Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон! Он посвящен нашим питомцам и это не только кошки и собаки, но черепашки, птички, жучки, змейки, хамелеоны, декоративные свинки…. Кто еще живет рядом с вами? Поделитесь! Надеемся, что ваш любимец позволит вам сфотографировать вас рядом с ним?! И весь наш Бердск увидит вашу гордость – мудрого кота, преданного дворнягу, певунью птаху или молчаливую золотую рыбку.