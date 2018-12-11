10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Ребенку пришлось идти пешком три остановки
Вечером в пятницу, 7 декабря, водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд.
По словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте Бердска и взял с собой на дорогу — туда и обратно — только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек.
-В районе 5 часов вечера сын возвращался из «Перспективы», который находится около 8-й школы. Ребенку нужно было проехать всего несколько остановок — мы живем на площади Горького. Сел, говорит в 17-ю маршрутку. Пока водитель считал мелочь, ехали. Водитель спросил, почему мало денег. Сын ответил, мол, забыл. А на следующей остановке «Ул. Кирова» водитель заявил: «Нет денег — выходи». Этот «добрый человек» ему и деньги не вернул. Поэтому сесть на другу маршрутку у него не было возможности, — возмущена Наталья.
Благо, идти пешком мальчику пришлось не далеко — пару остановок. Но температура на улице в то время была минус 22 градуса. Но ребенок после пневмонии. И как такая прогулка скажется на здоровье сына, мама пока не знает.
Наталья твердо намерена писать жалобу в транспортный отдел мэрии Бердска. Она убеждена, что даже при отсутствии свидетелей черствого водителя можно найти и наказать.
-Водители маршруток частенько таким грешат. Каждый год одно и то же слышим — что детей высаживают на мороз. Уже и на официальном уровне заявляют, что нельзя так делать. Но 5 рублей для некоторых, видимо, важнее жизни ребенка. Это полное безобразие. Конечно, мой сын дошел до дома, не потерялся. А если бы ему в Микрорайон нужно было ехать? Должно же быть какое-то человеческое отношение к детям, — считает Наталья.
Получить оперативного комментария в отделе транспорта и дорожного хозяйства мэрии «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.
Запрет высаживать безбилетников
Министерство транспорта РФ направило в правительство законопроект, запрещающий высаживать не имеющих билета пассажиров из общественного транспорта в ситуации, опасной для их жизни и здоровья (к примеру, в зимнее время года). В ведомстве подчеркивают, что на мороз запретят высаживать не только детей, но и взрослых безбилетников. Дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило. Сейчас в ряде регионов уже запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников.
Документ дополняет устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета.
Проблема высаживания детей из общественного транспорта на мороз привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры.
Министр тогда разъяснил свою позицию: высадка детей в условиях низких температур не является соразмерной нарушению и может повлечь возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья ребенка. Он также сообщал, что считает нужным запретить выгонять из транспорта детей-безбилетников. Однако итоговая версия законопроекта распространяется и на взрослых.
К прошлой зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее, подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас.
Например, в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда 5 рублей и о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.
Председатель комиссии по взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ доктор юридических наук Владислав Гриб обратил внимание, что формулировка в подготовленном ведомством законопроекте довольно широкая. Потому что все ситуации предусмотреть и перечислить в законе невозможно.
«Самый распространенный случай – это мороз. Но не только. Представьте себе – последний рейс автобуса, остановка в лесу, и там высаживают девушку-подростка. А может быть остановка в степи, где +40°С и автобус ходит раз в сутки. Если контролер будет знать, что запрещено высаживать в случае угрозы жизни или здоровью, он предпочтет лишний раз не высадить человека. Он будет знать: если что-то случится, ему придется ответить», – пояснил Владислав Гриб.
По словам эксперта, конкретные разъяснения о том, что считать ситуацией угрозы жизни и здоровью, можно будет оформить в виде рекомендаций для работников общественного транспорта.
При оценке ситуации контролерам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребенок, инвалид или пенсионер), на время суток.
Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее, считает эксперт.
Ранее Минтранс предложил законодательно определить размер штрафа для безбилетников. Он может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости билета, передает ТВК 6.
В Тюмени больше не будут высаживать детей из автобусов за безбилетный проезд. Сейчас в городе разрабатывают алгоритм действий в подобных ситуациях. Об этом говорили на совещании в «Тюменьгортрансе». По словам заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, проблему нужно решать комплексно, как с водителями и кондукторами, так и с родителями и детьми. Для этого, считает он, нужно разработать информационные листовки.
«Информацию о правилах поведения в опасных ситуациях необходимо довести в первую очередь до детей, дать четкие инструкции, как действовать, если закончился баланс на транспортной карте или ребенок сел на другой автобус. Каждый должен знать, как себя вести и куда обратиться за помощью», – сказал Афанасьев.
Замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов заявил, что высаживать детей из-за отсутствия денег или оставлять их в опасности недопустимо. Напомним, 11 ноября 2018 года кондуктор одного из городских маршрутов отказалась помочь ребенку. 11-летняя девочка уснула в автобусе и ухала до конечной остановки, где обнаружила, что у нее нет денег на обратную дорогу. После этого девочке пришлось пять часов добираться до дома, сообщает n24.ru.
В Новосибирске чиновники попросили транспортников трепетнее относиться к безбилетным пассажирам, особенно детям, и не высаживать их. Но факты обратного уже имеются. 25 сентября 2018 года школьник забыл транспортную карту, наличных денег для оплаты не хватило, кондуктор высадил мальчика за 4 км от дома, сообщили «Вести».
А случаем, произошедшем в феврале 2017 года в Новосибирске, заинтересовался Следственный комитет. Кондуктор высадил из автобуса 8-летнюю девочку в Новосибирске, сообщает пресс-служба СКР.
Утром 10 февраля кондуктор автобуса №30 потребовал от второклассницы покинуть автобус в связи с тем, что у девочки на транспортной карте не оказалось денежных средств для оплаты проезда.
Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса на мороз.
Следователи инициировали проведение доследственной проверки.
мда уж, оскал капитализма…
( очень постарался написать без мата )
73 11
а почему не написали кто собственник маршрутки?
Водитель ответит — а собственник почему не ведёт работу по предотвращению такого произвола.
76 7
Собственника интересует план
24 2
А какой произвол? Мне сейчас 30 лет, а когда было 10 и общественный транспорт — автобусы ходили не так часто ни мне ни моим друзьям не приходило в голову ехать 2 остановки — как-то из центра на микрорайон пешком ходили и в минус 30 целый день на горке были и болели также. Проблема раздута из ничего, ну крохоборов как этот водила во все времена хватало.
19 24
Вот тоже читаю и думаю. Мне 32, училась в 3 школе, а жила около Дома Ветеранов. До сих пор, по-моему, нет прямого маршрута между двумя этими остановками.
Ходила пешком, и в минус 20, и в минус 30. По 40 минут. Шарфик на нос и пошла. Со мной ребята, кто с Родины, кто с Рогачева. Шли дружно, шутили. И так все учебные годы.
Мы какие-то другие были? Из стали что-ли?
Я сейчас мама, но все равно не понимаю ужаса пройти ребёнку 3 остановки зимой. Мы ж не в Сочи живём.
Считаю таких матерей яжематерями, не более, отсюда весь сыр-бор.
И да, если ребёнок туда забыл деньги, у всех сейчас есть телефоны, что ж он не позвонил то маме? Раз такая сердобольная, встретила бы на остановке с не хватающими деньгами.
Короче, ваши дети и ваша жизнь — это только ваша проблеме и вам ее решать.
10 13
А если мама на работе? Уйти с работы из-за пяти рублей?
4 4
«Раз такая сердобольная, встретила бы на остановке с не хватающими деньгами.» Сами то осознали, что написали? Где его мать встречала бы, если высадил водила его за 2 остановки?!
0 0
НЕплохо бы озвучить и фамилию собственника и номер маршрутки. Очень интересно посмотреть.
3 2
Я вот по причине своей природной туповатости многого не могу понять в этой стране.
Я не езжу на маршрутках, может, чего недопонимаю, но пытаюсь смоделировать ситуевину.
Вот школьник подает двадцать руб. водиле, вот водила его выпроваживает из за недостающей пятерки… Вот сидят другие пассажиры..
Они что, не могли добить вонючий пятак чтобы водила им подавился и пацаненок спокойно доехал?
Или он один был в машине?
ЧТО с этим «народом» происходит?
Где очередное дно????
Тролли поцреотические, разъясните мне, недоумку…
Ваша зона ответственности-скрепы ваши и духовность пятирублевая…..
177 16
Так приблизьтесь к народу, снизойдите до маршрутки, получите нас, недоумков, уму-разуму, спасите пару десятков пацанов, не способных в голове удержать важную информацию, от злых водителей. А то пока с вашей стороны только оскорбления.
22 87
Если вы считаете народом тех, кто не может позволить себе собственное авто то я вам сочувствую и довожу до вашего сведения что машина в рф давно не роскошь а средство передвижения, и есть она практически в каждой семье. Это что касается приблизьтесь к народу.
Оскорбления в свой адрес вы где увидели? В том, что я позорю пассажиров этой маршрутки?
Если вы также как они удавились бы за пятак и молча проводили бы пацана глазами то тогда ДА, принимайте на свой счет тоже.
Впрочем несмотря на ваш наезд плюсую второму вашему посту-мать в одном ряду с этими………… .
при чем тут повышение, дать ребенку мелочь в обрез это либо крайняя стадия нищеты либо скупости либо тупости. Все три состояния мне противны. ( готов обтекать от плевков местных скрепоносцев но считаю что нищета даже в нашей недоимперии явление позорное если только не осгбый случай типа инвалидности и т.п.)
50 23
Вообще, люди очень жестокие стали. От чего? Помню пару лет над подъехала к беляшной перекусить. Стою в очереди и наблюдаю картину: возле столика на улице двое мужчин едят беляши, в стороне возле киоска стоит мальченка лет 9-10 И голодными глазами смотрит на этих двоих, как они едят. Ни эти двое, ни люди в очереди не обращали внимания на этого голодного ребёнка. Когда я спросила его будет ли он беляш и он ответил согласием, после чего я ему его купила. Так на меня всё посмотрели с таким видом, что я какое-то преступление совершила.
48 4
Они смотрели не на тебя а внутрь себя
28 4
от нашей жизни практически все озлоблены.а то что вы так поступили сейчас удивляет многих .как можно помогать чужому человеку .но вы не одна такая нас много .удачи вам и всего хорошего .
14 1
Судя по отзыву, Екатерина ехала в той маршрутке…
5 1
Это целенаправленная политика Кап.стран,уничтожить в нас все человеческое,запутать,заставить ненавидеть друг друга даже из за «пятака»…. Удивляюсь как у поколения родителей наших,хватало ума и чести,не на словах а в реальности отдавать» все лучшее детям»,вспомнить хотя бы побережье Берди застроенное только пионерлагерями….А теперь????
45 14
видимо поколение родителей ваших все лучшее отдало детям кроме ума….
11 29
Дружище,устоять под натиском комьпьютерного разврата и идеологии вседозволенности и безчестия, даже взрослому состоявщемуся(либо выжившему в жерновах перестройки)не просто…Родителей наших(как впрочем и ваших)застали врасплох,не готовы они были к натиску «буржуазной идеологии»,стремительно события развивались хоп-хоп «голосуй а то проиграешь»и вот уже приплясывает «дядька-реформатор»ну и дальше…Расслабился Советский человек,привык доверять,а думать немного отвык…Не стоить плевать в «глубину»истории,время покажет,сколько УМА передадим мы своим детям…
20 4
Вы что!!!! Дедкам, бабкам, да что уж там — беременным не уступают, а тут вон аж 5 рублей целых из своего кармана вынуть.
15 1
Плеваться в монитор, оскорбляя неведомых никому «троллей поцреотических» — некрасиво и очень напоминает действия того самого водителя 17-й маршрутки, которого вы так и не удосужились упомянуть.
Возможно, кроме ребенка в маршрутке больше никого не было, возможно — пассажиры не прислушались к беседе водителя и ребенка.
Но вы уже обличили всех и вся, выступили с праведным гневом, имея на выходе — нулевой результат.
Вместо простых и конкретных действий — требованием привлечения к ответственности перевозчика — вы разводите странного содержания демагогию про скрепы и «народ», частью которого сами и являетесь.
В зеркало почаще смотрите.
5 8
Я не «тролль поцреорический», но постараюсь ответить. Возможно, просто никто не успел понять, что произошло — что не хватило пяти рублей. Судя по статье, водитель спросил, почему мало денег передали. Он не сказал про недостающие 5 рублей. И мальчишка не сказал. Он просто ответил, что забыл деньги.
Конечно, вы можете сказать, что и 25 рублей можно мальчишке дать. Можно в принципе. Но вот я не школьница, но и не шикую. И часто беру с собой наличку ровно на проезд туда-обратно плюс на обед. И часто у меня в кармане остается всего несколько рублей, а остальное на карте. Так что не судите, у каждого свои обстоятельства.
3 2
Водитель конечно же не прав! Я бы ещё понял, если бы он вообще не оплатил, и то нужно смотреть по ситуации, в сильный мороз конечно высаживать не стоит детей.
Но так же меня поразила и мать! Она боится, как скажется на здоровье, то что ребенок прошел 2 остановки, это мах 20 минут. С таким же «успехом» он мог прождать на остановке маршрутку 10-20 минут, а то и больше. То есть получается, что когда ребенок идёт по морозу, то она боится за его здоровье, а когда он будет стоять на морозе после перенесённой пневмонии, это видимо её никак не беспокоит раз она отпустила его. Как странно выглядит, скорее всего это было сказано, чтобы преувеличить значимость происшествия.
52 21
По мне, так мать виновата даже больше. Почему не проконтролтровала, сколько у ребёнка денег, почему не напомнила 100 раз, что проезд подорожал. И вообще, в пределах нескольких остановок нужно ходить пешком. А то и сами не двигаемся, и детей к этому же приучаем.
54 35
Читая ваши комментарии, сразу видно жирного разведенного женоненавистника или страшную толстую тетку. Не любите вы людей. Или троллите криво.
34 27
Если они оскорбляют, как вы, то да, , таких не люблю.
13 5
Полностью согласен с Екатериной, две три остановки нужно ходить, а не стонать в ожидании транспорта. Для здоровья полезно и бюджет семьи целее.
27 19
Ребенка голову отправили мыть-мама виновата.Ребенка высадили из маршрутки-мама виновата. А может кто-нибудь другой?
13 19
По вашему после пневмонии всю жизнь надо дома сидеть, на улицу вообще не ходить? Ребенок занимается, развивается. В это время маршрутки хорошо ходят, не долго ждать приходится
17 8
По моему, нужно было вообще молчать про пневмонию. А то получается, что мать сама себя выставила безответственной! Отпустила ребенка поле такого серьезного заболевания на мороз, стоять на остановке и ждать маршрутку. Я сам переболел 2 месяца назад, после того, как выписали из больницы ещё 2 недели сидел дома. После пневмонии очень долго восстанавливается организм, кто переболел, знают о чем я. Тут 2 варианта, либо мать безответственная и отпустила недавно переболевшего ребенка на мороз, либо он болел уже давно и она просто приплела это, чтобы приукрасить!
14 14
Капец. Получается, взрослый дядька ограбил ребенка и выкинул из маршрутки. Водитель! Ты большой «молодец»! Надеюсь, твоим детям или внукам не попадется на пути такой же сухарь.
60 8
Но зато часто не возможно ехать рядом с шофером ,воняет перегаром и кто их таких на линию выпускает? И почему все пасажиры равнодушные,неужели не кто не мог поставить на место водителяИ пусть законы вначали изучати потом ездят. А детям нудно наказать чтобы не выходили ,а пусть в полицию сразу везут ,вызывают родителей и больше водителю не работать. Хапуги.
52 8
Хотелось бы знать, что из себя представляет этот жлоб. Бердск должен знать своих «героев».
64 8
То есть к пассажирам у вас вопросов не возникло?
32 10
Возникло. Но хочу точно знать — были ли там пассажиры? И вообще, ситуацию в целом. Дело в том, что если пассажиры и были, то в свидетели не откликнется никто — стыдно будет, что не помогли пацану.
43 3
Бойся равнодушных! С их молчаливого согласия совершается всё зло на земле! Ю.Фучик.
48 1
Если бы не заплатил, то имеет право высадить. Но ребёнок заплатил. Повышение было недавно. Тут и взрослый может забыть. Мало того деньги не вернул. Здесь полностью виноват водитель, оправдания нет.
69 4
Возражаю. Водитель получил немного неполную плату, водитель довёз немного не до места. Всё честно.))) Водитель прибил объявление о 25 рублях больше чем За! Десять! Дней! До повышения тарифа. Пять дней как цена поменялась. Мальчик добрался в этот свой кружок не пешком, наверное (при, ах-ха-ха, «смертельном» морозе в -22 градуса зимой, хорошая шутка), а за 25 рублей… или тоже за 20?.. А вы про «забыл» говорите, водитель у вас в безалаберности и наглости пассажиров виноват. Да просто привыкли люди относиться к оплате чужого труда безответственно и на чужую сердобольность рассчитывать, а тут, понимаете ли, неприятные последствия своего поведения догнали неожиданно.
2 5
И кто будет определять, опасно для здоровья или нет(я имею ввиду будущий закон). Дети стали наглеть. Просятся доехать без денег. Говорит, что деньги забыл. И это было много раз. Все должны платить и дети и взрослые. Иначе билет сделают 50 рублей
30 33
Взрослые опять воюют с детями.
Эта страна обречена.
Когда в салон вваливается пьяная компания, такой «мужчина»
почему то сидит молча и беслатно, помому, что глаз на ногу натянуть могут.
А тут же ребенок.
Что он сделает с небритым шофером?
60 7
Как понимаю, у маршрутчиков черный нал.
Проверить не возможно.
Почему же они высаживают детей за 5(пять) рублей, а в час пик везут 30 человек вместо 13 и никого не высаживают, а вечером вообще на линию не выходят.
Да и днем зачастую на конечные не едут.
Скажите мне, как их назвать?
63 2
Ещё, когда едут в «Юбиленый», почему-то по встречной полосе по лесу. Что там не так с дорогой?
4 3
Все должны платить?
А что ж тогда д.. де.. депутаты не платят?
Зарплата маленькая?
Мама денег не дала?
Или они не люди?
18 13
При чём здесь депутаты ? У ребёнка не хватило пяти рублей, кто говорит что он ехал бесплатно?
29 5
«У ребёнка не хватило пяти рублей, кто говорит что он ехал бесплатно?» А то, что взятые за проезд 20 рублей мамаша требует вернуть обратно — разве не сделает провоз мальчика бесплатным полностью?
0 3
«Все должны платить и дети и взрослые. Иначе билет сделают 50 рублей»
У вас нарушена причинно следственная связь. Вы думали, что тариф подняли до 25 руб., потому, что кто-то не платил за проезд???
11 4
А тем временем на западе, который гнил при СССР и счас гниет опять :
Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/07/392377-polnostyu-besplatnym-sdelal-proezd-v-obshhestvennom-transporte-lyuksemburg
А почему у нас слабо?
А потому что не Франция.
26 12
Анониму 16:38. «А потому что не Франция.» А хотел бы прямо сейчас оказаться там, где теперь вообще общественный транспорт не работает? Не знаешь, что такое «французская революция»? Не пиши фигню не в тему.
11 19
Если на автобусе нельзя уехать — то не важно, ходит автобус или нет.
В век смартфонов и GPS в Бердске невозможно понять, ждать автобус или уже пора с Вокзала на Белокаменную пешком идти.(по отсутствующим тротуарам по слабоосвященным улицам)
19 1
Не знаешь, что такое «французская революция»?
================================
это та, в которой титушки на чистом русском переговариваются, громя Париж?
1 7
В Тюмени больше не будут высаживать детей из автобусов за безбилетный проезд.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/08/392589-10-letnego-malchika-vygnal-na-moroz-voditel-marshrutki-iz-za-nexvatki-5-rublej-na-proezd-v-berdske/comment-page-1#comment-1619502
А в Бердске типа другая страна?
24 5
Скажите, а это для водителей там принудтельно-бесплатная работа, или тюменская мэрия всё же компенсирует им недобор средств от катания неплательщиков? А то мне не нравится это поветрие в комментариях — «сделайте так, чтоб мы могли быть безответственными, забывчивыми и даже наглыми, но за это чтоб нам ничего плохого не было».
1 1
Хотелось бы послушать что скажет Бороздина .
20 6
Она скажет: Нарушений не выявлено, водила не установлен, ребенок всё выдумал.
26 4
Это частная ГАЗель, при чем тут Бороздина то? Есть частный перевозчик, устанавливайте кто это, с него и спрашивайте.
12 1
Яж говорил!!!!!!!!!!!!!
8 2
Я столько раз видела таких вот ребятишек в маршрутках, которым не хватало на проезд. Ну это же дети! Не рассчитал, потерял, за подклад завалилось, в конце концов… Они сразу паниковать начинают… Спрашивала, сколько не хватает, давала. Несколько раз видела, как ребенок спрашивал водителя — денег нет или не хватает, довезете? Никто ни разу не отказал. Ну вот что за Удалено попался пацану??? Еще и ограбил! Надеюсь, нашли его. Такое подозрение, что других пассажиров не было. Сложно поверить, что никто не заплатил бы за ребенка — это раз, и что в присутствии свидетелей эта мразь выгнала бы его на мороз.
39 8
Вот именно. Зато Вадик здесь (см.выше) » по причине своей природной туповатости» (его признание), скопом весь «народ» заклеймил как «Тролли поцреотические». Скрепы какие-то в истерике приплёл, духовность. А люди у нас в большинстве своём добрые и участливые. Человеку в беде всегда помогут.
9 13
А просто пусть у «водилы»больше 25 рубликов никогда в лопатнике не будет…
9 3
Эта ваша позиция — я резко её осуждаю, потому что а) она детей приучает к безответственности и халяве, б) несправедлива по отношению к водителю, не обязанному за свой счёт катать всех неплательщиков и в) ошибочна в оценке опасности мальчику. Минус двадцать — это в нашем климате _обычная_ температура зимой, и при ней пройти две остановки можно даже свежевыписавшемуся из больницы, если он одет по погоде. Не надо нагнетать на пустом месте, прошу вас.
1 4
Есть муниципальные автобусы. И если у человека нет денег, то обязаны бесплатно довести.
4 16
Это ктож вам такую веселую сказку то рассказал?!!!А если на вискарик нет а выпить невмоготу,в супермаркете тоже войдут в положение «отоварят»????!!!!
19 0
Господа-товарищи, хорошие и не очень. Пять дней в неделю катаюсь на семерочке или семнадцатом на работу и обратно. Довожу до Вашего сведения, что в маршрутках под этими номерами расчет за проезд производится при выходе из транспорта. Т.е. на той остановке, где выходит пассажир. Не думаю, что мальчуган не знал этого и стал рассчитываться раньше.
16 9
Ну некоторые сразу отдают, некоторые по ходу движения- преступлением не является!
14 6
А может он как раз заранее подошел к водителю и сказал, что денег не хватает, а тот его и высадил.
10 4
А про цвет волос почему не написали, явно у кого то волосы крашеные!?
9 5
У водилы конечно. Точно голубой.
14 4
По-хорошему, надо послушать вторую сторону, а не сразу на водителя накидываться.
16 4
Интересно, сказал ли мальчику первый водитель, что проезд подорожал? Просто, если мальчик был в курсе до посадки во вторую маршрутку, почему не занял у кого-нибудь на занятиях или родителям не сообщил?
12 11
Знаете, бывает что ребёнок и потратит деньги, что родители дают на проезд, просчитается. Больно соблазнительно бывает смотреть на цветные обёртки. Ребёнок не большой ещё, явно было видно!
7 6
Ребёнок соблазнился и протратился, давайте его избавим от последствий его действий! Он маленький, быстро приучится, что безответственность и халява — это так и надо и ничего за это не будет, а расплачиваться за него будете вы, дорогие добрые комментаторы. Все. Со временем.
1 2
Видела ситуацию, когда хорошо одетый подросток сказал, что денег нет уже на выходе (это был первый день повышения). Т.е. вообще не заплатил. Но ведь водители собирают и пересчитывают наши монетки тоже не от хорошей жизни.
Надо брать деньги на входе. И проблем не будет.
18 6
Хорошо одетый….
Ну вы батенька даёте….
Кому то хлеб черствый, а кому то бриллианты мелкие…
Хорошо — это китайский пуховик или норковое манто?
9 11
одним словом ган..н.за детей убивать нужно.и все кто ехал в тот момент в маршрутке ни чем не лучше.вот такое у нас ОБЩЕСТВО ребята
7 9
Пора таким выдавать волчьи билеты… и пусть катятся!
Дерьма у нас и своего хватает…
Была такая практика в прошлом веке!!!
Пусть потом попробует хоть где-нибудь устроиться!
5 11
Всё от человека зависит. Как-то так получилось, что денег в кошельке осталось 12р. Мороз. Пришла маршрутка. Я зашёл и спросил водителя можно ли проехать? И о чудо! Мне разрешили! Вежливыми надо быть, коли в кармане «дырка»
18 0
ну некоторые тут предлагают на паперти постоять, но без 25 рублей ни ни…
0 5
Кто предлагает — профсоюз работников такси?
1 2
«Благо, идти пешком мальчику пришлось не далеко — пару остановок. Но температура на улице в то время была минус 22 градуса. Но ребенок после пневмонии. И как такая прогулка скажется на здоровье сына, мама пока не знает.»
Давайте посчитаем. Открываем 2гис и линейкой мерим расстояние от остановки Кирова до ЗАГС . Итог 814 метров. Центр города. 17ч00 мин дня. Много шума из ничего….. Тема закрыта.
20 10
а водила знал сколько пацану идти?
5 3
да просто кретины
4 3
В минус двадцать зимой в городе замёрзнуть опасно для жизни?? Люди, что с вами? Да вы сами в детстве часами во дворе бегали при той же погоде, и никто не замерзал там насмерть, забыли? Ну отвлекитесь вы от родительских эмоций, это же просто глупо.
1 2
Надо в школах и магазинах продавать автобусные билетики для школьников, пенсионеров и других желающих, как раньше.
И сразу черный нал уйдет.
И маршруты станут рентабельные.
И безбилетников меньше станет.
И дети деньги терять не будут.
16 2
хорошо забытое старое! Нужно не много — гос.собственность на право перевозок. Беда подкрадётся с другой стороны — транспорта будем ждать часами… Экономический стимул (в том числе левый нал) — хороший способ насыщения рынка перевозок!
8 2
Зачем госсобственность — билетики погашенные на деньги обменял и всё.
И хозяину выгодно — водила в карман не отложит.
4 0
А что вы к водиле маршрутке докопались? вы уж примите закон что бы РЖД тоже не могло безбилетников высаживать…или доходы Якунина нельзя снижать, в отличии от обычного работяги из мухосранска
8 6
адекватность, адекватность, адекватность , а железный паровоз тут не причём
1 4
Надоели уже такие родители! Поставить такие семьи на учёт в органы опеки и попечительства! Почему забывают о своих обязанностях?! Купите детям проездные и следите, чтобы какие-то карманные денежки были. Воспитывайте, объясняйте, подготавливайте их к жизни! То, что дети оказываются в таких ситуациях, вина родителей! Водитель козёл но закон он не нарушил! В нашей стране нет бесплатного проезда или каких-либо скидок на проезд в маршрутках. Чему вы ребёнка учите? Так же можно обвинить и пассажиров, мол могли бы скинуться и оплатить ребёнку проезд, что такого, всего-то по рублю!Запомните, рожали вы для себя! Мир вам, ничего не должен! И ваш ребёнок кроме вас, никому не нужен!Работайте, зарабатывайте и тратьте на детей. Не надо создавать таких опасных ситуаций!
12 21
….В нашей стране нет бесплатного проезда или каких-либо скидок на проезд в маршрутках…
…Запомните, рожали вы для себя! Мир вам, ничего не должен! И ваш ребёнок кроме вас, никому не нужен!…
Сразу видать единороса, опускающего свою партию ниже плинтуса.
А как ребенку паспорт выдадут, так налогов и поборов не перечесть, а потом дадут сапоги с автоматом и в африку, нефть алигархов защищать, и не дай Бог ему до пенсии потом дожить.
А государство ему, да — ничего не должно.
«Ты виноват лишь в том , что хочется мне кушать»(с)
9 3
Светлана Маликова — представитель ЕР?
2 2
Сразу видно человека, который никогда никого не воспитывал.
Воспитание в том и состоит, что воспитуемый делает ошибки, а воспитатель путается ему объяснить, что так делать не надо, и рассказать, как надо.
Но ошибки все равно делаются. Некоторые один раз, а некоторые даже повторяются.
Это не значит, что родители уклоняются от своих обязанностей. Воспитание — это процесс.
5 0
Хотя бы научите ребёнка хитрости, смекалке. Разные жизненные ситуации бывают, надо уметь с ними справляться! Не пешком идти в минус 20, а сесть в троллейбус и остановку искать проездной, вышел и сел на другой транспорт, опять законная 1 остановка твоя. И уже дома!…Если нет транспорта, идти перебежками. Замёрз, зайди в магазин, отогрейся. Что-то случилось: телефон украли, до родителей не дозвониться, не знаешь как поступить-иди в ближайшую школу, проси помощи! Высаживают из электрички-кричи, проси помощи у пассажиров, ни в коем случае, ребёнок не должен выходить на платформу в лес! Его безопасность, жизнь, здоровье-это ваши проблемы! Вы сами взяли на себя эту ответственность, вас никто не заставлял!
3 18
согласен кретинизм над ребёнком да впрочем судите других у нас же демократия
0 3
Троллейбус в Бердске?
Вы кто?
Откуда?
На Владимировской день открытых дверей?
4 2
…Его безопасность, жизнь, здоровье-это ваши проблемы! Вы сами взяли на себя эту ответственность, вас никто не заставлял!…
Нормально так — 18 лет вкладываешься в ребенка, а потом 50 лет государство его доит, не вложив ни копейки.
Вы хоть у одного «бизнесмена» видели такую бизнес-модель инвестиций?
5 2
Нехорошая у вас смекалка: как обдурить водителя к собственной выгоде. Лучше проверить деньги загодя и попросить кого из кружковцев или воспитательниуу 5 рублей одолжить. Отдать-то долг знакомым проще, чем водителю. Или матери позвонить, мобильники сейчас у всех есть.
1 0
Как дружно тявкают на маршрутника журнашлюшки с озлобленными хомячками.
А где городской транспорт Бердска?
Отмер как недееспособный рудимент коррупционной мэрии?!
Вас власть рожать не просила, а возить должен мэр с городским ресурсом, а не частник на маршрутке.
Легко гавкать на тех кто работает.
Вы сначала отгавкайте на тех кто должен работать, но куй на вас забил.
2 10
Доброго времени суток. Вот сидела читала и не до понимала, да и недопонимаю. Вы говорите водила не прав, согласна мог бы плюнуть на эти 5 рублей. У меня дочь учится в 8 школе мы живём на перекрёстке Кирова и Островского, и когда морозы она идёт до остановки и едет на маршрутке. Мы семья с маленьким доходом плюс у нас 2 детей и ипотека. Кое как концы с концами сводим, но я каждый день ребёнку даю 100 рублей на питание, тк в школе в столовую она не ходит. Вопрос к маме. А вы чем думали когда ребёнка отправляли?
Далее ситуация такая очень часто захожу в магазин солнышко около 8 школы, и часто вижу детей которые тратят деньги на дорогу и потом бесплатно катаются на маршрутке. Лично слышала разговор 2-х школьников А ТЫ КАК ПОЕДЕШЬ ДЕНЬГИ ТО ПОТРАТИЛ…. А Я БЕСПЛАТНО ПОЕДУ СКАЖУ ДЕНЬГИ ПОТЕРЯЛ. Вот вам и ваши дети. Я не хочу оправдывать водителя если правда такая ситуация произошла то конечно мог бы и не высаживать, но с другой стороны а сколько таких детей в день он провозит то не хватает то потерял. И тут пассажиров сволочами назвали, ребят я еду на работу беру с собой ровно 50 рублей на дорогу у меня режим экономии. Почему я должна заплатить за ребёнка которому надо проехать 2 остановки а сама потом через весь город идти пешком? Ну и подведём итог. Если ребёнок после пневмонии какие могут быть походы по кружкам? Это лишний стресс для имунки ребёнка. Мама вы чем думали?
16 3
«Вопрос к маме. А вы чем думали когда ребёнка отправляли?»
А у вас всегда мама «отправляет» ребенка? Ребенок может уйти из дома позже родителей. А деньги на проезд он берет в условной тумбочке, например. У нас так было.
Тем более тут ребенок ехал в какую-то секцию. Наверняка это было после школы, когда родители точно на работе.
3 3
духовные скрепы народа-богоносца против бездуховных гейропы и пендосов. а кому не нравится — русофоб и пятая колонна
1 9
Зизой, как же гадки ваши комментарии (ваши -спец. с малой буквы)
5 3
как же гадки ваши комментарии
=========================
ага. гадки мои комментарии ситуации, прекрасной с любой стороны: хоть водителя, хоть пассажиров, хоть здешних комментаторов «самадуравиновата, вамниктоничонедолжен»
3 8
У этой ситуации как минимум несколько граней.
С одной стороны, я считаю, что водителя маршрутки не только нужно выгнать с работы, но и волчий билет выписать.
С дугой — отношение пассажиров. Ну, что вам было жалко 5 рублей добавить ребенку? Не берите грех на душу и впредь будьте внимательны. Помните, что зачатую водители и маршруток, и автобусов звереют в буквальном смысле слова от жажды мелочи.
С третьей — стоит помнить, что у молодых людей тоже нет ни жалости, ни уважения к тем, кто их везет, и к тем, кто едет вместе с ними. Часто замечаю, как на остановке стайка молодых людей выпрыгивают в задние двери автобусов, не желая платить за проезд. В салоне они же никогда не уступают место ни старикам, ни инвалидам, ни женщинам с детьми. Хамство уже стало нормой жизни. И замечаний уже никогда никто не делает. Для сравнения приведу пример как это решается в среднеазиатских республиках. Если в сало автобуса входит пожилой человек, то вся молодежь вскакивает, уступая место. Уважаемый аксакал, ата или уважаемая апа сами выберут куда им сесть. А, если молодежь задремала, то водитель может остановить автобус и выкинуть из салона проявившего неуважение молодого человека под одобрение всех пассажиров.
Нам еще нужно научиться быть людьми, а не членами общества. Это долгий путь к родному дому.
6 7
Маршрут взять на контроль ГИБДД, проверять ежедневно, тщательно и в полном соответствии с законом. Проверить автомобили маршрута на полное соответствие техническим и иным требованиям. Пересмотреть соглашение между перевозчиком и администрацией города, возможно, и там много нарушений и нет пункта о социальной ответственности бизнеса.
Рассматривать продление соглашения перевозчика с администрацией через призму данного происшествия.
4 7
Никто проверять не будет, как не проверяли до сих пор. Все Ваши слова — сказка и хорошие пожелания. Даже, если бы инцидент имел тяжелые последствия, и в таком случае проверка была бы разовой. Всякая проверка стоит денег.
4 0
Конечно же, пожелание. Не сильно и затратное, но, очень значимое и действенное.
0 1
Будем все вместе привыкать ходить пешком?))
0 0
Моральный урод этот маршруточник!!!
1 4
А вы не думали,что мальчик историю выдумал, вот тогда маме придется извиняться перед людьми
9 2
мне тоже почему то кажется, что он выдумал, чтобы ему не попало. Разбираться надо сначала. Расчет то на выходе. Не складывается как то….
1 1
давайте в маршрутку НОМЕР 881 вообще не садится тогда они поймут
0 2
Правильно! Любители проезда «я деньги забыл, везите меня бесплатно» пусть ходят пешком.
1 0
Водитель-то причём? Он был в своём праве и честно выполнял свои обязанности! Никто не должен пассажиров возить забесплатно. Он в этой истории пострадавшая сторона. Вместе с мальчиком. Я считаю, что ответственность за происшедшее целиком лежит на родителях мальчика. Это они не позаботились дать нужную сумму — а обвиняют водителя. Это они не заботятся о соответствующей морозу одежде ребёнка, потому что, простите, мороз -22 и путь в пару остановок может стать смертельной угрозой только человеку без зимней одежды. Это мать мальчика пытается возложить ответственность на водителя за собственный прокол, а часть комментаторов, да ещё и мэр, радостно ей
2 2
Если бы водитель сообщил в полицию, то к нему бы не было предьявы.
0 0
Вношу предложение! ==!Пусть все водители переходят на сбор денег при входе, а не при выходе из транспорта!== Тогда проблема оплаты ляжет аккурат на плечи тех, кто реально в ней виноват. И возмущённые мамочки тщательнее станут выполнять _свои_ родительские обязанности: одевать ребёнка по погоде, чтоб не мёрз, и следить за суммой на проезд, чтоб была. Ну и мэру тогда голову не ломать, как бесплатно катать всех неплательщиков да чем ущерб перевозчикам от этого компенсировать.
4 0
а ещё и билетики выдавать, да что уж там, давайте сразу онлайн кассу обяжем иметь!
1 0
Родилась и жила в Якутии до поступления в институт. Всю зиму ходили в школу за несколько километров пешком в младших классах до минус 50, старшие классы до минус 55 учились. Шалью завяжут, один глаз откроют и иди самостоятельно в школу. Морозы не отступали по несколько месяцев. А здесь центр города, есть где погреться, если замерз мальчик. Мама не права. Жизнь она учит быть сильнее обстоятельств. И по любому поводу не набегаешься по правохранительным органам. Хороших людей больше, думаю, любой бы пассажир помог. Рассчитываться за проезд всё же правильнее при входе.А водителям терпения побольше. На моих глазах ребенок за проезд отдал горсточку копеечек на сумму проезда, а водитель эту горсточку демонстративно выбросил со зла за окно на глазах у всех.
Не прав!!! Копеечка то же деньги! Сидели все, как оплеванные и не смогли осадить водителя сразу.
5 1
Вот тока не говорите — лерьмократия!
Сразу в голову, кроме мата ничего не лезет…
Америкосы всех подвесили на этом дерьме!!!
А водиле можно посоветовать оставаться человеком , в первую очередь!!!
А если не поможет, то пусть на этой пятёрке — повесится…
2 0
Ну что кого объявить виноватого? Мальчика что забыл карту, водителя, что высадил на мороз? Родителей что не обеспечивают мальчику теплой одеждой и не могут забрать на машине, директор школы, что разрешила мальчику из другого района учиться у них в школе? Виноват Путин!
0 2
Какую карту? Тут наличка была. И школы никакой не было, ребенок ехал на секцию. Вы прежде чем путина обвинять, хоть бы статью прочитали.
1 0
Да водитель скорей всего не и с добрых людей. Но это исключительно его право быть добрым или злым, закон он не нарушил. Я его не поддерживаю. Но считаю глупым придумывать закон, чтоб часть людей ездила бесплатно. Может и на такси в плохую погоду будем ездить бесплатно, почему только на маршрутках. Думаю целесообразнее сделать расчет на входе, чтоб не было проблем. И если забыл денежку вернешься домой и возьмешь. Ужесточить штрафы для безбилетных пассажиров. В этой стране н когда порядка не будет! У водителя тоже должны быть какие то права! А у пассажиров ответственность! Касаемо данной ситуации, конечно тариф сменился недавно и стоило всё таки быть более участливым особенно к ребёнку. При смене тарифов такие казусы часто происходят. Но это лишь право водителя сделать доброе дело, быть более чутким и ведь с ним где то такое может произойти. Ну маме стоит просто объяснить ребенку, что люди разные и всякие ему на пути жизненном могут встретиться. В данной ситуации они с мамой виноваты сами, а водитель не оказал участие.
0 0