Отставку Сергея Штельмаха и визит Путина чаще всего вбивали в поиск Яндекса жители Новосибирска

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2018 года
Яндекс составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Новосибирской области в уходящем году. Это события, которые вызвали наибольший интерес, а также люди и вещи, которые впервые привлекли внимание или о которых по какой-то причине в этом году спрашивали гораздо больше, чем в прошлом. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 21 ноября 2018 года.
Местные события
1 Открытие комплекса «Термы Мира» в Сосновом бору
2 Выборы губернатора Новосибирской области
3 Запуск Яндекс.Еды
4 Визиты Владимира Путина в Новосибирск
5 Вспышка кори в Новосибирской области
6 Открытие ресторана «Сыроварня»
7 Отставка главы ГИБДД Сергея Штельмаха
8 Запуск каршеринга «Делимобиль»
9 Закрытие магазина MediaMarkt
10 Митинги против повышения пенсионного возраста
Самые заметные события года по всей стране одни и те же — чемпионат мира по футболу, Олимпиада в Пхёнчхане и пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Чтобы увидеть местную повестку за громкими темами, которые освещались федеральными СМИ, мы брали в этот список только те события, которые произошли на территории региона.
Люди
1 Хабиб Нурмагомедов
2 Игорь Акинфеев
3 Настя Рыбка
4 Аман Тулеев
5 Артём Дзюба
6 Алина Загитова
7 Евгения Медведева
8 Владимир Путин
9 Павел Грудинин
10 Колинда Грабар-Китарович
В этот список вошли люди, про которых в 2018 году начали задавать намного больше запросов как про личностей — с биографией, убеждениями, достижениями, фотографиями в купальнике. Интерес к событиям, привлёкшим внимание к этим людям, например к сейву Акинфеева в матче с Испанией или бою Нурмагомедова с Макгрегором, при составлении этого топа не учитывали.
Ушедшие
1 Иосиф Кобзон
2 Олег Табаков
3 Николай Караченцов
4 Михаил Державин
5 Стивен Хокинг
6 Александр Исаков
7 Людмила Сенчина
8 Евгений Осин
9 XXXTentacion
10 Станислав Говорухин
Самый сильный отклик у жителей Новосибирской области вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев пользователи больше всего интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.
Новинки
1 Huawei Honor 10
2 Huawei Honor 9 Lite
3 Apple iPhone XS и iPhone XR
4 Huawei P20 Pro
5 Huawei Honor 8X
6 Samsung Galaxy S9
7 Huawei Honor 7A Pro
8 Xiaomi Mi Band 3
9 Huawei Honor 7C
10 Xiaomi Mi A2 Lite
Самые популярные новинки в поиске Яндекса — смартфоны. В общероссийский топ помимо них сумела пробиться только новая Lada Granta, а в Новосибирске и области список из телефонов разбавил фитнес-браслет.
Фильмы
1 Движение вверх
2 Мстители: Война бесконечности
3 Дэдпул 2
4 Веном
5 Мир юрского периода 2
6 Чёрная Пантера
7 Лёд
8 Тренер
9 Монстры на каникулах 3: Море зовёт
10 Я худею
Это был супергеройский год: в новосибирский топ фильмов попали четыре экранизации комиксов и три фильма про спортсменов, которые в кино ведь тоже кто-то вроде супергероев. Кроме того, люди интересовались фильмами про разных монстров — смешных и страшных.
Сериалы
1 Мажор
2 Домашний арест
3 Полицейский с Рублёвки
4 Молодёжка
5 Ивановы-Ивановы
6 Улица
7 Кровавая барыня
8 Универ. Новая общага
9 Остров
10 Ольга
В этом году мы не стали делить фильмы и сериалы на российские и зарубежные, чтобы они соревновались на равных. В результате список сериалов в Новосибирской области, как и в стране в целом, получился полностью российским.
Телешоу
1 Холостяк
2 Замуж за Бузову
3 Пацанки
4 Битва экстрасенсов
5 Песни
6 Танцы
7 Мужское / Женское
8 Экстрасенсы. Битва сильнейших
9 Андрей Малахов. Прямой эфир
10 Голос. Дети
Жителям Новосибирска и области было любопытнее всего следить за брачными шоу — первые две строчки в топе заняли передачи-близнецы «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни, танцы, ток-шоу, передача про радикальную трансформацию и целых две битвы экстрасенсов.
Игры
1 Far Cry 5
2 Kingdom Come: Deliverance
3 Detroit: Become Human
4 Red Dead Redemption 2
5 Fallout 76
6 Fortnite
7 PlayerUnknown’s Battlegrounds
8 Sea of Thieves
9 Assassin’s Creed Odyssey
10 God of War
В этот список не брали браузерные и мини-игры. Игры, которые были анонсированы, но ещё не вышли, тоже не учитывали — хотя новости про некоторые из них, например про новые части The Elder Scrolls и S.T.A.L.K.E.R., тоже вызывали заметный интерес пользователей.
Музыка
1 Филипп Киркоров — Цвет настроения синий
2 MATRANG — Медуза
3 Kazka — Плакала
4 Егор Крид, Филипп Киркоров — Цвет настроения чёрный
5 CYGO — Panda E
6 GONE.Fludd — МАМБЛ
7 Тима Белорусских — Мокрые кроссы
8 RASA — Под фонарём
9 Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza
10 Лёша Свик — Малиновый свет
Список из десяти строчек слишком мал, чтобы представить всё разнообразие песен, которые в этом году взлетали в поиске. До десятки не добрались, например, хиты Сергея Шнурова и Монеточки. Топ-30 треков в поиске Яндекса можно послушать на Яндекс.Музыке.
Мемы
1 Уганда Наклз
2 Мафиозник
3 Сын маминой подруги
4 Это Вика
5 За себя и за Сашку
6 Лох цветочный
7 Как тебе такое, Илон Маск?
8 Я п***рас
9 Мыш (кродеться)
10 Олды тут?
Мемами мы считали образы, которые люди смеха ради воспроизводят в самых разных вариациях, в первую очередь в виде картинок. Приставучие фразы в топ не брали: их часто используют в общении, поэтому люди постоянно спрашивают у Яндекса что-нибудь вроде [чи да что значит] — и получается, что другие мемы соревнуются с ними не на равных.
Источник: Пресс-служба Яндекса