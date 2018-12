Отставку Сергея Штельмаха и визит Путина чаще всего вбивали в поиск Яндекса жители Новосибирска

Яндекс составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Новосибирской области в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.

Местные события

1 Открытие комплекса «Термы Мира» в Сосновом бору

2 Выборы губернатора Новосибирской области

3 Запуск Яндекс.Еды

4 Визиты Владимира Путина в Новосибирск

5 Вспышка кори в Новосибирской области

6 Открытие ресторана «Сыроварня»

7 Отставка главы ГИБДД Сергея Штельмаха

8 Запуск каршеринга «Делимобиль»

9 Закрытие магазина MediaMarkt

10 Митинги против повышения пенсионного возраста

Самые заметные события года по всей стране одни и те же — чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Чтобы увидеть местную повестку за громкими темами, которые освещались федеральными СМИ, мы брали в этот список только те события, которые произошли на территории региона.

Люди

1 Хабиб Нурмагомедов

2 Игорь Акинфеев

3 Настя Рыбка

4 Аман Тулеев

5 Артём Дзюба

6 Алина Загитова

7 Евгения Медведева

8 Владимир Путин

9 Павел Грудинин

10 Колинда Грабар-Китарович

В этот список вошли люди, про которых в 2018 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, фотографиями в купальнике. Интерес к событиям, привлёкшим внимание к этим людям, например к сейву Акинфеева в матче с Испанией или бою Нурмагомедова с Макгрегором, при составлении этого топа не учитывали.

Ушедшие

1 Иосиф Кобзон

2 Олег Табаков

3 Николай Караченцов

4 Михаил Державин

5 Стивен Хокинг

6 Александр Исаков

7 Людмила Сенчина

8 Евгений Осин

9 XXXTentacion

10 Станислав Говорухин

Самый сильный отклик у жителей Новосибирской области вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.

Новинки

1 Huawei Honor 10

2 Huawei Honor 9 Lite

3 Apple iPhone XS и iPhone XR

4 Huawei P20 Pro

5 Huawei Honor 8X

6 Samsung Galaxy S9

7 Huawei Honor 7A Pro

8 Xiaomi Mi Band 3

9 Huawei Honor 7C

10 Xiaomi Mi A2 Lite

Самые популярные новинки в поиске Яндекса — смартфоны. В общероссийский топ помимо них сумела пробиться только новая Lada Granta, а в Новосибирске и области список из телефонов разбавил фитнес-браслет.

Фильмы

1 Движение вверх

2 Мстители: Война бесконечности

3 Дэдпул 2

4 Веном

5 Мир юрского периода 2

6 Чёрная Пантера

7 Лёд

8 Тренер

9 Монстры на каникулах 3: Море зовёт

10 Я худею

Это был супергеройский год: в новосибирский топ фильмов попали четыре экранизации комиксов и три фильма про спортсменов, которые в кино ведь тоже кто-то вроде супергероев. Кроме того, люди интересовались фильмами про разных монстров — смешных и страшных.

Сериалы

1 Мажор

2 Домашний арест

3 Полицейский с Рублёвки

4 Молодёжка

5 Ивановы-Ивановы

6 Улица

7 Кровавая барыня

8 Универ. Новая общага

9 Остров

10 Ольга

В этом году мы не стали делить фильмы и сериалы на российские и зарубежные, чтобы они соревновались на равных. В результате список сериалов в Новосибирской области, как и в стране в целом, получился полностью российским.

Телешоу

1 Холостяк

2 Замуж за Бузову

3 Пацанки

4 Битва экстрасенсов

5 Песни

6 Танцы

7 Мужское / Женское

8 Экстрасенсы. Битва сильнейших

9 Андрей Малахов. Прямой эфир

10 Голос. Дети

Жителям Новосибирска и области было любопытнее всего следить за брачными шоу — первые две строчки в топе заняли передачи-близнецы «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни, танцы, ток-шоу, передача про радикальную трансформацию и целых две битвы экстрасенсов.

Игры

1 Far Cry 5

2 Kingdom Come: Deliverance

3 Detroit: Become Human

4 Red Dead Redemption 2

5 Fallout 76

6 Fortnite

7 PlayerUnknown’s Battlegrounds

8 Sea of Thieves

9 Assassin’s Creed Odyssey

10 God of War

В этот список не брали браузерные и мини-игры. Игры, которые были анонсированы, но ещё не вышли, тоже не учитывали — хотя новости про некоторые из них, например про новые части The Elder Scrolls и S.T.A.L.K.E.R., тоже вызывали заметный интерес пользователей.

Музыка

1 Филипп Киркоров — Цвет настроения синий

2 MATRANG — Медуза

3 Kazka — Плакала

4 Егор Крид, Филипп Киркоров — Цвет настроения чёрный

5 CYGO — Panda E

6 GONE.Fludd — МАМБЛ

7 Тима Белорусских — Мокрые кроссы

8 RASA — Под фонарём

9 Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza

10 Лёша Свик — Малиновый свет

Список из десяти строчек слишком мал, чтобы представить всё разнообразие песен, которые в этом году взлетали в поиске. До десятки не добрались, например, хиты Сергея Шнурова и Монеточки. Топ-30 треков в поиске Яндекса можно послушать на Яндекс.Музыке.

Мемы

1 Уганда Наклз

2 Мафиозник

3 Сын маминой подруги

4 Это Вика

5 За себя и за Сашку

6 Лох цветочный

7 Как тебе такое, Илон Маск?

8 Я п***рас

9 Мыш (кродеться)

10 Олды тут?

Мемами мы считали образы, которые люди смеха ради воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок. Приставучие фразы в топ не брали: их часто используют в общении, поэтому люди постоянно спрашивают у Яндекса что-нибудь вроде [чи да что значит] — и получается, что другие мемы соревнуются с ними не на равных.

