО.

6 октября 2018 года врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Эту идею поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

9 октября 2018 года Юрий Трутнев сообщил, что до конца года президенту Владимиру Путину предложат рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса административного центра Дальневосточного федерального округа. По мнению Трутнева, основанием для переноса является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже реально является столицей Дальнего Востока». Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса «Звезда», предприятиях в области сельского хозяйства, о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса. Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае.

Источник: ТАСС