КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / 950 000руб/ 89134819144
продам 1-ю квартиру РОГАЧЕВА,18А!!!СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
продам 1-Ю 37кв.м.-РЯДОМ С ТЦ"ГЕРМЕС"/89134819144
Продам большую 1 комнатную квартиру
продам
Продам 3к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом

Мусорный закон: ежемесячно 100 рублей с носа заплатят за вывоз мусора жители Бердска

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Наняла друзей убить маму, бабушку и брата малолетка из Новосибирска

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

С крупами, фруктами, сеном, комбикормом для коз вылетел губернатор Цивилев к Агафье Лыковой

На 117 рублей вырастет МРОТ с 1 января 2019 года

На 5% за месяц выросла цена на дизельное топливо в Новосибирской области

Иск к Навальному на 1 млн рублей подал глава Росгвардии Золотов

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Последние комментарии



Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Началась работа по изданию второго выпуска книжек «Мое солнышко». Весь 2018 год каждой маме дарили в роддоме Бердска этот уникальный набор. Будут дарить и в 2019 году.

11.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Обложки книжек в наборе «Мое солнышко»

Идея выпуска сборник полезных советов для мам зародилась летом 2017 года в администрации Бердска. Вдохновителем стал глава города Евгений Шестернин. Издательский дом «БукЪвица» поддержал проект.
Весь 2018 год мамам и новорожденным Бердска дарили набор из трех книг под общим названием «Мое солнышко».
В книжке «Мамина песня» собраны колыбельные, во второй ««При солнышке тепло, а при матери — добро» стишки и потешки для малышей.
А в третьей — «Заботливая мама» — собраны советы для новоиспеченных мам и пап и ответы на спорные и важные вопросы: как правильно кормить грудью; что делать, чтобы появилось материнское молоко; что взять с собой в роддом; что нужно малышу в первые дни жизни; как справиться с послеродовой депрессией; как меняется женское здоровье после рождения ребенка; надо ли пеленать малыша; как вовремя выявить ДЦП у ребенка; что делать мамам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; какие выплаты положены при рождении ребенка; о чем нужно знать и помнить папе и многое-многое другое.
Именно сюда мы и приглашаем вас с рекламой. Воспользуйтесь возможностью рассказать о своей услуге, товаре своей аудитории – мамам и папам, в семье которых родился малыш.
Звоните Елене Лапиной – 8-913-947-84-69, ответим на все вопросы! Спешите — лучше успеть, чем опоздать! Время работы над проектом ограниченно.

Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко» Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Госавтонадзор требует устранить транспортный хаос у ж/д-вокзала в Бердске Мэр Бердска: Люди не должны травмироваться из-за снега на дороге рядом с вокзалом Взыскивали неоплаченные штрафы прямо на дорогах судебные приставы Бердска

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика